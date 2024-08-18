«Я же мать!»: должны ли вы знать все детские секреты

Одна клиентка рассказывала: «Мой папа очень сложный человек, он никогда не говорил, что любит меня, вместо этого я слышала, что я ужасный ребенок и что лучше бы я умерла. В 15 лет я решила, что это правда, что мне не стоит жить и решила покончить с собой, но встретила на своем пути психолога и осталась жива. Мы долго работали с ним над принятием того, что чувства моего отца не связаны со мной как с человеком, а связаны именно с ним, с его невозможностью любить кого-то, потому что его точно так же не умели любить в детстве. Я потратила годы на психотерапию, чтобы избавиться от чувства вины и научиться признаваться в том, что я не ужасный ребенок, что меня тоже можно любить, и я этого достойна.