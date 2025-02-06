Что надо знать родителям о депрессии у детей

Могут ли дети страдать депрессией?

Да. Детская депрессия отличается от обычных перепадов настроения, которые случаются у ребенка во время взросления. Если ребенок грустит, не стоит сразу делать вывод о том, что у него депрессия.

Но если ребенок постоянно ходит унылый или его плохое поведение влияет на общение, интересы, успеваемость, то это может свидетельствовать о депрессии. Помните, что депрессия – это серьезное заболевание, но ее можно успешно излечить.

Как узнать, что у ребенка депрессия?

Симптомы депрессии у детей бывают разными. Очень часто им не уделяют внимание, так как считают, что это нормальные психологические изменения во время взросления. Ученые исследовали замаскированную (ларвированную) депрессию (т. е. скрытую), при которой депрессивное состояние ребенка пряталось за его агрессивным поведением. Такое поведение более характерно для детей младшего возраста. У большинства детей депрессия проявляется так же, как и у взрослых, – они грустят, у них плохое настроение. Первичными симптомами депрессии являются грусть, ощущение безнадежности и перепады настроения.

Симптомы депрессии у детей:

Раздражительность или злость.

Постоянное состояние грусти и безнадежности.

Социальное отчуждение.

Повышенная чувствительность.

Изменения аппетита – повышенный аппетит или его полное отсутствие.

Изменения режима сна – бессонница или постоянная сонливость.

Плаксивость.

Проблемы с концентрацией внимания.

Усталость и отсутствие сил.

Жалобы на здоровье (болит живот или голова), лечение не помогает.

Отсутствие желания заниматься своим хобби, общаться с друзьями, участвовать в разных видах деятельности.

Ощущение никчемности или вины.

Сниженное внимание.

Мысли о смерти или суициде.

Как правило, все эти симптомы проявляются в разное время и в разных ситуациях. Хотя некоторые дети довольно неплохо функционируют в привычной для них обстановке, у большинства из них будут наблюдаться заметное снижение социальной активности, потеря заинтересованности в обучении или изменения во внешности. В это время они могут начать употреблять наркотики или алкоголь, особенно если они старше двенадцати.

Дети младше двенадцати лет могут совершить попытку самоубийства, но это случается крайне редко. Как правило, это импульсивное решение, которое возникает тогда, когда они расстроены или рассержены. Согласно исследованиям, девочки совершают лишь попытку суицида, но мальчики действительно пытаются себя убить. Дети в семьях, где злоупотребляли алкоголем или имело место физическое насилие, более склонны к суициду во время депрессии.

Какие дети склонны к депрессии?

Более 2,5 % детей страдают депрессией. У мальчиков зачастую симптомы проявляются до десяти лет, а у девочек – после шестнадцати.

Биполярное расстройство чаще диагностируют у подростков, чем у детей младшего возраста. Однако это не значит, что дети им не страдают. Как правило, симптомы биполярного расстройства путают с синдромом гиперактивности с дефицитом внимания, обсессивно-компульсивным расстройством или расстройством поведения.

Что вызывает депрессию у детей?

Как и у взрослых, депрессия у детей может возникнуть из-за любой комбинации факторов, которые относятся к физическому здоровью, событиям в жизни, окружающей среде, генетической предрасположенности или биохимическим нарушениям. Депрессия – это не то состояние человека, которое проходит само по себе без лечения.

Можно ли предотвратить депрессию у детей?

Дети, в чьих семьях были случаи заболевания депрессией, более склонны к этому состоянию. Если родители тоже страдают депрессией, то первые симптомы у ребенка появятся гораздо раньше, чем у детей здоровых родителей. Дети из проблемных семей или дети, которые злоупотребляют алкоголем и наркотиками, более склонны к депрессии.

Как диагностировать у детей депрессию?

Если симптомы депрессии у ребенка не проходят в течение двух недель, обязательно обратитесь к врачу. Также не помешает консультация детского психиатра.

Не существует каких-то определенных тестов – медицинских или психологических, которые точно смогут диагностировать депрессию. Но обычный опрос и анкетирование ребенка и его родителей в сочетании с медицинскими данными могут помочь поставить диагноз. Иногда во время опроса и терапии удается выявить другие заболевания, которые усугубляют депрессию, например, синдром гиперактивности с дефицитом внимания, обсессивно-компульсивное расстройство или расстройство поведения.

Какие способы лечения депрессии существуют?

Способы лечения депрессии у детей такие же, как и у взрослых. В них входят психотерапия и прием лекарств. Врач вашего ребенка сначала может предложить только психотерапию. И если через некоторое время не будет наблюдаться никакого улучшения, тогда могут назначить антидепрессанты. Многочисленные исследования подтверждают, что сочетание психотерапии с приемом лекарств является наиболее эффективным способом лечения депрессии.

Лечение детей с биполярным расстройством

Детей с биполярным расстройством лечат с помощью психотерапии в сочетании с лекарствами, и, как правило, это антидепрессанты и нормотимики.

Использовать антидепрессанты нужно с осторожностью – они могут вызвать приступы мании или гиперактивного поведения у детей с биполярным расстройством.

Стоит также не забывать, что антидепрессанты могут способствовать возникновению мыслей о самоубийстве и негативно повлиять на поведение детей и подростков, страдающих депрессией и другими психическими расстройствами. Если у вас возникли какие-то вопросы или опасения, обязательно поговорите с лечащим врачом. Если вашему ребенку назначили лекарства, то в ходе лечения крайне важно постоянно общаться с врачом.

Долгосрочная перспектива

Исследования показывают, что в настоящее время депрессия стала проявляться у детей в более раннем возрасте. Депрессия может развиться заново уже во взрослом возрасте. Очень часто депрессия проявляется одновременно с другими проблемами со здоровьем. Исследования также показывают, что со временем депрессия может перерасти в более серьезное психическое заболевание, поэтому так важны своевременная диагностика, правильное лечение и наблюдение.

Родителям сложно признаться себе, что у их ребенка депрессия. Возможно, они откладывают поход к врачу из-за социальных предрассудков, которые ассоциируются с психическими заболеваниями. Поэтому родители должны понять, что депрессия – это не приговор, и что своевременное лечение поможет ребенку расти физически и эмоционально здоровым. Также следует узнать о будущих последствиях депрессии, которые могут появиться у вашего ребенка.

Депрессия у детей: тревожные признаки

Родители должны быть предельно бдительными, если у ребенка есть склонность к суицидальному поведению.

Вот несколько тревожных признаков суицидального поведения у детей: