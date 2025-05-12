Причины появления лунатизма у детей

Представьте себе такую картину: вы наконец уложили малыша спать и теперь наслаждаетесь просмотром любимой телевизионной программы. Вдруг ваш ребенок выходит из комнаты и выглядит ошеломленным и смущенным. Сталкивались с такой ситуацией?

Полный мочевой пузырь.

Тревога и стресс.

Шум.

Увеличенные миндалины или аденоиды.

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС).

Использование некоторых лекарственных препаратов.

Возможно, эта информация заставит вас понервничать, но, похоже, у вашего ребенка признаки лунатизма.Лунатизм (снохождение, медицинский термин «сомнамбулизм») – это состояние, которое испытывают дети дошкольного и младшего школьного возраста, имеющее, скорее всего, генетическое происхождение и проявляющееся бессознательным хождением во сне. Вы сильно удивитесь, узнав, что сомнамбулизм среди детей более распространен, чем можно предположить. Далее представлен подробный список самых частых симптомов и причин, который поможет родителям понять все аспекты детского лунатизма и справиться с ситуацией.Лунатизму подвержено около 15 % детей, к тому же у них он возникает намного чаще, чем у взрослых. Большой процент детей, страдающих лунатизмом, подвержены ему на генетическом уровне – в семье, скорее всего, один из родителей, бабушек или дедушек, страдал от данного расстройства сна.Существуют и другие распространенные причины, которые могут вызвать лунатизм у детей:

Симптомы детского лунатизма



Вопреки распространенному мнению, при лунатизме ребенок не всегда ходит по комнате.

Один из самых распространенных симптомов лунатизма – это когда ребенок внезапно поднимается во сне, садится на кровать или начинает ходить. Наиболее часто он наблюдается в течение первых нескольких часов сна.

Ребенок может выглядеть ошеломленным и смущенным, его глаза могут быть открытыми или закрытыми.

В некоторых случаях ребенок может выполнять некоторые сложные задачи, такие как прием пищи или одевание, в то время как на самом деле он спит. При этом его движения зачастую медленные и плавные.

Ребенок может говорить, но речь, скорее всего, будет смазанной и бессмысленной. Как правило, это длится в течение примерно 15-ти минут и происходит один раз за ночь. В этот момент не пытайтесь ребенка разбудить!

Как помочь ребенку при лунатизме



Эмоциональные дети чаще подвержены лунатизму. Если вы считаете, что ваш ребенок демонстрирует его проявления, нет необходимости беспокоиться, так как дети просто перерастают это состояние без медицинского вмешательства и профессиональной помощи.



Вот несколько способов, чтобы помочь своему ребенку благополучно выйти из состояния лунатизма:

Важно, чтобы во время снохождения ваш ребенок не ушибся.

Постарайтесь сделать окружение ребенка более безопасным, особенно в детской комнате или вашей спальне (если вы спите вместе с ребенком).

Если ваш ребенок спит на двухъярусной кровати, пусть спит внизу на нижнем ярусе.

Убедитесь, что входная дверь в дом всегда заперта. Многие дети во сне пробуют выйти из дома.

Если ваш ребенок проявляет состояние лунатизма регулярно, вы можете обратиться за помощью к педиатру. Врач может предложить определенные варианты лечения, которые будут основаны на причинах лунатизма вашего ребенка.

Также хорошая идея – это придерживаться режима дня. Постарайтесь, чтобы ваш ребенок пошел в ванную прямо перед сном, обеспечьте соблюдение определенного времени приема пищи и т. д.

Постарайтесь, чтобы ночью ваш ребенок спал достаточное количество времени.

Если вы обнаружите, что ребенок ходит во сне, не пытайтесь препятствовать ему или тем более будить.

Постарайтесь уберечь ребенка от стрессовых ситуаций, которые, возможно, и вызвали появление лунатизма.

Родителям довольно тяжело спокойно воспринимать то, что их ребенок страдает лунатизмом. Однако, независимо от того, что вы чувствуете, это совершенно естественный процесс, который, скорее всего, пройдет сам по себе. Оставайтесь позитивно настроенным и помогите вашему ребенку перерасти это состояние, при этом старайтесь не волновать его и не подвергать дополнительному стрессу.