Что может «запустить» пищевую аллергию у детей

Специалисты рассказали, какие продукты могут вызвать аллергическую реакцию у ребенка, о признаках аллергии и о том, чем она опасна.
Первое, на что обращают внимание родителей врачи-аллергологи - наследственность. Как пояснили специалисты, при наличии диагностированной аллергии у одного из родителей риск возникновения аллергического заболевания у ребенка раннего возраста достигает 50%, у обоих родителей - более 70%. В то же время если ни у папы, ни у мамы аллергопатологии не было, шанс, что она разовьется у ребенка составляет лишь 13%.
Опасность пищевой аллергии для детей в том, что она является «стартовой» в цепочке аллергических заболеваний, развивающихся в течение жизни. Без своевременного лечения аллергическая реакция у ребенка может явиться отправной точкой в так называемом «аллергическом марше», запуская сначала атопический дерматит, а затем поражение органов дыхания в форме аллергического ринита. При отсутствии лечения «марш» достигает третьей ступени, когда проявляется бронхиальная астма.
Симптомы пищевой аллергии развиваются у детей при попадании в организм аллергенов из еды, либо при перекрестных воздействиях.
Проявления аллергической реакции могут быть:
Дерматологическими:
- сыпь
- кожный зуд
- заложенностью носа
- насморк
- чихание
- боли в животе
- тошнота и рвота
- неустойчивостью стула
По данным научных исследований, наиболее частыми аллергенами у младенцев являются белки молока животных – до 85% случаев, белки сои – до 28% случаев, аллергия на белки куриного яйца в 5 месяцев регистрируется у 15% детей, к году – у 90%, реакция на белки пшеницы к году обнаруживается у 5–15% пациентов.
1. Молоко
Продукт, обладающий наиболее выраженными аллергизирующими свойствами – это коровье молоко, которое выступает основным аллергеном для детей первых лет жизни, находящихся на искусственном вскармливании. В этом продукте животного происхождения содержится более 20 белков, способных стать причиной пищевой аллергии, однако наиболее активны два: казеин и альфа-лактальбумин.
Казеин - главный белок молока (при кипячении и створаживании он не меняет свои свойства). Это означает, что при аллергии к нему существует непереносимость любого молока и кисломолочных продуктов, а также сыра и творога.
Альфа-лактальбумин при кипячении частично или полностью лишается своей аллергенности, что делает возможным употребление кипяченого молока.
2. Яйцо
Вторая по распространенности причина пищевой аллергии у детей раннего возраста. Его основной аллерген - овомукоид - одинаков для яиц всех птиц. Поэтому замена, к примеру, куриного яйца на перепелиное не решит проблему. Однако термическая обработка снижает активность белка, а значит вареное яйцо безопаснее сырого.
3. Рыба
Этот продукт также часто становится причиной истинной и ложной аллергии у детей. Наиболее изученным в настоящее время является белок трески. Он не разрушается при кулинарной обработке и даже способен сохраняться в запахах и парах.
4. Злаки
Пищевые злаки широко представлены в рационе питания и могут вызывать аллергические реакции. Пшеничная мука, которую используют для приготовления хлеба, кондитерских и макаронных изделий, содержит в своем составе около 40 белков. Все они обладают аллергизирующими свойствами, однако наиболее активен глютен.
Отмечается, что аллергическая реакция на те или иные продукты начинает развиваться еще в детстве, но большинство детей со временем перерастают подобную аллергию на продукты. Однако есть продукты, к которым предрасположенные к аллергии люди должны относиться с особой осторожностью. Это арахис, орехи, рыба и морепродукты. Аллергическая реакция на них часто сопровождает человека в течение всей жизни. У некоторых детей патология проявляется как перекрестная реакция, когда непереносимость пыльцы растений или химического раздражителя становится причиной развития пищевой аллергии.
Важно!
Особо внимательными нужно быть родителям, воспитывающих малышей первого года жизни, поскольку у детей раннего возраста пищевая аллергия может проявляться в виде анафилактического шока. Симптоматика (бронхоспазм, отек гортани, коллапс) проявляется в течение 1-3 минут после контакта с аллергеном. Это состояние может представлять серьезную угрозу для жизни крохи и требует неотложной помощи.
Соблюдение простых правил позволит снизить риск развития пищевой аллергии в детском возрасте: продолжительное естественное вскармливание ребенка первого года жизни, соблюдение кормящей мамой гипоаллергенной диеты, вдумчивое и постепенное введение в детский рацион новых продуктов с высоким аллергенным потенциалом.
Источник: https://penzavzglyad.ru/relevant/135911/penzencam-rasskazali-chto-mozhet-zapustit-pischevuyu-allergiyu-u-detey
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