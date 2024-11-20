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Физическая активность детей и подростков

Рекомендуемая продолжительность занятий и виды упражнений в соответствии с возрастом ребенка

Физическая активность детей и подростков

Чтобы помочь детям развить полезные привычки на всю жизнь, приобщение к активному, здоровому образу жизни нужно начинать уже в раннем возрасте. Для этого необходимы ежедневная физическая активность и здоровая пища.

Физические упражнения помогают детям:

  • сохранять сердце и легкие крепкими и здоровыми;
  • развивать гибкость;
  • формировать скелет;
  • поддерживать здоровый вес тела;
  • профилактировать и снижать риск заболеваний и проблем со здоровьем;
  • улучшать настроение и самооценку;
  • лучше учиться в школе и
  • любить свое тело.

Сидячий образ жизни подразумевает, что физическая активность находится на очень низком уровне: человек сидит за компьютером, играет в видеоигры или смотрит телевизор. Дети и подростки должны тратить меньше времени на все эти занятия, а большую часть времени проводить активно.

Как можно приобщить детей к физической активности?

Ребенок получает наибольшее количество информации о здоровом и активном образе жизни от своих родителей. Замотивируйте всю семью на регулярные занятия физическими упражнениями и переход на здоровое питание. Будет проще, если вы станете собираться всей семьей и выполнять физические упражнения, рассматривая их как часть своей повседневной жизни.

  • Выберите занятия, которые подходят ребенку по возрасту и уровню развития.
  • Дайте ребенку или подростку достаточно много времени для структурированных занятий, например, в спортивных секциях, и неструктурированных занятий, таких как игры на детской площадке.
  • Делайте физические упражнения веселыми.

Сколько времени должен тратить ребенок на занятия физическими упражнениями?

Ежедневная физическая активность может включать в себя свободные игры, занятие спортом, передвижения (ходьбу, езду на велосипеде), отдых и физические упражнения.

  • Занятия с большой интенсивностью заставляют детей потеть и сбивать ритм дыхания настолько, что они могут произнести лишь несколько слов между вдохами. Это могут быть такие занятия, как бег и плавание на скорость или на время.
  • Занятия с умеренной интенсивностью также заставляют детей больше потеть и дышать чаще, но при этом они могут говорить. Это такие занятия, как быстрая ходьба или езда на велосипеде.
  • Занятия, которые укрепляют мышцы и скелет могут включать в себя прыжки со скакалкой и бег или такие виды спорта, как теннис и баскетбол.

 

Ежедневная продолжительность занятий

Виды упражнений

Дети грудного возраста
до одного года

Должны быть физически активными несколько раз в день.

Активные игры начинаются с рождения, особенно полезно время, проводимое младенцем в положении на животе и другие упражнения, такие как тянуться за чем-то, толкать на себя и от себя, ползать.

Малыши (1–2 года)
и дошкольники (3–5 лет)

Три часа физической активности в течение дня (спланированная и организованная или неструктурированная физическая активность или свободная игра).

 

Дети в пятилетнем возрасте должны постепенно стремиться к одному часу энергичной игры в день как минимум (занятиям с большой и умеренной интенсивностью).

Занятия должны приносить удовольствие и поощрять малыша исследовать и пробовать новые упражнения.

 

Дети в этом возрасте не понимают правила и часто не скоординированы достаточно, чтобы заниматься организованными видами спорта.

 

Альтернативные идеи: ходьба или бег, догонялки, плавание (с четырех лет), кувыркание, танцы, броски и ловля.

 

Когда дети становятся старше, можно предложить прыжки через скакалку и велосипед.

Дети (6–9 лет)

По меньшей мере, один час занятий с большой и умеренной интенсивностью ежедневно, в том числе:

 

занятия с большой интенсивностью, по крайней мере три дня в неделю;

 

занятия, которые укрепляют мышцы и скелет, по крайней мере три дня в неделю.

Вид спорта должен уделять мало времени инструкциям, иметь гибкие правила, свободный график тренировок и быть направленным на получение ребенком удовольствия.

 

Альтернативные идеи: догонялки, поход в школу пешком, футбол, гимнастика, катание на коньках и лыжах.

Дети (10–12 лет)

По меньшей мере, один час занятий с большой и умеренной интенсивностью ежедневно, в том числе:

 

занятия с большой интенсивностью, по крайней мере три дня в неделю;

 

занятия, которые укрепляют мышцы и скелет, по крайней мере три дня в неделю.

Дети достигают половой зрелости в разное время. Антропометрические размеры, сила и зрелость в этой возрастной группе у разных детей очень разные.

 

Обычно дети готовы принимать участие в командных видах спорта, которые направлены на развитие навыков, равное участие и получение удовольствия.

 

Можно начинать силовые тренировки с легкими весами и надлежащим контролем.

 

Альтернативные идеи: боевые искусства, пеший туризм, отжимания (с коленями на полу), подъем туловища из положения «лежа».

Подростки (13–17 лет)

По меньшей мере один час занятий с большой и умеренной интенсивностью ежедневно, в том числе:

 

занятия с большой интенсивностью, по крайней мере три дня в неделю;

 

занятия, которые укрепляют мышцы и скелет, по крайней мере три дня в неделю.

Занятия должны быть веселыми и групповыми. Подростки готовы к таким занятиям, как:

 

фитнес (тренировка по фитнесу после школы);

 

активное передвижение (ходьба, езда на велосипеде);

 

выполнение домашних дел и

 

соревновательные и несоревновательные виды спорта (уличный баскетбол).

 

Альтернативные идеи: катание на байдарках и каноэ, пеший туризм, катание на роликах, работа в саду и игры, которые требуют умения бросать и ловить.

 

Как поддерживать здоровый и активный образ жизни в семье?

  • Установите ограничения по времени, которое дети и подростки проводят за просмотром телевизора, видеоиграми и «путешествиями» в Интернете. Это время должно быть не более одного-двух часов в день. Педиатры не рекомендуют детям до двух лет занятия, связанные с экраном и монитором.
  • Чтобы дети оставались здоровыми, недостаточно одних занятий командными видами спорта (например, участия в футбольной или хоккейной команде). Поощряйте ребенка или подростка ежедневно заниматься физическими упражнениями, например, ходить пешком или ездить на велосипеде в гости к другу, прыгать через скакалку или играть в ближайшем парке или на детской площадке.
  • Отправляйте своих детей в школу пешком или организуйте с соседями клуб любителей ходьбы.
  • Приучайте детей ходить по лестнице вместо того, чтобы подниматься на лифте.
  • Подключайте детей к участию в домашних делах – продуктовых покупках, сгребании листьев или уборке снега.
  • Убедитесь в безопасности занятий. Дети и подростки должны носить защитное снаряжение для таких занятий, как езда на велосипеде, катание на коньках, скейтбординг, футбол и другие спортивные мероприятия.
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