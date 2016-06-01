Игра в смерть: как прекратить интернет-моду на детский суицид

Государство приступило к полномасштабной кампании по блокировке в соцсетях групп, посвященных самоубийствам, участниками которых в основном являются подростки. По данным контролирующих органов, за последние полгода покончили с собой 130 детей, состоявших в одних и тех же закрытых сообществах — виртуальных клубах самоубийц.

Всплеск внимания к этой теме произошел после большой и очень детальной статьи в «Новой газете» под названием «Группы смерти» за авторством Галины Мурсалиевой. Помимо подробного и образного описания деятельности самих суицидальных групп, автор статьи нарисовала общество каких-то нелюдей, в котором жили и учились несчастные погибшие дети, — включая истеричную учительницу и бессердечного доктора, в язвительной манере сообщившего маме о смерти ее дочери. Роль родителей в этом чудовищном явлении не раскрыта вовсе. Они, как следует из резонансного материала, — такие же жертвы, как и ушедшие из жизни дети.

Куда плывут киты

Главное, что следует понимать об этом угрожающем явлении: во «ВКонтакте» действует большое количество групп, воспитывающих смертников. Журналисты и эксперты уже прозвали их «китовыми» группами, поскольку в их названиях присутствует слово «кит»: «Киты плывут вверх», «Море китов», «Космический кит» и т. д.

Выглядит это как групповая игра, в которой финальный ход участника — это самоубийство тем способом, в то время и в том месте, которое назначит гуру (админ группы) после приглашения в скайп. Для правоохранительных органов этого должно быть достаточно, чтобы срочно взяться за облаву тех, кто стоит за подобным явлением. Ведь все указывает на то, что деятельность групп, беспрестанное обновление их контента и скорейшее возобновление работы после блокировки — чья-то целенаправленная и хорошо организованная работа. Остальное — детали, необходимые нам с вами: родителям и детям, педагогам и психологам.

Мурсалиева, исследовав проблему и побеседовав с мамой одной из погибших девочек, приходит к выводу, что организаторы суицидальных сообществ помогают школьникам уходить из жизни. Самоубийство снимается на видео и затем выкладывается в соответствующую группу ВК. Более того, существует некий план по количеству самоубийств в разных городах страны, и этот план неотвратимо выполняется… Многие самоубийства были известны заранее, и их, по мнению автора, можно было бы предотвратить. Но те, от кого это зависело, то есть власти и детские омбудсмены, якобы не смогли или не захотели помочь.

Так ли это?

Роскомнадзор борется с деструктивными группами в соцсетях, закрывая их с той скоростью, на какую, вероятно, способен, то есть «тысячами». Но взамен появляются все новые «клоны», на которых быстро восстанавливается заблокированный контент. Объявление со ссылкой на «резерв» публикуется на странице администратора закрытой группы.

Некоторые пропагандисты суицида и активные члены групп своим примером поражают воображение подростков. Вот только умирают они часто понарошку, размещая в группах постановочные ролики с собственной смертью. Благо, сетевая анонимность позволяет действовать в Интернете под любым количеством ников и умирать хоть каждый день.

25 мая ГСУ СК РФ по Омской области сообщил на своем сайте, что его сотрудниками выявлена одна из активных участников суицидальных групп. Ею, по предварительным данным, оказалась 13-летняя школьница из Омска, зарегистрированная в ВК под псевдонимом Ева Рейх. Проверка проводилась после появления соответствующих публикаций в СМИ. Информация о том, что своим участием в этих группах девочка подталкивала других участников к самоубийствам, нашла подтверждение. Все гаджеты, с которых она могла выходить в Сеть, изъяты следователями, это позволит установить соучастников и вдохновителей «Евы», а также потенциальных самоубийц.

Но по какой статье наказывать виновных?

Статья 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» предполагает, что до самоубийства доводят лишь угрозами, жестоким обращением, систематическим унижением человеческого достоинства потерпевшего — о пропаганде суицида, о формировании привлекательного образа самоубийцы в ней не сказано ни слова. Но обработка в суицидальных группах идет более тонкая, никто не угрожает и не унижает, просто у участников формируется убеждение, что жить незачем, что человек — ничтожен, и жизнь его не представляет ценности. Но делается это отнюдь не в оскорбительной или угрожающей манере, а в сочувствующе-понимающей, — так, чтобы у ребенка сложилось ощущение, что он попал в среду себе подобных, объединенных общей проблемой. А проблема — одна на всех, свойственная чуть ли не каждому подростку: конфликт со старшими, учителями, родителями, напряженные отношения с одноклассниками, отсутствие навыков общения и поведения, интересов и устремлений. И как следствие — ощущение собственной ущербности, ненужности.

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В результате в действиях тех, кто организует и поддерживает такие группы, вроде как и нет состава преступления, несмотря на наличие погибших участников этих групп. Налицо тонкая манипуляция подростковым созданием, считают сторонники жестких мер в отношении создателей виртуальных клубов самоубийц. Вполне возможно, что статья 110 УК РФ устарела и ее необходимо дополнять с учетом новых виртуальных технологий.

