Физическая активность детей и подростков

Чтобы помочь детям развить полезные привычки на всю жизнь, приобщение к активному, здоровому образу жизни нужно начинать уже в раннем возрасте. Для этого необходимы ежедневная физическая активность и здоровая пища.

Физические упражнения помогают детям:

сохранять сердце и легкие крепкими и здоровыми;

развивать гибкость;

формировать скелет;

поддерживать здоровый вес тела;

профилактировать и снижать риск заболеваний и проблем со здоровьем;

улучшать настроение и самооценку;

самооценку; лучше учиться в школе и

в школе и любить свое тело.

Сидячий образ жизни подразумевает, что физическая активность находится на очень низком уровне: человек сидит за компьютером, играет в видеоигры или смотрит телевизор. Дети и подростки должны тратить меньше времени на все эти занятия, а большую часть времени проводить активно.

Как можно приобщить детей к физической активности?

Ребенок получает наибольшее количество информации о здоровом и активном образе жизни от своих родителей. Замотивируйте всю семью на регулярные занятия физическими упражнениями и переход на здоровое питание. Будет проще, если вы станете собираться всей семьей и выполнять физические упражнения, рассматривая их как часть своей повседневной жизни.

Выберите занятия, которые подходят ребенку по возрасту и уровню развития.

Дайте ребенку или подростку достаточно много времени для структурированных занятий, например, в спортивных секциях, и неструктурированных занятий, таких как игры на детской площадке.

Делайте физические упражнения веселыми.

Сколько времени должен тратить ребенок на занятия физическими упражнениями?

Ежедневная физическая активность может включать в себя свободные игры, занятие спортом, передвижения (ходьбу, езду на велосипеде), отдых и физические упражнения.

Занятия с большой интенсивностью заставляют детей потеть и сбивать ритм дыхания настолько, что они могут произнести лишь несколько слов между вдохами. Это могут быть такие занятия, как бег и плавание на скорость или на время.

заставляют детей потеть и сбивать ритм дыхания настолько, что они могут произнести лишь несколько слов между вдохами. Это могут быть такие занятия, как бег и плавание на скорость или на время. Занятия с умеренной интенсивностью также заставляют детей больше потеть и дышать чаще, но при этом они могут говорить. Это такие занятия, как быстрая ходьба или езда на велосипеде.

также заставляют детей больше потеть и дышать чаще, но при этом они могут говорить. Это такие занятия, как быстрая ходьба или езда на велосипеде. Занятия, которые укрепляют мышцы и скелет могут включать в себя прыжки со скакалкой и бег или такие виды спорта, как теннис и баскетбол.

Ежедневная продолжительность занятий Виды упражнений Дети грудного возраста

до одного года Должны быть физически активными несколько раз в день. Активные игры начинаются с рождения, особенно полезно время, проводимое младенцем в положении на животе и другие упражнения, такие как тянуться за чем-то, толкать на себя и от себя, ползать. Малыши (1–2 года)

и дошкольники (3–5 лет) Три часа физической активности в течение дня (спланированная и организованная или неструктурированная физическая активность или свободная игра). Дети в пятилетнем возрасте должны постепенно стремиться к одному часу энергичной игры в день как минимум (занятиям с большой и умеренной интенсивностью). Занятия должны приносить удовольствие и поощрять малыша исследовать и пробовать новые упражнения. Дети в этом возрасте не понимают правила и часто не скоординированы достаточно, чтобы заниматься организованными видами спорта. Альтернативные идеи: ходьба или бег, догонялки, плавание (с четырех лет), кувыркание, танцы, броски и ловля. Когда дети становятся старше, можно предложить прыжки через скакалку и велосипед. Дети (6–9 лет) По меньшей мере, один час занятий с большой и умеренной интенсивностью ежедневно, в том числе: занятия с большой интенсивностью, по крайней мере три дня в неделю; занятия, которые укрепляют мышцы и скелет, по крайней мере три дня в неделю. Вид спорта должен уделять мало времени инструкциям, иметь гибкие правила, свободный график тренировок и быть направленным на получение ребенком удовольствия. Альтернативные идеи: догонялки, поход в школу пешком, футбол, гимнастика, катание на коньках и лыжах. Дети (10–12 лет) По меньшей мере, один час занятий с большой и умеренной интенсивностью ежедневно, в том числе: занятия с большой интенсивностью, по крайней мере три дня в неделю; занятия, которые укрепляют мышцы и скелет, по крайней мере три дня в неделю. Дети достигают половой зрелости в разное время. Антропометрические размеры, сила и зрелость в этой возрастной группе у разных детей очень разные. Обычно дети готовы принимать участие в командных видах спорта, которые направлены на развитие навыков, равное участие и получение удовольствия. Можно начинать силовые тренировки с легкими весами и надлежащим контролем. Альтернативные идеи: боевые искусства, пеший туризм, отжимания (с коленями на полу), подъем туловища из положения «лежа». Подростки (13–17 лет) По меньшей мере один час занятий с большой и умеренной интенсивностью ежедневно, в том числе: занятия с большой интенсивностью, по крайней мере три дня в неделю; занятия, которые укрепляют мышцы и скелет, по крайней мере три дня в неделю. Занятия должны быть веселыми и групповыми. Подростки готовы к таким занятиям, как: фитнес (тренировка по фитнесу после школы); активное передвижение (ходьба, езда на велосипеде); выполнение домашних дел и соревновательные и несоревновательные виды спорта (уличный баскетбол). Альтернативные идеи: катание на байдарках и каноэ, пеший туризм, катание на роликах, работа в саду и игры, которые требуют умения бросать и ловить.

Как поддерживать здоровый и активный образ жизни в семье?