Архангельские чиновники пытаются «отмазать» директора школы, ставившего эксперименты на детях

Скандал в школе поселка Урдома Архангельской области, где директор ввел, в порядке эксперимента, буквенную системы оценок и уроки секспросвета, перешел в новую фазу. После публикации РИА «Катюша» и запроса сенатора Елены Мизулиной в Урдому зачастили проверяющие. По поселку даже прошел слух о том что директор задержан. К сожалению, это не так: директор Додонов даже не отстранен от работы на время проверки, районная прокуратура отделалась формальными отписками, а областное управление образования вместе с комиссией по делам несовершеннолетних продолжает собирать компромат на родителей, посмевших обратиться за помощью в родительские организации и СМИ.



Как уже рассказывала «Катюша» , в Урдомской школе (поселок находится в 800 км от областного центра, школа в поселке одна) директор, Владимир Додонов, отменил привычную аттестацию и заменил оценки буквами. Кроме того, в школе детям младших классах рассказывают о половых актах, и об употреблении наркотиков. Возмущенные родители неоднократно писали жалобы—но до недавних пор местные чиновники их просто игнорировали, откровенно покрывая Додонова. Одна из родительниц, Валентина Кушмылева, при помощи родительских организаций АРКС и Общественный уполномоченный по защите семьи вышла на РИА Катюша.



После нашей публикации этой историей заинтересовалась сенатор Елена Мизулина—которая направила запрос в Архангельскую прокуратуру, после чего об Урдоме стали писать федеральные СМИ (см хороший сюжет РенТВ).







В Урдому зачастили проверяющие, а в один прекрасный момент директор Додонов исчез из поселка. Местные жители говорили что директора увезли на машине с московскими номерами, а его служебный кабинет был опечатан. Увы, это не так: корреспондент «Катюши» дозвонился до Додонова—который сообщил что уехал в отпуск с женой, а после майских праздников директор вернулся в школу исполнять свои обязанности. Говорят даже, что кто-то из местных мужиков, посмотревших сюжеты про школу, встретив Додонова на улице, намекнул ему что за эксперименты над детьми можно и ответить—на что директор заявил что он лишь выполняет инструкции управления образования Архангельской области. Кстати, приграничный Архангельск традиционно был в поле особого внимания скандинавских спецслужб—в частности, «Совет министров северных стран» в 2015 году и ранее выделял очень большие гранты на всякие образовательные и правозащитные новшества (в январе 2015 года российская дочка этого фонда, «Информационное бюро Совета Министров Северных Стран, было признано иностранным агентом).



Между тем, местные чиновники явно покрывают экспериментатора. Так, прокуратура Ленского района Архангельской области уже поспешила изготовить некий акт проверки—разумеется, не найдя в действиях Додонова никаких нарушений.









По словам жителей Урдома, «проверка» состояла в том, что прокуратура отправила в школу местного участкового, который отксерил только официальные учебные пособия—а не тетради по Додоновскому курсу «Полезные навыки», не потрудившись даже опросить заявителей.



Однако запрос сенатора Мизулиной сделал свое дело: в конце прошлой недели одну из самых активных мамочек, Валентину Кушмылеву, вызвали в областную прокуратуру, где она три часа рассказывала о претензиях родителей к директору.



Кроме прокурорских работников, на встрече присутствовал представитель областного правительства и управления образования. Кушмылева выдвинула требования – снять директора, и отменить американскую буквенную систему вместе с тренингами. На это проверяющие сказали что «все это еще надо доказать», и она «зря старается», предложив открыть два класса с оценочной системой для ее детей. Кушмылева сказала «только для всех» - после чего представитель администрации заявил буквально следующее: «Вы сильная женщина, но подумайте, у вас же дети, Вы не боитесь?» Кстати, сын Валентины тоже получал угрозы—от старшеклассников.



Практически сразу после возвращения Валентины Кушмылевой из прокуратуры управление образования вместе с комиссией по делам несовершеннолетних организовало в Урдоме большое родительское собрание-которое превратилось в обсуждение Валентины Кушмылевой, которая своими заявления, якобы, позорит поселок. Всем желающим выдали опросник, в котором нашли отражение многие обвинения, сделанные той же Кушмылевой в адрес школьной администрации.



















Несмотря на явное желание чиновников спустить это дело на тормозах, то, как сформулированы вопросы, показывает заинтересованность авторов в том, чтобы на этот раз провести реальную проверку. Теперь важно, что напишут родители—и готовы ли они, так же как Валентина Кушмылева, защищать своих и чужих детей от сомнительных экспериментов. Причем важно не только для жителей Урдома, но и для всех нас—потому что если завтра эксперимент от Додонова узаконят в Урдоме (несмотря на запросы сенатора и сюжеты федеральных телеканалов), то послезавтра экспериментаторы от Госдепа могут прийти и в наш дом.



РИА Катюша