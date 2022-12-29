Как накормить малоежку? 12 секретных способов кормления.

Проблема детской избирательности, привередливости в еде существует достаточно давно. Особенно это стало актуально во время всеобщего изобилия продуктов. Как бы это не казалось парадоксально, но дети стали кушать очень мало либо совсем отказываться от полезной еды и если есть, то только вкусняшки.

Родители бабушки дедушки на что только не идут, чтобы малыш не остался вовсе голодным. Даже не задумываясь о том, что именно от этого и происходит зарождение проблемы. Прибегая к различным отвлекалочкам за столом (мультфильмы на телефоне, компьютере…, «спектакли», сказки), созданию «шедевров искусства» из продуктов, предложению лишь любимой еды.

Стоит понимать, что:

1. Отвлечение от еды приводит к потере контроля над аппетитом, за один прием съедается больше чем требуется. Может нарастать лишний вес.

2. Увлеченность внимания на сюжете, картинках отвлекает от пережевывания. Большие кусочки пищи попросту проглатываются, а это ухудшает процесс пищеварения, подвергая желудочно-кишечный тракт риску к заболеваниям.

3. Вырабатывается привычка кушать и заниматься чем-либо (просмотром мультиков…) которая наносит вред нервной системе.

4. Давая каждый раз только то что нравится на другие продукты, малыш даже не будет обращать внимания. Каша, овощи менее привлекательны конфет, шоколада, печенья.

5. Ребенок все хорошо слышит и понимает, если в его присутствии обсуждать переживания по поводу детского недоедания. Это может обратиться против родителей в виде манипулирования для достижения желаемого. Например, мама беспокоится что кроха плохо ест поэтому не может его пока отдать в сад, а этого кому-то только и надо. Ребенок, поняв это будет и дальше вести себя соответственно лишь бы быть с мамой. Не забывайте все детки по-своему, но очень умные, чувствительные, со своей соображалкой.

Нужно ли так рисковать зная, что цель не будет достигнута.

Секретные способы кормления

Вот несколько секретов по вызову аппетита:

1. Соблюдать режим еда через 3, 5-4 часа без перекусов. Для детей все кроме чистой воды, касается соков, компотов - это еда.

2. Даже вода перед обедом, ужином не желательна, только после или в процессе.

3. Сладкое только после основного приема пищи в качестве десерта, съедая все за столом.

4. Нужно соблюдать ритуал по приему пищи. Имея свои личные тарелочку, ложечку, кружечку, место за столом ребенку кажется, что это очень по-взрослому и кушать ему можно что и взрослым.

5. Пример также заразителен. Например, несколько завтраков всем взрослым накладывать кашу сообщая что это только для больших, малышу обязательно захочется попробовать. Помниться что всегда казалось в детстве что взрослым достается более вкусная еда.

6. Нельзя приступать к кормлению возбужденного малыша, надо дать время успокоиться (почитать книжку, поразговаривать…).

7. Запрещается преподносить несколько дней подряд одинаковые блюда. Пища обязана быть наполненной разнообразием.

8. Не любовь к долгому пережевыванию можно сгладить, предлагая супчики, каши, котлетки, тефтели….

9. Совместно приготовленная еда более привлекательна, вкусна.

10. Физические нагрузки, свежий воздух не только благотворно влияют на аппетит, но и необходимы для малоежек.

11. Маскировка полезных продуктов в любимых (творог - в каше, супчик с крупой).

12. Спасти персонажа с картинки на дне тарелки либо кто быстрее очистит дно тарелочки, тому будет приз.

Но к сожалению, бывают ситуации, когда возникает боязнь приема пищи, связанная с неприятными воспоминаниями (косточки в горле, рвоты, подавился…). Чаще всего это проходит, но может понадобиться помощь психолога.

Главное набраться терпения, ни сдаваться, ни делать трагедии из-за пропущенного «обеда». Помните чувство голода тоже нужно испытать только так захочется нормально покушать.