Православная вера и самоубийство

С христианской точки зрения, у любой жизни есть свой смысл, даже если существование приносит человеку боль и дается с неимоверным трудом. Рождаясь на свет, человек не принадлежит самому себе, он — творение Божье, у Всевышнего есть на него «свой план». Только с такой позиции можно объяснить ребенку или отчаявшемуся в любом возрасте человеку, зачем нужно преодолевать трудности, прикладывать усилия и бороться, если в конце концов все равно умрешь. Смысл жизни человека в том, чтобы стать человеком, не оскотиниться, не погрязнуть в пороках. Самоубийство — бунт против воли Божьей.

Но отношение к жизни и к смерти передается детям от их родителей, а чтобы это произошло, должен быть доверительный диалог взрослых и юных, отсутствие которого — первый признак неблагополучной семьи.

Тема смерти — таинственная и загадочная, мистицизм часто свойственен молодежи в силу наивности и ограниченности понимания жизни — его и эксплуатируют манипуляторы и мошенники.

Специалисты, проанализировавшие суицидальные группы ВКонтакте, обнаружили в них явные признаки тоталитарной секты: применение технологий зомбирования и НЛП, выражающиеся часто в необходимости круглые сутки быть на связи с лидером группы, лишении нормального сна. Конечная цель участия в группе туманна, о «добровольном уходе из жизни» прямо не говорится, а формируется соответствующее настроение у подростка. Лидеры групп говорят со своими адептами от имени сил Зла и уже совершивших самоубийство детей, направляя жертв к совершению аналогичного шага и даже указывая способ, которым следует уйти из жизни.

Нам нужен культ жизни

Даже поверхностного взгляда на проблему достаточно, чтобы заметить: культ самоубийства, формируемый в подобных группах, смыкается с идеологией террористов-смертников. Ведь если в виртуальных клубах самоубийц принято сводить счеты с жизнью назначенным способом, то что мешает очередному «выпиливающемуся» прицепить на пояс взрывное устройство и отправиться в нужное место в нужное время? И никакого религиозного экстремизма не потребуется.

Что можно противопоставить суицидальным группам в Сети, пока ФСБ не увидела в них угрозу национальной безопасности? Эксперты считают, что создавать какие-то антисуицидальные группы бессмысленно: тему самоубийства как таковую надо закрывать вовсе, ликвидировав все группы этой тематики. Нужно начать видеть в склонности к суициду душевную болезнь, ставя на учет в психушку всех, кто попытался наложить на себя руки. Само по себе это должно повлечь далеко идущие последствия — ограничения в карьере, в получении водительских прав, разрешения на оружие.

Вот о чем надо разговаривать с участниками суицидальных групп. А еще о том, что в мире полно детей, живущих под пулями и снарядами террористов, не имеющих возможности ходить в школу, нормально питаться. При этом они борются за жизнь, а не прыгают под поезд из-за двойки или запрета поиграть за компьютером.

Борьба с шапкой-невидимкой

Есть основания полагать, что появление суицидальных групп прекратилось бы после исключения возможности анонимной регистрации в Сети. Многие организаторы и участники таких групп действуют с фейковых профилей. Противники регистрации в интернете по паспорту видят в этом ущемление свободы самовыражения граждан, ссылаются даже на Конституцию. Но в главном законе страны ничего не сказано о праве на анонимность в Сети. Сегодня же интернет является площадкой для анонимного троллинга, оскорблений, спама и пропаганды деструктивных идей. Ловить злоумышленников, действующих в шапке-невидимке, — Сизифов труд правоохранителей.

И все-таки одними запретительными мерами проблемы не решить. Нетрудно заметить, что у детей, состоящих в «китовых» группах, как правило, нет больше никаких интересов, нет друзей. Исправить это на счет «раз» невозможно. Тут уже мяч на стороне родителей и школы.

Здесь может сказать свое слово организация детского досуга на муниципальном уровне, но, положив руку на сердце, признаем: даже в Москве он часто так убого организован, что интереснее оказывается просто посидеть дома за компьютером. Да и родителям не всегда легко, скажем, увезти ребенка на все выходные в какое-нибудь путешествие или в двадцатый раз отправиться с ним по музеям.

Мнения экспертов

«Отрицательная информация распространяется с огромной скоростью. Обращения родительской общественности и преподавателей школ говорят о том, что не нужно приукрашивать ее в публикациях, — считает член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова. — Писать о суицидальном поведении подростков нужно с минимумом прилагательных. Читая такую эмоционально насыщенную статью [как в «Новой газете»], подросток невольно начинает примерять описываемую ситуацию на себя. Правоохранительные органы не раз подтверждали нам, что после красочных статьей в СМИ в разных регионах фиксируются попытки повторить такие суицидальные действия».

