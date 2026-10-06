Почему листья желтеют осенью?

Чтобы наглядно показать, что в листьях есть разные пигменты, можно провести простой опыт.

Возьмите зелёный лист и потрите его кусочком белой бумаги — на ней останется зелёный след. А если сделать то же самое с жёлтым осенним листом, останется уже жёлтый. Это значит, что в листьях действительно есть разные краски.