20 самых красивых детских больниц со всего мира

Больница — это совсем не то место, где человек может чувствовать себя уютно. А детская больница — тем более. Однако, зачастую, персонал этих детских больниц, госпиталей и хосписов старается делать всё возможное, чтобы скрасить для малышей время, которое они вынуждены проводить там. Именно так и появляются подобные шедевры, похожие на парак аттракционов, пиратский корабль, волшебный лес, в общем на что угодно, только не на скучное медицинское учреждение.
1. Холл детского госпиталя в Коламбусе, Огайо.
2. Приёмная и комната ожидания в детской стоматологической клинике.
3. Один из лондонских детских госпиталей. Стены заменены на LED-панели, изображающие лес и животных, иногда пробегающих в нём.
4. Двор Образовательного и исследовательского центра детской больницы Цюриха.
5. Томограф в детской больнице Нью-Йорка.
6. Стационар детской клиники в Иллинойсе.
7. Холл ожидания одной из детских клиник в Мексике.
8. Коридор детской клиники «Emma», Амстердам, Нидерланды.
9. Палата пациента в детском центре Сиэтла.
10. Кабинет томографии Nationwide Children's Hospital, Коламбус, Огайо.
11. «Boomerang Health Centre», Торонто, Канада.
12. «Cohen Children's Medical Center», Нью-Йорк.
13. Игровая комната в Kentucky Children's Hospital.
14. Sanford Children’s Clinic, Дункан, Оклахома.
15. Техасская детская больница в городе Хьюстон.
16. Mary Bridge Children's Hospital, Вашингтон.
17. James and Connie Maynard Children's Hospital, Северная Каролина.
18. Детский госпиталь Therman Statom, Норфолк, Вирджиния.
19. Nationwide Children's Hospital, Коламбус, Огайо.
20. The Royal Children’s Hospital, Мельбурн, Австралия.
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