«Я же мать!»: должны ли вы знать все детские секреты

Понятие личностных границ до сих пор для многих родителей – тема слегка абстрактная. Какие еще границы могут быть у моего ребенка от меня? Я же мать/отец! Как правило, агрессивно на предложение о соблюдении личностного пространства реагируют те родители, чьи собственные границы нарушались в детстве.
Уважение к личностным границам человека формируется еще в детстве. Вот мама говорит малышу поделиться игрушкой с кем-то в песочнице, буквально силой вырывая ее из рук малыша, чтобы он не вырос жадным. Ко мнению ребенка часто не прислушиваются во время выбора одежды или еды. Да, полностью перекладывать это на его плечи, конечно, нельзя, но в тех ситуациях, когда это некритично, почему бы нет?
Вроде бы мелочи, но именно из-за них потом вырастает человек, который не знает, что такое «границы приватности».
Уважайте детские секреты
Родители вроде бы хотят все знать о своих детях, но положительно реагируют только на те вещи, которые им нравятся, а остальные порицают. Надо ли удивляться, что потом дети перестают рассказывать им свои секреты, тем более если они высмеиваются или обсуждаются потом с другими. Важно понимать, что безбоязненно поделиться своей тайной ребенок может только в атмосфере подлинного доверия к его чувствам. Хорошо, если и родители в ответ что-то рассказывают детям, делятся с ними своими переживаниями, вспоминают свои детские тайны и проказы, а иначе это не диалог, а допрос.
Одна девочка в 14 лет приехала в деревню и влюбилась там в мальчика, который был старше ее на 3-4 года. Однажды она рассказала об этом своей деревенской подруге, которая посочувствовала ей. И все бы ничего, но эту историю услышал родной брат этой подруги. Он разболтал об этом и тому мальчику, и еще половине деревни. В итоге родственники этой девочки стали внушать ей, что чувства ее неправильные, мальчик ей не пара, что у него в городе таких, как она, полным-полно и что ей надо его забыть. Никто не сказал, что парень, разболтавший такой секрет, не имел права так поступать, потому что это не по-мужски, а чувства к мальчику, первая любовь – это прекрасно и очень важно для любой девочки.
Подруга, которая рассказала мне эту историю, призналась, что несмотря на то, что прошло почти 20 лет, она до сих пор все это помнит.
Я посмотрела дневник дочки... Я вообще считаю, что пока ей нет 18-ти, и я за нее отвечаю – я обязана это делать.
Умейте признавать ошибки и исправлять их
Подросток молчал-молчал, а потом выбросился из окна. Так не бывает. Другое дело, что родители не смогли или не захотели увидеть какие-то тревожные симптомы – смену настроения, потухший взор, апатию или списали все это на плохой характер: «Он делает это нам назло, это гормоны, все пройдет». И постепенно для подростка дело дошло до точки невозврата...
Но на самом деле пока не случилось непоправимого, все можно если не сильно улучшить, то хотя бы сделать так, чтобы не стало хуже.
Пример No 2
Одна клиентка рассказывала: «Мой папа очень сложный человек, он никогда не говорил, что любит меня, вместо этого я слышала, что я ужасный ребенок и что лучше бы я умерла. В 15 лет я решила, что это правда, что мне не стоит жить и решила покончить с собой, но встретила на своем пути психолога и осталась жива. Мы долго работали с ним над принятием того, что чувства моего отца не связаны со мной как с человеком, а связаны именно с ним, с его невозможностью любить кого-то, потому что его точно так же не умели любить в детстве. Я потратила годы на психотерапию, чтобы избавиться от чувства вины и научиться признаваться в том, что я не ужасный ребенок, что меня тоже можно любить, и я этого достойна.
И, безусловно, это были самые важные годы в моей жизни. Я понимаю, что моего папу не изменить, что он вел себя так не от хорошей жизни, и в душе ему очень плохо. Я не оправдываю его, я его просто принимаю. И если бы он пришел и сказал, что сожалеет о том, что не смог давать мне столько любви, сколько нужно, и предложил бы начать заново выстраивать наши отношения отец-дочка, я бы с радостью согласилась».
Читать или не читать?
Любое чтение переписки в соцсетях, СМС-сообщений в телефоне, записей в личном дневнике – это всегда вторжение в личную жизнь другого человека. Даже если этот человек – ваш ребенок.
И второе, о чем стоит задуматься до того, как страница будет взломана, а СМС прочитаны: что вы будете делать с этой информацией? Отругаете ребенка за то, что он вам ничего не сказал, или даже ремня «дадите»? Так, может, он поэтому и молчит?
Пример No 3
Папа с семьей не живет, но ребенка поддерживает, как может. У него свой бизнес и он готов взять сына к себе на работу. Разумеется, пока только на позицию помощника менеджера и в часы, свободные от института. Подросток же признается, что даже не говорит маме, в какой вуз хочет пойти, потому что она не одобрит. Для мамы он будет поступать в тот университет, который выбрала она, но еще параллельно пойдет в «свой». Потом съедет от мамы в общежитие, будет учиться и работать у отца. С матерью отношения планирует прекратить или свести к максимально возможному минимуму. Потому что, говорит, достала.
«Я должна знать, что с тобой происходит, чтобы спокойно спать по ночам» – вот скрытый подтекст тревожности родителей. «Ты подумал, – кричит мама подростку, который опоздал к ужину, – как я волновалась! Да я чуть с ума не сошла! А если бы с тобой что-то случилось? Как бы я тогда жила?»
Давайте избегать крайностей – это совсем не о том, что когда кто-то из членов семьи задерживается, не стоит предупреждать близких (тот факт, что задержавшийся на встрече с друзьями подросток даже не думает предупредить родных о своем опоздании, скорее всего, свидетельствует о том, что семейные связи в этой семье непрочные). Речь о том, чтобы не нагружать ребенка чувством вины за свою тревожность, а учиться с ней справляться самостоятельно.
Что делать?
Учиться видеть не только себя, но и своего ребенка. Например, взять за правило не трогать его вещи без спроса и настаивать на таком же отношении к своим вещам. Договориться, чтобы звонил и предупреждал, когда опаздывает, при этом самим в подобных случаях поступать так же.
Спрашивать о том, как прошел день, и не спешить выносить оценочных суждений, а постараться понять и поддержать, если нужно. Доверять ребенку: поел или не поел днем – на самом деле это не так важно, как то, что мама достанет своими звонками: «А ты поел? Поел? Я старалась, готовила, ты ел?» Если ребенок голодный, он точно найдет в холодильнике, что поесть.
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