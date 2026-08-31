Осторожно, дети! Как мошенники используют подростков в преступных схемах

В схемах, которые используют виртуальные аферисты, часто большую роль играют дети и подростки. Они сами подвергаются атакам, обманам и соблазнам. Также с их «помощью» мошенники запугивают и обманывают родителей. Samara.aif.ru разбирается в самых популярных «детских приёмах» злоумышленников.
Игры с «сюрпризами»
Для школьников каникулы — пора развлечений, а для киберпреступников — горячий сезон. Аферисты уже находятся там, где дети играют и переписываются. Они быстро находят общий язык с подростками, постя мемы и заманивая обещаниями «бесплатных скинов» или «секретных кодов» в играх. Тинейджер не видит угрозы, потому что ему пишут из «своей тусовки». Это не просто обман, это настоящая охота. И цель зачастую — не игровой аккаунт ребёнка, а доступ к кошелькам его родителей.
Самой частой уловкой мошенников стали бесплатные игровые ценности — персонажи, снаряжение, артефакты, улучшающие параметры. Ребенку предлагают заполучить «редкий скин» или «подарочную карту». Для этого его просят перейти по ссылке и ввести данные своего профиля. После чего аккаунт со всеми накоплениями потерян — а ведь его в рамках той же игры можно перепродать за реальные деньги. Не менее популярна схема с фейковыми страницами: аферисты просят у жертвы «одолжить немного игровой валюты» или «перевести пару рублей на карту» и кидают ссылки на «аккаунт приятеля».
Особую угрозу несут фишинговые ссылки, которые постят под популярными роликами в комментариях, заманивая на «секретный сервер» или «генератор игровой валюты».
«По одной фотографии можно вычислить неимоверное количество информации о человеке. Причём эта фотография может на первый взгляд вообще ни о чём не говорить», — предупреждает директор по маркетингу самарского разработчика государственных и корпоративных информационных систем Алексей Лисовецкий.
Зачастую ребёнок не подозревает, что за «легкими деньгами» стоит кража данных. Он просто хочет помочь приятелю или заработать на новую игру. А аферисты пользуются его доверием и желанием получить что-то бесплатно.
День неприятных знаний
Особо активизируются мошенники в преддверии Дня знаний, придумывая всё новые способы хищения денег у родителей. Аферисты всё чаще маскируются под сотрудников школ или представителей родительского комитета.
Среди основных «придумок» — просьбы перечислить деньги на нужды класса, оплатить школьные экскурсии или добавить ребёнка в список учащихся. Также мошенники рассылают СМС с ссылками на фишинговые сайты, где якобы можно купить школьные товары по сниженным ценам. Переход по ним может привести к потере денег.
Эксперты настоятельно советуют родителям проверять любую такую информацию через классного руководителя или администрацию школы и ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам из сообщений.
Проверка на обман
Мошенники разработали новую схему, по которой рассылают родителям сообщения о подозрительных операциях на картах их детей-подростков и предлагают срочно пройти проверку через специальный сервис. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» «Народного фронта».
«Родителям рассылают массовые фишинговые сообщения о якобы подозрительных операциях по картам их детей-подростков с требованием срочно пройти верификацию через прикрепленную ссылку. Ссылка ведёт на поддельный онлайн-сервис, якобы предоставляющий мгновенный доступ к выпискам несовершеннолетних»«, — заявили в «Мошеловке».
Под предлогом отсутствия данных о родстве в государственных системах граждан просят загрузить сканы паспортов, свидетельств о рождении, а также логины и пароли от мобильного банковского приложения. Полученную информацию мошенники используют для кражи денег со счетов родителей и оформления на них кредитов.
В «Мошеловке» напомнили, что подтверждение родства и привязка детских карт осуществляются через «Госуслуги», онлайн-приложение или личный визит в отделение банка. Родителям рекомендовали не загружать личные документы на незнакомые сайты.
Почему дети попадают в беду
Детский омбудсмен РФ Светлана Захарова отметила, что в последнее время подростки всё чаще оказываются втянутыми в противоправные действия под влиянием интернета.
«Цифровая среда не только открывает возможности для образования и развития, но и создает новые риски и угрозы», — подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка.
Особенно уязвимы дети, которые по тем или иным причинам не находят поддержки, доверия и признания в семье или школе. Ребёнок, лишенный позитивного внимания и возможностей для самореализации, становится более подвержен манипуляциям и вовлечению в деструктивные схемы. В большинстве случаев именно отсутствие критического мышления и желание таким образом получить признание толкают подростков на необдуманные поступки. Например, вовлекая в дропперство, то есть в корыстное предоставление киберпреступникам данных своих платёжных инструментов для вывода средств жертв обмана. Мошенники также могут просить несовершеннолетнего получать или переводить деньги, забирать и передавать наличные, документы или банковские карты. При этом нередко требуют держать общение и полученные поручения в тайне.
«Зачастую злоумышленники, а как правило, это молодые люди, просто в погоне за большим быстрым заработком идут осознанно на нарушение законодательства. Уверовав в свою неуязвимость, в то, что они никогда не будут пойманы, схвачены, что это безнаказанно», — объясняет начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Самарской области Михаил Иванча.
По данным полиции, подросток может скрывать от родителей звонки и переписку, выполнять поручения неизвестных людей, а после общения с ними становиться тревожным или нервным. Еще одним опасным сигналом правоохранители назвали внезапный интерес к быстрому заработку и настойчивые просьбы оформить банковскую карту или счёт.
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