Зачем сломали советскую школу в начале XXI века

Школа как «матрица» культуры
Школа — одна из самых устойчивых, консервативных общественных институтов, в сущности, «генетическая матрица» культуры. В соответствии со своей «матрицей» она воспроизводит новые поколения. Поэтому тип школы, выработанный той или иной культурой, является важнейшим фактором формирования и воспроизводства цивилизации.
Школа – это механизм, сохраняющий и передающий из поколения в поколение культурное и цивилизационное наследие. Одновременно идеологический институт, «производящий человека» данного общества, культуры и цивилизации.
Поэтому по школе можно определять всю политику государства. Если школа постоянно под ударом «реформ-перестроек», её «оптимизируют», то мы видим скрытый процесс уничтожения данного общества, государства, культуры и цивилизации.
Показуха, очковтирательство и имитация – это основа политики российских властей в области образования с начала 2000-х годов и по настоящее время. Плюс тотальная вестернизация (западнизация), копирование западной школы. А без хорошей школы будущего у России нет (Агония школы).
Воспитание личности
Сначала школа, основанная на античной и христианской традиции, вышедшая из средневекового монастыря и университетов, ставила задачу «воспитания личности», личности, обращенной к Богу, к идеалам.
Эту же концепцию восприняла и советская школа. Известный американский психолог и педагог Ури Бронфенбреннер, который долгое время руководил большим проектом по международному сравнению школьного образования в разных странах, писал в своей книге «Два мира детства. Дети в США и в СССР»:
Основное различие между американскими и советскими школами состоит, на наш взгляд, в том, что в последних огромное значение придаётся не только обучению предметам, но и воспитанию.
«Университетская» (или классическая, академическая) школа на каждом своём уровне стремится дать целостный свод принципов бытия. Дать человеку понимание принципов, «что такое хорошо и что такое плохо». «Наставить человека на путь», как отмечали лучшие деятели русской и западной культуры в XIX–XX вв.
«Школа не имеет более важной задачи, как обучить строгому мышлению, осторожности в суждениях и последовательности в умозаключениях», — писал философ Фридрих Ницше.
Как грубо, но верно отмечают сейчас на просторах интернета: «В СССР из каждого дебила старались сделать человека, сейчас из каждого человека стараются сделать дебила».
Человек – потребитель
Для нового западного, буржуазно-капиталистического общества требовался манипулируемый человек, потребитель-раб, сформированный на мозаичной культуре. Где у человека есть только фрагментарное знание.
Университетская (классическая) школа была оставлена только для детей элиты. В результате на Западе существует два типа школ: массовая – для будущих потребителей (рабов системы), которые имеют доступ только к фрагментам полноценного знания. Причём эта школа последовательно, шаг за шагом упрощается; элитарная, в которой дают университетское образование будущим управленцам, банкирам, губернаторам, сенаторам и президентам.
Рыночное (капиталистическое) общество возникло в XVI–XVII вв. в Европе в результате ряда реформаций и революций. Это общество требовало в массе людей (в сущности, рабов), которые должны были заполнить мануфактуры, фабрики, заводы и конторы. Этому обществу требовалась школа «мозаичной культуры». То есть человек получал конкретное, специальное знание (кусочек мозаики) и мог работать на станке, ремонтировать оборудование и пр.
Эта школа не давала человеку стройной системы знания, которое бы его освобождало и возвышало. Той системы знаний, которая учит человека свободно и независимо мыслить. Методов этой системы, когда человек мог получить полноценное образование путем самообразования (чтения). Как, к примеру, Наполеон (изначально артиллерист) и Сталин (недоучившийся семинарист, будущий священник), которые путем самообразования стали специалистами самого широкого профиля.
Массовая западная школа создаёт законопослушных граждан, рабочих и потребителей. Для этого подбирается ограниченный запас знаний, которые заранее раскладывают для людей по «полочкам». Идеальных рабов системы, довольных жизнью и собой, считающих себя вполне образованными.
При этом подготовка элиты идёт отдельно. В элитных школах дают фундаментальное классическое университетское образование. Здесь воспитываются сильные, уважающие себя личности, вырабатывается кастовый, корпоративный дух.
Миф о единой школе
На Западе был создан миф о единой школе и её ступенях, дающих всем равные возможности. На самом деле продукт Великой Французской революции с её лозунгами свободы, равенства и братства, школа капиталистического общества имеет лишь формальное (юридическое) равенство. Фундамент – реальные возможности. Родители, клан, их связи и капиталы.
Школа едина и непрерывна только для тех, кто проходит её до конца. Это небольшая часть населения – буржуазия и интеллигенция. Трёхступенчатая единая школа – это изначально школа для буржуазии (богатых). Понятно, что со временем произошли некоторые изменения, корректировки. В частности, ради показухи либерального общества в школы США пустили негров, затем дали им квоты для дальнейшего образования. Но они не вошли в высшую элиту США. Спортсмены, актёры, рэперы и прочие шуты и скоморохи – это не элита, а её обслуга. А для обывателя в рамках поп-культуры (суррогат реальной культуры) создали красивую картинку.
Население по-прежнему разделяется на две неравные массы, которые направляются в два разных типа образования: длительное, предназначенное для элитарного меньшинства, и короткое, сокращенное – для большинства.
Отсюда и предложения российского сановника Владимира Мединского о том, что нужно сократить сроки школьного и высшего образования, т. к. 11-летнее обучение — «непозволительная роскошь», и раньше начинать профориентацию и профессиональную подготовку. Он утверждает, что в условиях быстро меняющегося рынка труда людям придется получать несколько образований в течение жизни, и традиционные 5–6-летние вузовские программы уйдут в прошлое.
Это сокращение, упрощение массовой школы и есть основополагающая характеристика западной (капиталистической) школьной системы. Плюс выделение элитарных лицеев, гимназий, вузов и пр.
В 1985–1993 гг. советская цивилизация была разрушена. Россия стала информационно-культурной и финансово-экономической периферией Запада и капиталистической системы. Поэтому школу, которая по-прежнему давала классическое, университетское образование, производила личностей, и подвергли перманентной череде «перестроек-реформ», «модернизаций-оптимизаций». А учителя (созидателя и творца) низвели до роли полунищего клерка-бюрократа.
Целью западников-реформаторов было завершить переход России в состояние полуколониальной периферии «развитого мира». Чтобы Россия сохранила себя, свою культуру, цивилизацию, в первую очередь нужно восстановить свою национальную школу.
Всё остальное — имитация.
