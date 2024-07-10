Что делать, если ребенка укачивает в машине: практические рекомендации для комфортной поездки

Причины, почему ребенка может сильно укачивать и тошнить в машине до рвоты. Вместе с врачом рассказываем, что делать, если маленького ребенка в 1, 2, 3, 4, 5 лет стало укачивать и рвать в транспорте, в проекте Дети Mail.ru.

Источник: Freepik

Совместная с ребенком поездка — непростая задача. Особенно все усложняется, если малыша укачивает в машине: ему плохо, родители нервничают, удовольствие от путешествия в такой ситуации получить сложно. Новости СМИ2 педиатром Алисой Саядовой разбираемся, почему ребенка укачивает и как помочь ему перенести поездку с максимальным комфортом. В статье вместе сразбираемся, почему ребенка укачивает и как помочь ему перенести поездку с максимальным комфортом.

Кинетоз: что это за болезнь и какие у нее симптомы

Укачивание или кинетоз — состояние, которое возникает в ответ на реальное или ощущаемое движение. Провоцируют укачивание и вызывают больше симптомов вращательные, вертикальные и низкочастотные движения, как в машине, самолете, очках виртуальной реальности или на лодке.

Кинетоз считается физиологической формой головокружения, то есть может возникнуть практически у любого человека в любом возрасте, а предрасположенность к нему передается по наследству (1).

Проявления кинетоза включают:

головокружение;

отрыжку;

повышение слюноотделения;

потливость;

общее недомогание;

тошноту и рвоту.

Дети до трех лет могут плакать, часто зевать, становиться потными, бледными и беспокойными. В этом возрасте они не всегда могут описать свое состояние, потому что плохо умеют говорить или еще не понимают своих ощущений.

Почему ребенка укачивает в машине

Мозг постоянно получает множество сигналов от внешнего мира. Часть из них — вестибулярные, зрительные и сенсомоторные сигналы — помогают в оценке движения и ориентации тела в пространстве.

Когда человек начинает идти, мозг контролирует движение, а также «чувствует» его за счет движения мышц (сенсомоторная информация); «ощущает» — за счет изменения положения тела в пространстве (вестибулярная); и «видит» перемещение предметов (зрительная информация). Все три этих компонента синхронизированы. Но при отсутствии самостоятельного движения сигналы компонентов не совпадают, что ведет к появлению симптомов укачивания (2).

Например, когда ребенок читает книгу в машине, зрительные сигналы указывают, что он неподвижен. Но постоянные движения головы из-за изменения скорости и поворотов, воспринимаются вестибулярной системой как движение.

То есть информация конфликтует — это провоцирует симптомы укачивания.

В первый год жизни дети еще не способны сопоставлять зрительную информацию с информацией от вестибулярной системы. То есть они не соотносят видимое движение вокруг с собственными движениями. Именно поэтому малыши устойчивы к укачиванию в транспорте.

С двух лет до начала полового созревания укачивание наиболее распространено. Так происходит из-за сверхчувствительности к зрительно-вестибулярному несоответствию: мозг ребенка еще созревает. После пубертатного периода восприимчивость к укачиванию снижается, что связывают с «привыканием» к поездкам в транспорте.

То есть, восприимчивость к кинетозу меняется с возрастом ребенка: постепенно увеличивается после двух лет, наиболее часто встречается с четырех до 12 лет и затем снижается.

Большинство детей «перерастают» кинетоз после полового созревания.

Что делать, если ребенка укачивает и тошнит в транспорте

Кинетоз — достаточно распространенная проблема среди детей всех возрастов. Однако не всех детей и не всегда укачивает в машине или общественном транспорте. Но нельзя быть уверенным, что каждая следующая поездка пройдет удачно. Предотвратить появление симптомов укачивания и избежать рвоты более эффективно и комфортно для ребенка, чем пытаться справиться с ней после появления.

1. Делайте остановки

Старайтесь остановиться при первых признаках укачивания. Позвольте ребенку выйти из машины и походить некоторое время. Если он чувствует себя плохо, дайте нескольких минут отдохнуть лежа на спине с закрытыми глазами.

2. Питание и питье

Не кормите ребенка «тяжелой» едой непосредственно перед поездкой или во время нее. Сделайте легкий перекус не позже чем за три часа до отправления. В дороге можно понемногу есть легкую пищу: некислые фрукты и овощи, печенье — это может облегчить симптомы укачивания.

Не ограничивайте ребенка в воде, но избегайте газированных напитков. Позволяйте пить по жажде, особенно в летнее время, это предотвращает укачивание и перегревание. При появлении дискомфорта можно предложить ребенку имбирные леденцы.

3. Сон в дороге

Когда цель поездки — добраться из одного места в другое, лучше запланировать ее на время сна ребенка, чтобы он проспал большую часть пути.

4. Приток свежего воздуха

От жары кинетоз усиливается, поэтому поддерживайте в машине прохладу, если возможно, включайте кондиционер. В дорогу стоит надеть легкую одежду из впитывающей ткани, а при появлении первых симптомов укачивания увеличить доступ свежего воздуха.

