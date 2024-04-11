7 главных опасностей нездорового питания в детстве

Говоря про артериальную гипертензию, стоит вспомнить еще один факт: истоки атеросклероза зачастую лежат в детском и подростковом возрасте. Хотя бляшки в артериях и дают о себе знать ощутимыми симптомами, как правило, только после 40-50 лет. Кто-то сильнее предрасположен к этому состоянию из-за наследственности, но «неправильные» гены всегда работают в связке с внешними факторами, в данном случае – с нездоровой пищей.