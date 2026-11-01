Почему маленьким детям нельзя соль: причины и полезные альтернативы

Параллельно с задержкой воды запускается процесс вымывания кальция. Солевые рецепторы на языке младенца обладают повышенной чувствительностью: то, что взрослому кажется пресным, для ребенка имеет насыщенный и достаточный вкус. Добавление хлорида натрия притупляет эту чувствительность, из-за чего малыш позже начинает капризничать и отказываться от натуральных овощей, мяса и круп.

Раннее знакомство с хлоридом натрия формирует стойкую зависимость от яркого вкуса, от которой сложно избавиться в школьном возрасте.