Можно приоткрыть окно, чтобы поток ветра попадал в лицо ребенка, — это даст мозгу понять, что тело находится в движении, и позволит справиться с тошнотой.

5. Не курите в машине

В автомобиле, в котором регулярно курят, частицы табачного дыма скапливаются в обивке салона и постоянно оказывают вредное воздействие на пассажиров. Кроме того, резкий запах табачного дыма, а также раздражение им дыхательных путей могут провоцировать тошноту у детей.

6. Отвлечение внимания ребенка

Для снижения дискомфорта лучше, чтобы мозг «видел» то же самое, что он «чувствует».

Взгляд вниз и на неподвижные предметы внутри автомобиля усиливает укачивание. Поэтому отвлекать ребенка книгой, мультиками, игрой на планшете или предлагать ему рассматривать предметы рядом — плохое решение.

С тоддлерами (детьми от полутора до четырех-пяти лет) можно слушать сказки, музыку, петь песни. Детям постарше стоит объяснить, что нужно смотреть на горизонт по направлению движения или на далекий неподвижный предмет, тогда тошнить будет меньше.

Заранее подготовьте «дорожные игры», которые отвлекут внимание ребенка и переведут его взгляд за пределы машины («Шпион», «В слова», «Что берем на необитаемый остров», «Однажды в сказке» и т. д.). Можно просто разговаривать, рассматривать облака или слушать детские подкасты.

Если нет возможности смотреть на горизонт, лучше закрыть глаза или надеть солнечные очки, держать голову прямо и неподвижно.

7. Выбор места в транспорте

Выбирайте место, где меньше всего движения:

в автобусе — места ближе к водителю по направлению движения;

в самолете — в начале салона или на крыльях;

в поезде — по направлению движения;

в автомобиле — рядом с окном или переднее сиденье.

Педиатрические ассоциации не рекомендуют перевозить детей на переднем сиденье из соображений безопасности на случай аварии.

Согласно ППД на переднем сиденье легкового автомобиля можно перевозить детей только старше 7 лет. При этом с 7 до 12 лет ребенок должен сидеть в специальном детском удерживающем устройстве, которое соответствует весу и росту ребенка (4).

8. Синхронизация собственных движений с внешними

Детей старше трех—четырех лет можно научить противостоять резкому движению и наклонять голову на поворотах при поездках на машине. В поезде или самолете полезно передвигаться по салону, в общественном транспорте удерживать тело от излишних движений, связанных с дорогой.

Если возможности двигаться нет, позвольте ребенку лечь на спину (если это безопасно) или помогите зафиксировать корпус прямо, а голову неподвижно с помощью подушки для шеи. Такое положение поможет избежать дополнительных движений во время езды и снизит дискомфорт.

9. Альтернативные методы

Имбирь

Некоторым людям имбирь помогает справиться с тошнотой. Периодически предлагайте ребенку имбирный чай, а детям старшего возраста можно рассасывать имбирные леденцы, если нет аллергии.

Акупрессура

Метод традиционной китайской медицины, который заключается в надавливании на определенную акупунктурную точку для облегчения тошноты.

Механизма, почему акупрессура может работать, наука пока не обнаружила. Несмотря на это некоторым людям этот способ помогает справиться с тошнотой. Для некоторых детей может сработать эффект «плацебо», то есть сам факт какой-то манипуляции для облегчения тошноты улучшает самочувствие.

Воздействовать на акупунктурную точку можно, надавив между двумя сухожилиями на три пальца ниже запястья. При этом не должно быть боли.

10. Будьте готовы к рвоте

Несмотря на профилактические меры или прием лекарств детей все равно может укачивать, вплоть до рвоты.

Отправляясь в поездку наденьте на ребенка одежду, которую легко снять, а также возьмите запасной комплект. Приготовьте пакеты, влажные салфетки и полотенца для уборки.

Старайтесь не реагировать на рвоту слишком бурно. Да, в машине придется убрать и будет неприятно пахнуть, но ребенок в этом не виноват, он себя плохо себя чувствует и не контролирует это. У некоторых детей страх рвоты может перерасти в фобию, которая может ассоциироваться с поездкой на машине.

Помогите ребенку осмыслить полученный опыт, перенаправьте его эмоции и создайте «ситуацию победителя». Похвалите его за способность справляться с ситуацией, например: «Многих детей рвет в дороге. Ты молодец, что предупредил меня и я успела подать тебе пакет».

Источник: Freepik

Таблетки от укачивания для детей

Лечение после появления симптомов укачивания уже неэффективно, поэтому лекарства нужно принимать заранее. Чаще всего для борьбы с укачиванием у детей старше двух лет применяют дименгидринат и меклозин, такие препараты отпускаются без рецепта. Нужную дозировку посоветует педиатр.

Дименгидринат принимают за 30—60 мин до поездки. Если путешествие длительное, то прием можно повторять: детям от двух до двенадцати лет каждые 4—6 часов, детям старше двенадцати лет — каждые 6—7 часов. Стоит знать о побочных действиях, среди которых сонливость, сухость во рту, снижение четкости зрения, чувство нервного возбуждения или беспокойства.

Меклозин принимают за час до поездки, при необходимости повторять прием можно только через сутки. Среди побочных эффектов — сонливость, сухость во рту и затуманивание зрения.

Прием любого препарата должен быть согласован с педиатром — только совместно с врачом родитель сможет оценить пользу и побочные эффекты, которые могут быть довольно серьезными.

Отзыв врача

Несколько профессиональных и личных советов родителям дала Алиса Саядова — врач-педиатр и пульмонолог клиники «Чайка», консультант сервиса DocMa.

1. Посоветуйтесь с педиатром

То, что лекарства от укачивания можно купить без рецепта, еще не говорит об их абсолютной безопасности. Если ребенок плохо себя чувствует в поездке и хочется облегчить его состояние медикаментами, поговорите с педиатром, так как некоторые дети тяжело реагируют на лекарства от укачивания появлением серьезных побочных реакций.

Врач определит, нет ли противопоказаний для приема, и расскажет, как вести себя при появлении побочных эффектов. Считается, что риск приема лекарств от кинетоза оправдан только, если без них поездка невозможна, а с легкой тошнотой и недомоганием лучше справляться другими средствами и профилактировать их появление.

2. Пробуйте альтернативные способы борьбы с укачиванием

1) Акупрессурные браслеты могут помочь справиться с тошнотой некоторым детям. Следите за степенью давления на кнопку, если ребенку больно или появляется отек — браслет лучше снять. Даже если метод акупрессуры не сработает, ребенок отвлечется от своих ощущений на какое-то время, пока будет занят браслетом: надевать его, разбираться, как им пользоваться, делать нажатия и ждать нужные 2—3 минуты, глядя в окно — хороший повод отвлечься от неприятных ощущений.

2) От тошноты может помочь имбирь, поэтому можно приготовить в дорогу напиток. Например, из молотого имбиря: в одном стакане горячей воды растворяют ¼ чайной ложки порошка. Или из свежего корня имбиря: кусочек размером в 5 мм заваривают в одном стакане воды около 10 мин. Получившийся напиток можно подсластить и предлагать ребенку пить небольшими глотками.

Советы родителям: что помогает ребенку от укачивания в машине

Ниже собраны советы, которые помогут родителям и ребенку избежать дискомфорта в дороге, начиная с правильной подготовки и заканчивая практическими действиями в пути.

Посоветуйтесь с педиатром Врач подберет рецептурный или безрецептурный препарат от тошноты на время поездки Делайте остановки в пути Остановите машину, как только сможете, при появлении первых симптомов. Позвольте ребенку немного походить и прийти в себя перед продолжением пути Грамотно выбирайте место в транспорте В автомобиле меньше всего укачивает на переднем сиденье у окна. В автобусе — на местах ближе к водителю и по направлению движения Разрешайте ходить, если возможно От укачивания полезно походить по салону поезда или самолета Играйте в дорожные игры Подобные игры переключают внимание ребенка на горизонт, за пределы машины, что помогает не допустить укачивания Поощряйте смотреть в окно Рассматривание далеких неподвижных предметов профилактирует укачивание. Придумайте или подготовьте игры, где нужно сосредоточить внимание ребенка на предметах за окном транспорта Ограничьте чтение книг, рисование, мультики и гаджеты Рассматривание предметов внутри машины усиливает тошноту. Предлагайте ребенку альтернативные занятия Перевозите ребенка во сне Во сне детей не укачивает. Планируйте отправление поздно вечером, рано утром или во время дневного сна Не ограничивайте употребление жидкости Достаточное питье предупреждает тошноту и предотвращает перегревание, особенно в жаркое время Разрешайте только легкий перекус Жевание некислых фруктов и овощей, крекеров и т. д. может помочь при тошноте Открывайте окна или включайте кондиционер Свежесть и прохлада в машине предотвращает тошноту. Поток свежего воздуха из открытого окна также может помочь, если ребенка уже укачало, но вы еще не успели остановить машину Попробуйте альтернативные методы Рассасывание леденцов со вкусом имбиря, имбирный чай или браслеты от укачивания могут помочь некоторым детям Подготовьте запасной комплект одежды и средства для уборки Прием лекарств и профилактика укачивания не может гарантировать хорошее самочувствие во время поездки. Будьте готовы к тому, что ребенка может стошнить

Список источников:

1. Adrian J Priesol, MD, FRCPC. Motion sickness. UpToDate. 2024.

2. Mahmood F Bhutta, Anne GM Schilder, Martin J Burton. Acupressure for motion sickness. Cochrane library. 2012.

3. Doreen Huppert, Eva Grill, Thomas Brandt. Survey of motion sickness susceptibility in children and adolescents aged 3 months to 18 years. Journal of Neurology. 2019.

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 19.04.2024) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»).

Автор: Ксения Фомиченко