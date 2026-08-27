Чек-лист от педиатра. Какие анализы и прививки нужны перед школой

Ольга Земскова,

Евгения Дорохова

Сборы в школу — это не только новый портфель и форма, но и тихая «инвентаризация» детского организма. Какие анализы сдать перед 1 сентября, нужен ли витамин D и что делать, если пропущены прививки, — разбираемся вместе с заведующей консультативно-диагностическим отделением № 2 Областной детской клинической больницы, главным внештатным детским специалистом по гастроэнтерологии Минздрава Владимирской области Евгенией Дороховой.

С чего начать: два простых анализа

Начать врач советует с простого и информативного — общего анализа крови и мочи.

«Они помогут выявить отклонения от нормы и воспалительные процессы. По общему анализу крови чаще всего всплывает анемия — дальше уже разбираемся с её причиной», — объясняет Евгения Дорохова.

Причин у анемии может быть множество, и для уточнения потребуется дополнительная диагностика, которая поможет ребенку получить нужное лечение еще до старта учебы.

Витамин D: «необязательный», но важный

Из «необязательных» обследований педиатр выделяет одно — анализ на витамин D.

«Он необходим для крепких костей, сильного иммунитета, хорошей памяти и концентрации внимания. Помогает организму усваивать кальций и поддерживает нервную систему при школьных нагрузках, а также снижает риск частых простуд», — перечисляет специалист.

Для первоклассника, которому предстоит резкая смена режима, это особенно актуально.

Прививки: обязательный минимум

Теперь про защиту — вакцинацию.

«Все прививки важны и нужны, — подчеркивает Дорохова. — Обязательный минимум — национальный календарь: туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная и пневмококковая инфекции, корь, краснуха, паротит, полиомиелит и грипп».

Грипп врач выделяет отдельно: он входит именно в нацкалендарь, а не в календарь эпидпоказаний, поэтому при отсутствии противопоказаний его рекомендуют делать всем — защищая не только себя, но и окружающих.

Что положено бесплатно в регионе

Во Владимирской области, как и во мноних других регионах, действует собственный региональный календарь с расширенным перечнем вакцин. Прививки делают бесплатно по ОМС в поликлинике по месту жительства — стоит уточнить список у своего педиатра.

Если прививки пропущены

Паниковать не нужно, а вот к врачу сходить обязательно: он составит индивидуальный догоняющий график вакцинации. И вот почему это важно.

«При отсутствии прививок риск заболеть дифтерией или корью возрастает в разы. Это высококонтагиозные инфекции, которые протекают тяжело, вплоть до летальных исходов», — предупреждает Евгения Дорохова.

Кроме того, высокий уровень вакцинации в школе защищает и тех, кому прививка противопоказана, — например, детей, получающих химиотерапию или иммуносупрессанты. Коллективный иммунитет работает на всех.

Проверьте здоровье ребенка заранее — анализы и вакцинация избавят от неприятных сюрпризов в разгар учебного года и помогут первокласснику войти в школу крепким и защищенным.