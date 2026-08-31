Осторожно, дети! Как мошенники используют подростков в преступных схемах

В схемах, которые используют виртуальные аферисты, часто большую роль играют дети и подростки. Они сами подвергаются атакам, обманам и соблазнам. Также с их «помощью» мошенники запугивают и обманывают родителей. Samara.aif.ru разбирается в самых популярных «детских приёмах» злоумышленников.

Игры с «сюрпризами»

Для школьников каникулы — пора развлечений, а для киберпреступников — горячий сезон. Аферисты уже находятся там, где дети играют и переписываются. Они быстро находят общий язык с подростками, постя мемы и заманивая обещаниями «бесплатных скинов» или «секретных кодов» в играх. Тинейджер не видит угрозы, потому что ему пишут из «своей тусовки». Это не просто обман, это настоящая охота. И цель зачастую — не игровой аккаунт ребёнка, а доступ к кошелькам его родителей.

Самой частой уловкой мошенников стали бесплатные игровые ценности — персонажи, снаряжение, артефакты, улучшающие параметры. Ребенку предлагают заполучить «редкий скин» или «подарочную карту». Для этого его просят перейти по ссылке и ввести данные своего профиля. После чего аккаунт со всеми накоплениями потерян — а ведь его в рамках той же игры можно перепродать за реальные деньги. Не менее популярна схема с фейковыми страницами: аферисты просят у жертвы «одолжить немного игровой валюты» или «перевести пару рублей на карту» и кидают ссылки на «аккаунт приятеля».

Особую угрозу несут фишинговые ссылки, которые постят под популярными роликами в комментариях, заманивая на «секретный сервер» или «генератор игровой валюты».

Переход по ним грозит заражением компьютера или телефона вирусом или кражей данных. Кроме того, подросткам предлагают мнимый легкий заработок за лайки, репосты или комментарии. После чего на следующем этапе аферисты вытягивают данные учётной записи, убеждают установить программу или задействовать банковскую карту.

«По одной фотографии можно вычислить неимоверное количество информации о человеке. Причём эта фотография может на первый взгляд вообще ни о чём не говорить», — предупреждает директор по маркетингу самарского разработчика государственных и корпоративных информационных систем Алексей Лисовецкий.

Зачастую ребёнок не подозревает, что за «легкими деньгами» стоит кража данных. Он просто хочет помочь приятелю или заработать на новую игру. А аферисты пользуются его доверием и желанием получить что-то бесплатно.

День неприятных знаний

Особо активизируются мошенники в преддверии Дня знаний, придумывая всё новые способы хищения денег у родителей. Аферисты всё чаще маскируются под сотрудников школ или представителей родительского комитета.

Среди основных «придумок» — просьбы перечислить деньги на нужды класса, оплатить школьные экскурсии или добавить ребёнка в список учащихся. Также мошенники рассылают СМС с ссылками на фишинговые сайты, где якобы можно купить школьные товары по сниженным ценам. Переход по ним может привести к потере денег.

Эксперты настоятельно советуют родителям проверять любую такую информацию через классного руководителя или администрацию школы и ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам из сообщений.

Проверка на обман

Мошенники разработали новую схему, по которой рассылают родителям сообщения о подозрительных операциях на картах их детей-подростков и предлагают срочно пройти проверку через специальный сервис. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» «Народного фронта».

«Родителям рассылают массовые фишинговые сообщения о якобы подозрительных операциях по картам их детей-подростков с требованием срочно пройти верификацию через прикрепленную ссылку. Ссылка ведёт на поддельный онлайн-сервис, якобы предоставляющий мгновенный доступ к выпискам несовершеннолетних»«, — заявили в «Мошеловке».

Под предлогом отсутствия данных о родстве в государственных системах граждан просят загрузить сканы паспортов, свидетельств о рождении, а также логины и пароли от мобильного банковского приложения. Полученную информацию мошенники используют для кражи денег со счетов родителей и оформления на них кредитов.

В «Мошеловке» напомнили, что подтверждение родства и привязка детских карт осуществляются через «Госуслуги», онлайн-приложение или личный визит в отделение банка. Родителям рекомендовали не загружать личные документы на незнакомые сайты.

Почему дети попадают в беду

Детский омбудсмен РФ Светлана Захарова отметила, что в последнее время подростки всё чаще оказываются втянутыми в противоправные действия под влиянием интернета.

«Цифровая среда не только открывает возможности для образования и развития, но и создает новые риски и угрозы», — подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка.

Особенно уязвимы дети, которые по тем или иным причинам не находят поддержки, доверия и признания в семье или школе. Ребёнок, лишенный позитивного внимания и возможностей для самореализации, становится более подвержен манипуляциям и вовлечению в деструктивные схемы. В большинстве случаев именно отсутствие критического мышления и желание таким образом получить признание толкают подростков на необдуманные поступки. Например, вовлекая в дропперство, то есть в корыстное предоставление киберпреступникам данных своих платёжных инструментов для вывода средств жертв обмана. Мошенники также могут просить несовершеннолетнего получать или переводить деньги, забирать и передавать наличные, документы или банковские карты. При этом нередко требуют держать общение и полученные поручения в тайне.

«Зачастую злоумышленники, а как правило, это молодые люди, просто в погоне за большим быстрым заработком идут осознанно на нарушение законодательства. Уверовав в свою неуязвимость, в то, что они никогда не будут пойманы, схвачены, что это безнаказанно», — объясняет начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Самарской области Михаил Иванча.

По данным полиции, подросток может скрывать от родителей звонки и переписку, выполнять поручения неизвестных людей, а после общения с ними становиться тревожным или нервным. Еще одним опасным сигналом правоохранители назвали внезапный интерес к быстрому заработку и настойчивые просьбы оформить банковскую карту или счёт.