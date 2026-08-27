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Яблочный турновер

Турноверами называют небольшие пирожки с начинкой, сложенные пополам и запечатанные по краям. Они могут готовиться из разного теста, но со слоеным получается особенно удачный вариант: при выпечке тесто становится хрустящим и румяным, а начинка остается внутри. Для этих турноверов я выбрала яблоки с вареной сгущенкой – яблочная кислинка хорошо уравновешивает сладость сгущенки, а сливочное масло делает начинку более мягкой и ароматной.

Ингредиенты

Слоеное бездрожжевое тесто – 500 г

Яблоки кисло-сладкие – 300-350 г

Вареная сгущенка – 2-3 ст.л.

Кукурузный крахмал – 1-2 ст.л.

Сливочное масло – 40 г

Яичный желток – 1 шт.

Грецкие орехи – 7-10 г (для посыпки, по желанию)

Получается 8-10 турноверов
  • 298 кКал
  • 0 ч. 40 мин.
  • Б: 4.18
  • Ж: 18.13
  • У: 29.46

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Вот такие продукты потребуются для приготовления яблочного турновера. Тесто можно взять слоеное дрожжевое или даже песочное с небольшим количеством сахара в составе.

 

Фото 1

 

 

Оставьте тесто размораживаться при комнатной температуре, а тем временем помойте и почистите яблоки от кожуры и сердцевины. Нарежьте яблочную мякоть мелким кубиком.

 

Фото 2

 

 

Растопите в сковороде сливочное масло и насыпьте яблоки, тушите на небольшом огне при открытой крышке, периодически помешивая, пока они не станут мягкими, а лишний сок не испарится.

 

Фото 3

 

 

Добавьте к яблокам сгущенное молоко.

 

Фото 4

 

 

Перемешайте и тушите еще 3-5 минут.

 

Фото 5

 

 

Затем добавьте крахмал, он свяжет оставшуюся жидкость в начинке. Переложите яблоки на тарелку и полностью остудите.

 

Фото 6

 

 

Размороженное тесто раскатайте до толщины около 2-3 мм и нарежьте на 8-10 квадратов одинакового размера.

 

Фото 7

 

 

На половину каждого квадрата выложите начинку.

 

Фото 8

 

 

Согните тесто по диагонали, накрывая яблоки. Защипните края турновера при помощи вилки, сверху сделайте несколько надрезов ножом.

 

Фото 9

 

 

Переложите турноверы на противень, смажьте их поверхность яичным желтком и по желанию посыпьте рублеными орехами.

 

Фото 10

 

 

Выпекайте в разогретой до 190-200 градусов духовке в течение 15-20 минут, до светло-коричневого цвета.

 

Фото 11

 

 

Готовые яблочные турноверы немного остудите на решетке и подавайте. Они получаются хрустящими снаружи и мягкими, ароматными внутри.

 

Фото 12

 

 

Подавать их можно теплыми или полностью остывшими – к чаю, кофе, молоку или просто в качестве сладкого перекуса.

 

Фото 13

 

 

При комнатной температуре в закрытом контейнере турноверы лучше хранить не более 1-2 дней, хотя в свежем виде они, конечно, вкуснее.

 

Фото 14

 

 

Перед подачей уже остывшую выпечку можно немного прогреть в духовке – тесто снова станет более хрустящим.

 

Фото 15

 

 

Приятного чаепития!

 

Яблочный турновер, рецепт с фото
Фото 16
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Яблоко
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