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Пельмени вместо каши. Выяснилось, чем будут кормить школьников в 2026 году

Из школьного меню в следующем учебном году могут убрать ячневую и пшеничную каши.
Из школьного меню в следующем учебном году могут убрать ячневую и пшеничную каши. администрация Владивостока

Из школьного меню в следующем учебном году могут убрать ячневую и пшеничную каши, а блюд из говядины, пельменей и вареников, напротив, станет больше, гласит прогноз одного из крупнейших производителей социального питания в России — компании «Виво Маркет», оказавшийся в распоряжении aif.

ru.

Организация в партнерстве с независимой ассоциацией профессионалов социального питания провела анализ предпочтений более 50 тысяч детей и данных о фактическом потреблении блюд в образовательных учреждениях с сентября по апрель текущего года. В результате удалось составить прогноз изменений в меню российских школ и детских садов на 2025–2026 учебный год.

Отмечается, что рационы продолжают эволюционировать в сторону большей сбалансированности и вкусовой привлекательности. Изменения реализуются как в рамках стандартных контрактов, так и по дополнительным соглашениям, учитывающим отзывы родителей, педагогов и самих детей. Ключевым критерием эффективности остается уровень съедаемости блюд, подтвержденный анкетированием, мониторингами и рекомендациями Роспотребнадзора.

«В новом учебном году из школьного меню практически исчезнут наименее востребованные каши — ячневая и пшеничная, — считают аналитики компании. — Их заменят более популярные гарниры: рис, гречка, макароны. Завтраки сохранят традиционные овсяную, рисовую и кукурузную каши с добавлением белковых и жировых компонентов — варёных яиц, бутербродов с сыром, маслом или повидлом».

Творожные блюда, несмотря на их пользу, по-прежнему не находят устойчивого отклика у младших школьников.

Попытки разнообразить меню запеканками и варениками из творога пока не дали стабильного результата, зато кукурузная каша с творогом пришлась многим школьникам по вкусу. Но пока оптимальный формат подачи творога остается предметом поиска.

«Хорошо зарекомендовали себя пельмени и вареники с картофелем и курицей — они нравятся детям и соответствуют требованиям по питательной ценности, — уточняется в исследовании. — В школах и садах планируется расширение ассортимента блюд с говядиной, в том числе в составе котлет и запеканок — такие позиции стабильно получают положительные отклики».

В детских садах, где сохраняется четырёхразовое питание, дети продолжат получать кисломолочные напитки на полдник. Также в меню закрепляется подача фруктов и сдобных булочек. Несмотря на пожелания родителей, в меню не появится злаковое печенье — оно запрещено, так как там могут быть следы арахиса (сильный аллерген).

Среди устойчивых трендов дошкольного питания — первые блюда на мясных и мясокостных бульонах, повышающих вкусовую насыщенность, а также омлеты, которые готовятся непосредственно на месте. Для многих дошкольных учреждений это конкурентное преимущество перед школьной буфетной моделью.

Перед тем как кормить детей, блюда надо продегустировать.

«Некоторые инициативы пока не находят массовой реализации, — отметила управляющий партнер компании Мария Степанова. — Так, несмотря на интерес к фастфуд-форматам (наггетсы, сырные палочки) и возможности выбирать гарниры, подобные блюда включаются в меню ограниченно из-за строгих требований к сбалансированности. Такие позиции чаще предлагаются за родительскую плату».

Родители воспитанников продолжают выступать за замену солений на свежие овощные салаты, однако санитарные нормы и отсутствие соответствующего оборудования в ряде учреждений затрудняют эти изменения. Также не реализован запрос на расширение второго завтрака — нормативы по калорийности не позволяют включать в рацион цельнозерновые батончики, мюсли и фруктовые пюре.

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здоровье детей
г. Владивосток
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