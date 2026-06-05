Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Гренки с ветчиной и сыром готовить будем из продуктов по списку.
Ветчину и сыр натереть на терке.
Яйцо, подсолить и взбить с молоком.
Окунуть хлеб в яйцо и сразу переложить на горячую сковороду с маслом.
Поджарить с одной стороны, перевернуть.
Полить хлеб кетчупом и щедро разложить ветчину с сыром.
Накрыть сковороду крышкой и выключить нагрев, дать сыру растаять, и можно угощаться.
Гренки с ветчиной и сыром подавать горячими или в теплом виде.
Приятного аппетита.
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