Курение во время беременности: можно ли заменить сигареты кальяном или вейпом

Курить во время беременности нельзя — это давно известная истина, но чем именно так опасен никотин для матери и ребенка? Вместе с экспертом рассказываем о последствиях курения.

Для будущей мамы никотиновая зависимость чревата осложнениями во время беременности и тяжелыми родами. источник: Unsplash

Курение во время беременности вредит не только ребенку в утробе, но и влияет на его дальнейшую жизнь: успеваемость в школе и даже склонность к вредным привычкам. Новости СМИ2 А для будущей мамы никотиновая зависимость чревата осложнениями во время беременности и тяжелыми родами.

Можно ли курить во время беременности

Курение во время беременности вредит и будущему ребенку, и матери. Причем сигареты доставляют проблемы на всех этапах: от зачатия до родов. Исследования показывают, что вероятность забеременеть у курящих женщин как минимум в три раза ниже, чем у некурящих. Это связано с негативным влиянием сигарет на качество яйцеклетки (и сперматозоидов, кстати, тоже).

У курящей во время беременности женщины больше шансов родить ребенка с патологиями (1). Причем это могут быть как внешние дефекты — вроде волчьей пасти, так и незаметные сначала нарушения психического развития, которые проявляются с возрастом. У курящей во время беременности женщины больше шансов родить ребенка с патологиями (1). Причем это могут быть как внешние дефекты — вроде волчьей пасти, так и незаметные сначала нарушения психического развития, которые проявляются с возрастом.

Сами роды тоже могут быть осложнены из-за вредной привычки матери. Сигареты повышают риск патологии плаценты, а это, в свою очередь, может привести к преждевременным родам, отслойке и гипоксии плода.

Стресс от нехватки сигарет может повлиять на психоэмоциональное состояние матери, но по сравнению с действием никотина это гораздо безопаснее для плода.

Последствия курения для плода

Будущей матери лучше бросить курить еще на этапе планирования беременности. Если она была незапланированной, стоит отказаться от вредной привычки сразу же, как только стало известно о зачатии. Это позволит избежать негативных последствий от курения.

На ранних сроках

развитие внематочной беременности;

самопроизвольный выкидыш;

замершая беременность;

отслойка плаценты;

преждевременный разрыв плодных оболочек.

На поздних сроках

сильный токсикоз;

преэклампсия (патологическое состояние беременных с высоким давлением и повышенным содержание белка в моче);

преждевременные роды;

врожденные дефекты развития (заячья губа, расщелина неба, деформации кистей и стоп);

пороки сердца.

Отсроченные последствия для ребенка

синдром внезапной детской смерти;

бронхиальная астма;

синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ);

слабоумие;

болезни репродуктивной системы;

частые респираторные инфекции;

заболевания среднего уха;

пристрастие к курению.

Самое грозное осложнение, с которым рискует столкнуться курящая женщина во время беременности, — это преждевременная отслойка плаценты. источник: https://ru.freepik.com

Чем опасно курение для здоровья матери

Курение вредит здоровью женщин вне зависимости от возраста и образа жизни. Сигареты снижают шансы на зачатие и приводят к преждевременному отмиранию яйцеклеток, а значит, увеличивают риск ранней менопаузы.

Во время беременности пагубное влияние сигарет усиливается: никотин усиливает токсикоз, отеки и одышку.

Самое грозное осложнение, с которым рискует столкнуться курящая женщина во время беременности, — это преждевременная отслойка плаценты. В норме она должна отходить в заключительном периоде родов. Когда это происходит раньше, высока вероятность гибели плода и матери.

Согласно статистике, у женщин, которые выкуривают половину пачки в день, риск преждевременной отслойки плаценты на 25% выше, чем у некурящих женщин. А у заядлых курильщиц, которые выкуривают пачку или больше, такой риск выше на 90% (2).

Можно ли курить электронные сигареты при беременности

Во время беременности вреден любой табачный дым. Кальяны, электронные сигареты, вейпы и другие системы нагревания табака одинаково вредны для ребенка и будущей матери (3). По своему воздействию на плод они приравниваются к обычным сигаретам. Более того, навредить может даже пассивное курение.

Никотин сужает кровеносные сосуды, что приводит к кислородному голоданию, из-за чего ребенок не может нормально развиваться и получать питательные вещества в нужном объеме. Поэтому беременной женщине лучше избегать мест для курения и воздержаться от посещения заведений с кальянами.

Мифы о курении во время беременности

Тема курения во время беременности обросла множеством мифов. Некоторые из них звучат весьма убедительно, хоть и не имеют доказательной базы. Расскажем о самых распространенных из них.

