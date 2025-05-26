Пельмени вместо каши. Выяснилось, чем будут кормить школьников в 2026 году

Из школьного меню в следующем учебном году могут убрать ячневую и пшеничную каши.

Из школьного меню в следующем учебном году могут убрать ячневую и пшеничную каши, а блюд из говядины, пельменей и вареников, напротив, станет больше, гласит прогноз одного из крупнейших производителей социального питания в России — компании «Виво Маркет», оказавшийся в распоряжении aif.

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Организация в партнерстве с независимой ассоциацией профессионалов социального питания провела анализ предпочтений более 50 тысяч детей и данных о фактическом потреблении блюд в образовательных учреждениях с сентября по апрель текущего года. В результате удалось составить прогноз изменений в меню российских школ и детских садов на 2025–2026 учебный год.

Отмечается, что рационы продолжают эволюционировать в сторону большей сбалансированности и вкусовой привлекательности. Изменения реализуются как в рамках стандартных контрактов, так и по дополнительным соглашениям, учитывающим отзывы родителей, педагогов и самих детей. Ключевым критерием эффективности остается уровень съедаемости блюд, подтвержденный анкетированием, мониторингами и рекомендациями Роспотребнадзора.

«В новом учебном году из школьного меню практически исчезнут наименее востребованные каши — ячневая и пшеничная, — считают аналитики компании. — Их заменят более популярные гарниры: рис, гречка, макароны. Завтраки сохранят традиционные овсяную, рисовую и кукурузную каши с добавлением белковых и жировых компонентов — варёных яиц, бутербродов с сыром, маслом или повидлом».

Творожные блюда, несмотря на их пользу, по-прежнему не находят устойчивого отклика у младших школьников.

Попытки разнообразить менюи варениками из творога пока не дали стабильного результата, зато кукурузная каша с творогом пришлась многим школьникам по вкусу. Но пока оптимальный формат подачи творога остается предметом поиска.

«Хорошо зарекомендовали себя пельмени и вареники с картофелем и курицей — они нравятся детям и соответствуют требованиям по питательной ценности, — уточняется в исследовании. — В школах и садах планируется расширение ассортимента блюд с говядиной, в том числе в составе котлет и запеканок — такие позиции стабильно получают положительные отклики».

В детских садах, где сохраняется четырёхразовое питание, дети продолжат получать кисломолочные напитки на полдник. Также в меню закрепляется подача фруктов и сдобных булочек. Несмотря на пожелания родителей, в меню не появится злаковое печенье — оно запрещено, так как там могут быть следы арахиса (сильный аллерген).

Среди устойчивых трендов дошкольного питания — первые блюда на мясных и мясокостных бульонах, повышающих вкусовую насыщенность, а также омлеты, которые готовятся непосредственно на месте. Для многих дошкольных учреждений это конкурентное преимущество перед школьной буфетной моделью.

«Некоторые инициативы пока не находят массовой реализации, — отметила управляющий партнер компании Мария Степанова. — Так, несмотря на интерес к фастфуд-форматам (наггетсы, сырные палочки) и возможности выбирать гарниры, подобные блюда включаются в меню ограниченно из-за строгих требований к сбалансированности. Такие позиции чаще предлагаются за родительскую плату».

Родители воспитанников продолжают выступать за замену солений на свежие овощные салаты, однако санитарные нормы и отсутствие соответствующего оборудования в ряде учреждений затрудняют эти изменения. Также не реализован запрос на расширение второго завтрака — нормативы по калорийности не позволяют включать в рацион цельнозерновые батончики, мюсли и фруктовые пюре.