Яблочный турновер

Ингредиенты
Слоеное бездрожжевое тесто – 500 г
Яблоки кисло-сладкие – 300-350 г
Вареная сгущенка – 2-3 ст.л.
Кукурузный крахмал – 1-2 ст.л.
Сливочное масло – 40 г
Яичный желток – 1 шт.
Грецкие орехи – 7-10 г (для посыпки, по желанию)
- 298 кКал
- 0 ч. 40 мин.
- Б: 4.18
- Ж: 18.13
- У: 29.46
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Вот такие продукты потребуются для приготовления яблочного турновера. Тесто можно взять слоеное дрожжевое или даже песочное с небольшим количеством сахара в составе.
Оставьте тесто размораживаться при комнатной температуре, а тем временем помойте и почистите яблоки от кожуры и сердцевины. Нарежьте яблочную мякоть мелким кубиком.
Растопите в сковороде сливочное масло и насыпьте яблоки, тушите на небольшом огне при открытой крышке, периодически помешивая, пока они не станут мягкими, а лишний сок не испарится.
Добавьте к яблокам сгущенное молоко.
Перемешайте и тушите еще 3-5 минут.
Затем добавьте крахмал, он свяжет оставшуюся жидкость в начинке. Переложите яблоки на тарелку и полностью остудите.
Размороженное тесто раскатайте до толщины около 2-3 мм и нарежьте на 8-10 квадратов одинакового размера.
На половину каждого квадрата выложите начинку.
Согните тесто по диагонали, накрывая яблоки. Защипните края турновера при помощи вилки, сверху сделайте несколько надрезов ножом.
Переложите турноверы на противень, смажьте их поверхность яичным желтком и по желанию посыпьте рублеными орехами.
Выпекайте в разогретой до 190-200 градусов духовке в течение 15-20 минут, до светло-коричневого цвета.
Готовые яблочные турноверы немного остудите на решетке и подавайте. Они получаются хрустящими снаружи и мягкими, ароматными внутри.
Подавать их можно теплыми или полностью остывшими – к чаю, кофе, молоку или просто в качестве сладкого перекуса.
При комнатной температуре в закрытом контейнере турноверы лучше хранить не более 1-2 дней, хотя в свежем виде они, конечно, вкуснее.
Перед подачей уже остывшую выпечку можно немного прогреть в духовке – тесто снова станет более хрустящим.
Приятного чаепития!
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