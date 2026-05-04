РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Попов
    Уважаемые Россияне!  Поломать НОРМАЛЬНО Работающий Механизм - ЛЕГКО!!!  С Этим Справится и ДУРАК!!!  А НАЛАДИТЬ(!) Ег...Педагоги Полысаев...
  • Виктор Попов
    Уважаемые Комментаторы!  Помните Выражение, "Войну Выиграл Школьный Учитель!"?  В Какие Времена и Где Можно Было Виде...Школа и ложный гу...
  • Vladimir Kurbatov
    Русский мир... Да, это то, с чем борется весь Запад и наша государственная власть.Школа и ложный гу...

Английский в детском саду: польза или пустая трата времени

Что нужно знать родителям.

Многодетная мама, преподаватель английского языка, основатель школы Da.school
ребенок
Источник: Unsplash

Стоит ли отдавать ребенка на уроки английского в детском саду и как понять, что занятия приносят результат? Почему важно начинать учить язык в раннем возрасте и как правильно организовать процесс, чтобы избежать разочарования?

Анна Данилова, основатель школы Da.School и автор курса Playing English, дала практические рекомендации и пояснила, какие подводные камни могут быть в таких занятиях.

Почему важно изучать иностранный язык с детства

Раннее детство — идеальное время для начала изучения языка. Мозг ребенка пластичен и устроен так, чтобы легко и естественно поглощать информацию. Если процесс выстроен правильно, то дошкольники впитывают язык без стресса, зубрежки, принуждения и сложностей. Главное — обучать ребенка в игре по 10-15 минут в день. 

Раннее изучение языка помогает почувствовать уверенность, свою «суперсилу». Это защищает ребенка  от негативных установок по типу «он у вас неспособный, да и вообще технарь», которые часто слышат родители от учителей и воспитателей. 

Дети, которые в игровой форме познакомились с иностранным языком до школы,  легче усваивают и воспринимают новую информацию непосредственно в процессе учебы, а также проще адаптируются к занятиям.

Как нужно организовать учебный процесс

Регулярность

Для дошкольников оптимальны короткие занятия по 10–20 минут каждый день, их можно разбить на две части — утром и вечером перед сном. 

Игровой формат

Дети лучше всего усваивают язык через игру.

Следите, чтобы занятия были динамичными. Песни, танцы и движения помогают им запоминать слова быстрее и с удовольствием. Если на вопрос: «Что ты делал на уроке?» — ребёнок отвечает: «Играл!» — это идеальный результат. 

Никакой зубрежки и принуждения

Часто в детских садах учат отдельно слова по теме. Например, овощи или фрукты. Но в реальной жизни нам редко когда нужно произнести сразу 10 названий овощей. Без контекста запоминать слова трудно, особенно ребенку. Намного эффективнее давать в игре дошкольникам конструкции и целые фразы, например: «I like apples, and you?», «Bananas are yellow», «There is a potato on the table».

Какие занятия в детском саду не принесут результата

  • Один-два раза в неделю — недостаточно, ребенок успевает забыть материал, и процесс приходится начинать заново.

  • Отсутствие игры и занятия, построенные на повторении слов, где дети сидят и отвечают на вопросы без движения и вовлеченности. Такое обучение становится скучным и неэффективным.

  • Ставка на песни и стихи. Они полезны для слуха, но их недостаточно для практического владения языком. Например, фраза «Baba black sheep have you any wool?» не поможет ребёнку заказать мороженое на английском.

К чему приводит такой подход к занятиям в детском саду

детский сад
Источник: ru.freepik.com

Ребенок ходит, к примеру, год на занятия, родители думают, что он эффективно «учит английский» и действительно получает новые знания, у них, скорее всего, есть определенные ожидания. При этом чаще всего прогресс у ребенка небольшой. Результат — родители довольно сильно разочарованы, начинают думать, что ребенок неспособный. Ситуация может усугубиться, если учитель подольет масла в огонь фразами по типу «ваш малыш неусидчивый / не предрасположен к языкам» и т.д).  

Как организовать эффективное обучение до школы

Если ребенок занимается английским с 5-6 лет, он может освоить в игре уровень A0 за 3 месяца при регулярных занятиях (10–15 минут в день).

Варианты обучения:

  1. Домашние занятия. Родители могут проводить короткие уроки по 15 минут в день, используя игровые материалы. Это не только процесс обучения, но и вместе проведенное время, которое укрепляет привязанность ребенка. 

  2. Курсы английского. Игровые занятия с преподавателем тоже возможны. С 5,5 лет возможны занятия онлайн. 

  3. Языковой детский сад. Полное погружение в языковую среду подходит для некоторых семей, но имеет свои нюансы.

Ссылка на первоисточник
da.school
наверх