Почему маленьким детям нельзя соль: причины и полезные альтернативы

Ниже подробно разберем, почему детям нельзя соль раньше года, и расскажем, какие дозы и продукты не навредят растущему организму.
Как натрий влияет на организм малыша
Формирование костной ткани и работа нервной системы напрямую зависят от баланса минералов в организме. При фильтрации мочи натрий и кальций используют одни и те же транспортные белки. Если натрия в рационе слишком много, организм начинает экстренно избавляться от него, захватывая попутно костный минерал. Это ослабляет кости и замедляет рост.
Выделительная система младенца созревает постепенно и достигает взрослых показателей только к трем—четырем годам. Почки ребенка первого года жизни не могут отфильтровать и вывести тот объем натрия, который есть во взрослой пище. Избыток минерала вызывает задержку жидкости в мягких тканях и повышает артериальное давление, что совершенно не нужно неокрепшей сердечно-сосудистой системе.
Параллельно с задержкой воды запускается процесс вымывания кальция. Солевые рецепторы на языке младенца обладают повышенной чувствительностью: то, что взрослому кажется пресным, для ребенка имеет насыщенный и достаточный вкус. Добавление хлорида натрия притупляет эту чувствительность, из-за чего малыш позже начинает капризничать и отказываться от натуральных овощей, мяса и круп.
Для детей от года до трех лет суточная норма увеличивается до двух граммов, а для дошкольников четырех—шести лет — до трех граммов.
Отмерить такое количество на глаз практически невозможно, поэтому при готовке лучше пользоваться настольными весами.
Щадящие методы приготовления помогают сохранить естественный вкус ингредиентов и уменьшить потребность в дополнительных приправах. Варка в большом количестве воды вымывает природный натрий из овощей и мяса в бульон, который потом часто выливают. Приготовление на пару сохраняет минералы внутри продукта, делая его вкус более ярким.
Чем заменить соль, чтобы ребенок не отказывался от еды
Натуральные ингредиенты способны сделать вкус прикорма ярким и интересным без использования запрещенных минералов. Кислинка, сладость и умами отлично раскрывают текстуру мяса, рыбы и овощей.
Вот несколько безопасных способов обогатить рацион малыша:
- добавьте несколько капель свежевыжатого лимонного или лаймового сока в рыбные и мясные блюда;
- используйте томатную пасту без добавок для приготовления детских соусов и рагу;
- запекайте лук, морковь и сладкий перец до карамелизации, чтобы усилить их естественную сладость;
- вводите в рацион укроп, петрушку и базилик: их можно добавлять в супы и пюре в свежем или сушеном виде.
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