Что может «запустить» пищевую аллергию у детей

Специалисты рассказали, какие продукты могут вызвать аллергическую реакцию у ребенка, о признаках аллергии и о том, чем она опасна.



Первое, на что обращают внимание родителей врачи-аллергологи - наследственность. Как пояснили специалисты, при наличии диагностированной аллергии у одного из родителей риск возникновения аллергического заболевания у ребенка раннего возраста достигает 50%, у обоих родителей - более 70%. В то же время если ни у папы, ни у мамы аллергопатологии не было, шанс, что она разовьется у ребенка составляет лишь 13%.



Опасность пищевой аллергии для детей в том, что она является «стартовой» в цепочке аллергических заболеваний, развивающихся в течение жизни. Без своевременного лечения аллергическая реакция у ребенка может явиться отправной точкой в так называемом «аллергическом марше», запуская сначала атопический дерматит, а затем поражение органов дыхания в форме аллергического ринита. При отсутствии лечения «марш» достигает третьей ступени, когда проявляется бронхиальная астма.



Симптомы пищевой аллергии развиваются у детей при попадании в организм аллергенов из еды, либо при перекрестных воздействиях.



Проявления аллергической реакции могут быть:



Дерматологическими:

сыпь

кожный зуд

заложенностью носа

насморк

чихание

боли в животе

тошнота и рвота

неустойчивостью стула

По данным научных исследований, наиболее частыми аллергенами у младенцев являются белки молока животных – до 85% случаев, белки сои – до 28% случаев, аллергия на белки куриного яйца в 5 месяцев регистрируется у 15% детей, к году – у 90%, реакция на белки пшеницы к году обнаруживается у 5–15% пациентов.Продукт, обладающий наиболее выраженными аллергизирующими свойствами – это коровье молоко, которое выступает основным аллергеном для детей первых лет жизни, находящихся на искусственном вскармливании. В этом продукте животного происхождения содержится более 20 белков, способных стать причиной пищевой аллергии, однако наиболее активны два: казеин и альфа-лактальбумин.Казеин - главный белок молока (при кипячении и створаживании он не меняет свои свойства). Это означает, что при аллергии к нему существует непереносимость любого молока и кисломолочных продуктов, а также сыра и творога.Альфа-лактальбумин при кипячении частично или полностью лишается своей аллергенности, что делает возможным употребление кипяченого молока.Вторая по распространенности причина пищевой аллергии у детей раннего возраста. Его основной аллерген - овомукоид - одинаков для яиц всех птиц. Поэтому замена, к примеру, куриного яйца на перепелиное не решит проблему. Однако термическая обработка снижает активность белка, а значит вареное яйцо безопаснее сырого.Этот продукт также часто становится причиной истинной и ложной аллергии у детей. Наиболее изученным в настоящее время является белок трески. Он не разрушается при кулинарной обработке и даже способен сохраняться в запахах и парах.Пищевые злаки широко представлены в рационе питания и могут вызывать аллергические реакции. Пшеничная мука, которую используют для приготовления хлеба, кондитерских и макаронных изделий, содержит в своем составе около 40 белков. Все они обладают аллергизирующими свойствами, однако наиболее активен глютен.Отмечается, что аллергическая реакция на те или иные продукты начинает развиваться еще в детстве, но большинство детей со временем перерастают подобную аллергию на продукты. Однако есть продукты, к которым предрасположенные к аллергии люди должны относиться с особой осторожностью. Это арахис, орехи, рыба и морепродукты. Аллергическая реакция на них часто сопровождает человека в течение всей жизни. У некоторых детей патология проявляется как перекрестная реакция, когда непереносимость пыльцы растений или химического раздражителя становится причиной развития пищевой аллергии.Особо внимательными нужно быть родителям, воспитывающих малышей первого года жизни, поскольку у детей раннего возраста пищевая аллергия может проявляться в виде анафилактического шока. Симптоматика (бронхоспазм, отек гортани, коллапс) проявляется в течение 1-3 минут после контакта с аллергеном. Это состояние может представлять серьезную угрозу для жизни крохи и требует неотложной помощи.Источник: