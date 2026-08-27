Яблочный турновер

Вот такие продукты потребуются для приготовления яблочного турновера. Тесто можно взять слоеное дрожжевое или даже песочное с небольшим количеством сахара в составе.

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Оставьте тесто размораживаться при комнатной температуре, а тем временем помойте и почистите яблоки от кожуры и сердцевины. Нарежьте яблочную мякоть мелким кубиком.

Фото 2

Растопите в сковороде сливочное масло и насыпьте яблоки, тушите на небольшом огне при открытой крышке, периодически помешивая, пока они не станут мягкими, а лишний сок не испарится.

Фото 3

Добавьте к яблокам сгущенное молоко.

Фото 4

Перемешайте и тушите еще 3-5 минут.

Фото 5

Затем добавьте крахмал, он свяжет оставшуюся жидкость в начинке. Переложите яблоки на тарелку и полностью остудите.

Фото 6

Размороженное тесто раскатайте до толщины около 2-3 мм и нарежьте на 8-10 квадратов одинакового размера.

Фото 7

На половину каждого квадрата выложите начинку.

Фото 8

Согните тесто по диагонали, накрывая яблоки. Защипните края турновера при помощи вилки, сверху сделайте несколько надрезов ножом.

Фото 9

Переложите турноверы на противень, смажьте их поверхность яичным желтком и по желанию посыпьте рублеными орехами.

Фото 10

Выпекайте в разогретой до 190-200 градусов духовке в течение 15-20 минут, до светло-коричневого цвета.

Фото 11

Готовые яблочные турноверы немного остудите на решетке и подавайте. Они получаются хрустящими снаружи и мягкими, ароматными внутри.

Фото 12

Подавать их можно теплыми или полностью остывшими – к чаю, кофе, молоку или просто в качестве сладкого перекуса.

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При комнатной температуре в закрытом контейнере турноверы лучше хранить не более 1-2 дней, хотя в свежем виде они, конечно, вкуснее.

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Перед подачей уже остывшую выпечку можно немного прогреть в духовке – тесто снова станет более хрустящим.

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Приятного чаепития!