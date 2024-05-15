До какого возраста детям нельзя давать клубнику. Мнения врачей

По мнению Морозовой, вводить ягоду в рацион можно с одного года. Но есть несколько правил: во-первых, если ягода понравилась ребенку, не нужно давать сразу много. Сначала стоит оценить реакцию организма на новинку (тут речь не только о клубнике, а о любом новом продукте); во-вторых, ягоды должны быть хорошо промыты.