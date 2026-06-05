Гренки с ветчиной и сыром готовить будем из продуктов по списку.

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Ветчину и сыр натереть на терке.

Фото 2

Яйцо, подсолить и взбить с молоком.

Фото 3

Окунуть хлеб в яйцо и сразу переложить на горячую сковороду с маслом.

Фото 4

Поджарить с одной стороны, перевернуть.

Фото 5

Полить хлеб кетчупом и щедро разложить ветчину с сыром.

Накрыть сковороду крышкой и выключить нагрев, дать сыру растаять, и можно угощаться.

Фото 6

Гренки с ветчиной и сыром подавать горячими или в теплом виде.

Фото 7

Приятного аппетита.

Фото 8