20 самых красивых детских больниц со всего мира

Больница — это совсем не то место, где человек может чувствовать себя уютно. А детская больница — тем более. Однако, зачастую, персонал этих детских больниц, госпиталей и хосписов старается делать всё возможное, чтобы скрасить для малышей время, которое они вынуждены проводить там. Именно так и появляются подобные шедевры, похожие на парак аттракционов, пиратский корабль, волшебный лес, в общем на что угодно, только не на скучное медицинское учреждение.