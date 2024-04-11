7 главных опасностей нездорового питания в детстве

Результаты научных исследований красноречиво говорят: от того, что ест ребенок, – спустя годы и даже десятилетия – зависит его здоровье. Педиатр и детский хирург Артем Кабанов рассказал о самых главных негативных последствиях плохого питания в детстве.
1. Сложности с адаптацией в детском саду
В марте 2017 года американские ученые проанализировали данные о 3700 семьях, в которых дети получали неполноценное питание. Оказалось, что малыши в возрасте до 5 лет, организм которых недополучает необходимых питательных веществ, оказываются хуже подготовленными к детскому саду. У них ниже познавательные способности (память, внимание, мышление), они отстают от сверстников в социально-эмоциональном развитии.
Исследователи считают, что детским садом дело не ограничивается. В дальнейшем ребенок хуже справляется со школьной программой и добивается меньших успехов, став взрослым.
Характер питания в младшем возрасте – не единственный фактор, влияющий на развитие, но он является одним из важных кирпичиков в фундаменте, который закладывается на всю жизнь.
2. Плохая успеваемость в школе
Неполноценное питание ребенка в школьном возрасте приводит к плохой успеваемости, проблемам с контролем своих действий, невнимательности, склонности к агрессии, проблемам в эмоциональной сфере и в отношениях с другими людьми. Исследования, проведенные среди подростков, указывают на связь между неполноценным питанием и повышенной тревожностью, склонностью к депрессии, суицидальным наклонностям.
Под словосочетанием «плохое питание» тут понимается недостаточное поступление в детский организм необходимых ему веществ.
Родители покупают для ребенка не максимально здоровую и полезную пищу, а ту, которую может себе позволить семья. Масштабы проблемы велики – например, в США с ней сталкиваются 21% семей, в которых есть дети. Не лучше ситуация и в России.
3. Избыточная масса тела и ожирение в подростковом возрасте
Параллельно с неполноценным питанием в современном обществе нарастает другая проблема – эпидемия избыточной массы тела и ожирения. Во многом это связано с тем, что рацион современного человечества изменился. Когда-то его основу составляли овощи, фрукты, злаки. Сегодня это – продукты животного происхождения, полуфабрикаты и фастфуд.
Ученые из Университета штата Миссисипи и Университета штата Огайо провели исследование, в котором приняло участие 7500 подростков в возрасте 12-18 лет.
Оказалось, что дети в семьях, где питались некачественной, нездоровой пищей, были более склонны к избыточной массе тела и ожирению.
У них в 1,5 раза чаще присутствовали признаки наиболее опасного для здоровья центрального ожирения, когда преобладают отложения жира на талии, а не на бедрах.
Однако плохой фигурой дело не ограничится. Центральное ожирение сильно повышает риск метаболического синдрома – состояния, которое проявляется ожирением, артериальной гипертензией, нарушением всех видов обмена веществ, снижением чувствительности тканей к инсулину и повышением уровня сахара в крови (со временем это приводит к сахарному диабету II типа).
4. Проблемы с давлением и сердцем
Избыточный вес – один из факторов риска для развития артериальной гипертензии, хронического заболевания, связанного с повышением артериального давления. Оно в свою очередь может спровоцировать возникновение ишемической болезни сердца. Нередко фундамент для этих проблем закладывается еще в детстве.
В 1986 году в США стартовало исследование: ученые в течение 27 лет отслеживали вес и артериальное давление 1117 детей и подростков.
Оказалось, что избыточная масса тела в детстве повышает риск развития артериальной гипертензии вдвое, а ожирения – в четыре раза.
Говоря про артериальную гипертензию, стоит вспомнить еще один факт: истоки атеросклероза зачастую лежат в детском и подростковом возрасте. Хотя бляшки в артериях и дают о себе знать ощутимыми симптомами, как правило, только после 40-50 лет. Кто-то сильнее предрасположен к этому состоянию из-за наследственности, но «неправильные» гены всегда работают в связке с внешними факторами, в данном случае – с нездоровой пищей.
5. Развитие сахарного диабета II типа
Существует два типа сахарного диабета. Первый развивается в детстве и связан с нарушением выработки инсулина поджелудочной железой.
Сахарный диабет второго типа – удел людей старшего возраста. Он возникает из-за того, что ткани организма утрачивают чувствительность к инсулину. При первом типе ключевая роль принадлежит наследственности и вирусным инфекциям, при втором – образу жизни.
В 2017 году английские ученые провели масштабное исследование, в ходе которого изучили медицинские записи 369 362 детей в возрасте от 2 до 15 лет. У 1318 детей был диагностирован сахарный диабет I типа, у 654 – сахарный диабет II типа. Причем почти половина (308 детей) страдавших сахарным диабетом II типа имела и ожирение. При этом особой связи между ожирением и диабетом I типа не отмечалось.
Исследователи пришли к выводу, что ожирение в детстве повышает риск сахарного диабета II типа в четыре раза.
При этом другое исследование, проведенное в 2015 году, показало, что здоровая домашняя пища помогает снизить риск заболевания.
6. Жировая болезнь печени из-за газировки
Сложно найти ребенка, который не любит сладкую газировку. Такие напитки содержат вредные для здоровья добавленные сахара, а именно – фруктозу. Между тем высокое потребление этого вещества повышает риск развития неалкогольной жировой болезни печени. В ткани печени развивается воспаление, фиброз (замещение рубцовой тканью), откладывается жир. Со временем это грозит циррозом и раком.
Согласно оценкам экспертов, различные поражения печени имеются почти у 10% детей. А среди тех, кто страдает ожирением, эта цифра намного выше – 38%.
Исследования показывают, что основным источником фруктозы для современных детей являются сладкие газированные напитки.
7. Привычки, которые сохраняются на всю жизнь
Пищевые привычки закладываются с раннего детства. Будет ли ребенок, став взрослым, придерживаться здорового питания, или станет отдавать предпочтение нездоровой пище, во многом зависит от родителей.
Как показало исследование, проведенное в 2014 году в США, дети, которых в первый год жизни часто поили напитками с сахаром, в дальнейшем употребляли сладкое в два раза чаще. Если до года в рационе малыша чаще присутствовали фрукты и овощи, в будущем он будет их есть намного охотнее.
Если верить ученым, сила привычки играет в образе питания намного большую роль, чем финансовое положение человека.
Исследование, которое было проведено в Англии в 2007 году, показало, что бедные и богатые люди зачастую питаются примерно одинаково - так, как привыкли с детства.
Нездоровое питание – фактор риска для многих заболеваний. К счастью, на него можно повлиять. Родители могут привить ребенку правильные пищевые привычки, и лучше начинать это делать с самого раннего возраста.
Фото на обложке: Freepik
Свежие комментарии