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20 самых красивых детских больниц со всего мира

Больница — это совсем не то место, где человек может чувствовать себя уютно. А детская больница — тем более. Однако, зачастую, персонал этих детских больниц, госпиталей и хосписов старается делать всё возможное, чтобы скрасить для малышей время, которое они вынуждены проводить там. Именно так и появляются подобные шедевры, похожие на парак аттракционов, пиратский корабль, волшебный лес, в общем на что угодно, только не на скучное медицинское учреждение.

1. Холл детского госпиталя в Коламбусе, Огайо.

1. Холл детского госпиталя в Коламбусе, Огайо. больницы, дети

2. Приёмная и комната ожидания в детской стоматологической клинике.

2. Приёмная и комната ожидания в детской стоматологической клинике. больницы, дети

3. Один из лондонских детских госпиталей. Стены заменены на LED-панели, изображающие лес и животных, иногда пробегающих в нём.

3. Один из лондонских детских госпиталей. Стены заменены на LED-панели, изображающие лес и животных, иногда пробегающих в нём. больницы, дети

4. Двор Образовательного и исследовательского центра детской больницы Цюриха.

4. Двор Образовательного и исследовательского центра детской больницы Цюриха. больницы, дети

5. Томограф в детской больнице Нью-Йорка.

5. Томограф в детской больнице Нью-Йорка. больницы, дети

6. Стационар детской клиники в Иллинойсе.

6. Стационар детской клиники в Иллинойсе. больницы, дети

7. Холл ожидания одной из детских клиник в Мексике.

7. Холл ожидания одной из детских клиник в Мексике. больницы, дети

8. Коридор детской клиники «Emma», Амстердам, Нидерланды.

8. Коридор детской клиники «Emma», Амстердам, Нидерланды. больницы, дети

9. Палата пациента в детском центре Сиэтла.

9. Палата пациента в детском центре Сиэтла. больницы, дети

10. Кабинет томографии Nationwide Children's Hospital, Коламбус, Огайо.

10. Кабинет томографии Nationwide Children's Hospital, Коламбус, Огайо. больницы, дети

11. «Boomerang Health Centre», Торонто, Канада.

11. «Boomerang Health Centre», Торонто, Канада. больницы, дети

12. «Cohen Children's Medical Center», Нью-Йорк.

12. «Cohen Children's Medical Center», Нью-Йорк. больницы, дети

13. Игровая комната в Kentucky Children's Hospital.

13. Игровая комната в Kentucky Children's Hospital. больницы, дети

14. Sanford Children’s Clinic, Дункан, Оклахома.

14. Sanford Children’s Clinic, Дункан, Оклахома. больницы, дети

15. Техасская детская больница в городе Хьюстон.

15. Техасская детская больница в городе Хьюстон. больницы, дети

16. Mary Bridge Children's Hospital, Вашингтон.

16. Mary Bridge Children's Hospital, Вашингтон. больницы, дети

17. James and Connie Maynard Children's Hospital, Северная Каролина.

17. James and Connie Maynard Children's Hospital, Северная Каролина. больницы, дети

18. Детский госпиталь Therman Statom, Норфолк, Вирджиния.

18. Детский госпиталь Therman Statom, Норфолк, Вирджиния. больницы, дети

19. Nationwide Children's Hospital, Коламбус, Огайо.

19. Nationwide Children's Hospital, Коламбус, Огайо. больницы, дети

20. The Royal Children’s Hospital, Мельбурн, Австралия.

20. The Royal Children’s Hospital, Мельбурн, Австралия. больницы, дети

 
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