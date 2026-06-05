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Гренки с ветчиной и сыром

Приготовьте для своих близких шикарные гренки на завтрак, и они останутся сытыми и довольными.

Ингредиенты

Хлеб белый - 3 шт.

Ветчина - 20 г

Сыр - 20 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Молоко - 50 мл

Соль - 0,5 ч.л.

Кетчуп - 3 ч.л.

Масло растительное - для жарки

  • 208 кКал
  • 0 ч. 20 мин.
  • Б: 8.82
  • Ж: 12.24
  • У: 15.
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Фото готового блюда

Процесс приготовления

Гренки с ветчиной и сыром готовить будем из продуктов по списку.

 

Фото 1

 

 

Ветчину и сыр натереть на терке.

 

Фото 2

 

 

Яйцо, подсолить и взбить с молоком.

 

Фото 3

 

 

Окунуть хлеб в яйцо и сразу переложить на горячую сковороду с маслом.

 

Фото 4

 

 

Поджарить с одной стороны, перевернуть.

 

Фото 5

 

 

Полить хлеб кетчупом и щедро разложить ветчину с сыром.

 

Накрыть сковороду крышкой и выключить нагрев, дать сыру растаять, и можно угощаться.

 

Фото 6

 

 

Гренки с ветчиной и сыром подавать горячими или в теплом виде.

 

Фото 7

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 8

 

 

Гренки с ветчиной и сыром, рецепт с фото
Фото 9
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