Сенатор заметила, что в условиях свободы слова представители власти не могут ни запретить подросткам читать такие статьи, ни обязать взрослых их читать и делать необходимые выводы. Кроме того, правила конфиденциальности соцсетей не позволяют родителям контролировать активность в них ребенка: чаще всего дети участвуют в таких группах не под своим настоящим именем, а под вымышленным ником, о котором родители и не подозревают.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что, несмотря на это, родители обязаны контролировать поведение своих отпрысков в социальных сетях, ведь по закону вся ответственность за действия детей так или иначе лежит на их родителях: «По закону о связи, мобильный телефон, который родители дают своему ребенку, регистрируется на кого-то из родителей».

С другой стороны у общества должна сформироваться нетерпимость к суицидальным сообществам и тем, кто их создает, уверен омбудсмен. По его мнению, последние должны выявляться правоохранительными органами и наказываться. Но все это делается уже постфактум и превентивной роли не играет.

Правозащитник подверг критике наличие в школах открытых Wi-Fi сетей, которыми неограниченно пользуются учащиеся. Обход заблокированных по решению Роскомнадзора страниц для детей не является проблемой. «Это результат действия программы информатизации школ, тогда как нет никакой программы администрирования школьных сетей. Это просто недопустимо! Придите в любую компанию и попробуйте зарегистрироваться в ее корпоративной сети, попробуйте через нее получить доступ к каким-либо социальным сетям. Так почему же такого администрирования нет в школьных сетях?» — недоумевает эксперт.

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В то же время Мариничев выступает против отказа от анонимности в Сети: «Что бы ни случилось, у нас сразу пытаются что-нибудь отрегулировать в интернете. Были предложения сделать вход в соцсети по паспорту, но для меня эта идея совершенно неприемлема, потому что право на анонимность должно быть у каждого человека. Иначе это ведет к несвободе интернета и закручиванию гаек. Основной целью должно быть стремление разобраться с первопричиной, а таковой, на мой взгляд, являются те люди, которые создают суицидальные паблики и ведут их».

Руководитель отдела детской психиатрии МНИЦПН им. Сербского Анна Портнова не склонна винить в росте подростковых суицидов социальные сети: «Это все равно что обвинять хозяйственный магазин в том, что он продает веревки, или РЖД в том, что она предоставляет рельсы самоубийцам. Нужно разбираться, почему ребенок приходит в ту или иную группу ВКонтакте».

У нас сокращается система школьных психологов, сетует Портнова. Ребенок, полагает она, приходит к суициду потому, что он одинок, у него проблемы со сверстниками, у него нет поддержки в семье, ему не с кем отреагировать свои негативные эмоции. Поэтому он идет в группу, в которой получает советы, не всегда конструктивные.

Когда проводится посмертная судебно-психиатрическая экспертиза, продолжает эксперт, то выясняется, что психическое состояние ребенка, наложившего на себя руки, приближалось к паталогическому: аффект, депрессия, пусть даже кратковременная, вызванная каким-то пустяком. «Поэтому, конечно, в том, что происходит, виноваты мы, взрослые. Если посмотреть на детей, которые совершили суицидальные попытки, то это, как правило, неполные семьи, это отстраненные отношения в семье, отсутствие доверительных отношений с родителями, неприятие сверстниками. Но постфактум об этом говорить поздно, все нужно делать профилактически», — резюмирует Портнова.

Унесенные в виртуальную реальность

Свой дезориентирующий вклад вносит и подмена реального мира виртуальным. Нам, «рожденным в Советском Союзе» и выросшим на дворовых играх, трудно понять, как у современного подростка иногда спутываются воедино любимая компьютерная игра и реальная жизнь. А это происходит на уровне приобретенных рефлексов: выходя из подъезда, чтобы сходить в магазин, заядлый геймер чисто автоматически начинает озираться в ожидании выстрела из-за угла из какой-нибудь лазерной пушки. В конечном счете, и живет он с тем мировосприятием, которое формируется у него любимой «стрелялкой».

В сравнении с «улетной» игровой графикой, захватывающим сюжетом игры, приятными бонусами и многочисленными жизнями игрока, реальной жизнью заинтересовать юного геймера крайне сложно: чтобы чего-то добиться в ней, недостаточно просто включить какую-то опцию, часто вообще бывает не понятно, что делать. Из-за отсутствия практических навыков общения и решения проблем в реальной жизни «виртуальщики» совершенно беспомощны. Самое простое — вернуться в игру или зависнуть в любимой группе ВК, где тебе подкинут идею, чем заняться. Например, спрыгнуть с крыши.

На формирование среды, способной воспитать сознательную и целеустремленную молодежь, не расположенную вязнуть в болотах всяких деструктивных субкультур, понадобится много времени и мер. Что можно сделать уже сейчас? Противопоставить этой «игре в смерть» другую игру — в выживание, в борьбу Добра со Злом. Взрослые участники родительских форумов напоминают, как играли в игры по следам гайдаровского «Тимура и его команды», помогая старикам в тайне от всех. Это таинственное делание добра будоражило их сердца, давало ощущение нужности и значимости. Но главное условия такой игры — она должна проводиться «оффлайн», во взаимодействии с реальными людьми.