Резко бросать курить во время беременности нельзя Отказ от курения, особенно для курильщиц со стажем, действительно может оказаться непростым испытанием. Даже одна сигарета в день может привести к кислородному голоданию, поэтому совет бросать постепенно во время беременности неактуален — отказаться от сигарет лучше, как только стало известно о беременности В первом триместре курить безопасно В первом триместре происходят сложнейшие процессы формирования плода. В том числе закладывается нервная трубка — основа центральной нервной системы ребенка в будущем. Никотин может повлиять на этот процесс и привести к серьезным дефектам. Исследования доказывают, чем раньше женщина бросит курить во время беременности, тем меньше последствий будет для ребенка (4). Поэтому курение в первом триместре настолько же вредно, как во втором и третьем Некоторые женщины курят во время беременности и рожают здоровых детей Даже если женщине повезет — беременность и роды пройдут без осложнений, и ребенок родится физически здоровым, это не значит, что последствий не будет в будущем. Дети курящих матерей чаще болеют бронхиальной астмой и СДВГ, им сложнее усваивать новую информацию, у них чаще развиваются болезни сердца и почек Если курить дорогие сигареты, вреда будет меньше Основное отличие дешевых сигарет от дорогих в качестве сырья и дополнительных добавках. В любых сигаретах, вейпах и прочих табачных системах содержится никотин. Может отличаться его качество и количество, но он в любом виде одинаково вреден для будущего ребенка и мамы Если беременность проходит нормально, бросать курить необязательно Влияние никотина на организм матери и плода первое время незаметно. Внутриутробные патологии обычно развиваются бессимптомно. Однако это не значит, что курение проходит бесследно

Пороков сердца у плода из-за курения матери, например, часто не видно на УЗИ вплоть до третьего триместра.

Отзыв эксперта

Своим мнением делится наш эксперт — врач акушер–гинеколог, заведующая отделением амбулаторной гинекологии Клиники Фомина в Белгороде Анастасия Петренко.

«Мифов и кривотолков вокруг вреда курения существует много. Но истина неоспорима: курить вредно всегда, в любом возрасте, человеку любого пола и в любом положении. Вредно употребление никотина не только посредством сигарет, но и через электронные сигареты или вейп-продукты, кальяны, снюс, леденцы, пластыри и жевательную резинку. Отказ от курения в ситуации, когда вы знали о беременности, должен быть немедленным.

Часто отказаться от курения “помогает” токсикоз или повышенная чувствительность к запахам, отвращение к табачному дыму, которые развиваются в первом триместре. Но иногда женщине очень сложно отказаться от пагубной привычки, и она ищет альтернативные методы. Однако все существующие препараты и никотинозамещающие пластыри не имеют доказанной безопасности при использовании во время беременности. В ситуации, когда отмена курения вызывает резкие психоэмоциональные реакции со стороны женщины, врач может предложить ей помощь психолога и психиатра.

Врачу важно подробно рассказать о том, что продолжение употребления табака во время беременности повышает риски осложнений. К сожалению, не все женщины прислушиваются к рекомендациям врача. В моей практике была пациентка, у которой после четвертой процедуры ЭКО наступила долгожданная беременность, но, несмотря на положение, женщина продолжала выкуривать до 20 сигарет в день. Каждый наш прием я затягивала на 30–40 минут, чтобы обсудить, какой вред и какие риски связаны с ее привычкой. К сожалению, эта беременность прервалась на сроке 25 недель. Насколько это связано только с курением, современной медицине судить сложно, но мы точно знаем, что никотин в данной истории точно внес свой вклад. И у любого гинеколога, проработавшего даже чуть больше года, к сожалению, есть такая истории из практики».

Пороков сердца у плода из-за курения матери, например, часто не видно на УЗИ вплоть до третьего триместра. источник: Pexels

Что нужно запомнить о курении при беременности

Влияние никотина может быть смертельно опасным для матери и ребенка. Мы собрали основные причины, по которым во время беременности нужно отказаться от курения:

курение увеличивает риск преждевременной отслойки плаценты на 25–90%

из-за табака могут усиливаться токсикоз, одышка и отеки;

из-за никотина у плода развивается кислородное голодание, из-за чего развиваются пороки сердца и дефекты развития (заячья губа, волчья пасть, недоразвитые конечности);

у детей, мамы которых курили, чаще бывают бронхиальная астма, заболевания среднего уха и и пневмонии;

у детей, которые подвергались табачному воздействию в утробе, чаще диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ) и проблемы с памятью, речью и усвоением информации;

из-за курения могут возникнуть проблемы с зачатием;

кальяны, вейпы и другие табачные системы так же вредны, как обычные сигареты;

бросать курить нужно сразу же, как стало известно о беременности, а лучше — еще на этапе подготовки к ней;

у курящих женщин менопауза начинается на несколько лет раньше.

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