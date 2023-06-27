Стимуляция деньгами. Стоит ли повышать интерес ребенка к учебе финансово?

Современные родители нередко сталкиваются с проблемой: как мотивировать ребенка к учебе. И в ход часто идут деньги — школьнику предлагают заплатить за выученные сверхурочно стихи, позаниматься дополнительно за определенный заработок. А надо ли так делать?

«Платить деньги за оценки родители обычно догадываются, пытаясь стимулировать желание ребенка учиться и думая, что это поможет», — говорит практикующий психолог, преподаватель психологии, клинический психолог, детский нейропсихолог, психолог-консультант для детей и взрослых Кира Макарова.

Заставить не выйдет

Однако стоит понимать, что платить деньги — значит отдавать их в обмен за услугу или товар. Также их можно просто подарить. А как заставить за деньги делать человека то, что он должен захотеть делать, как, например, учиться? Ведь мотивация к учебе — это то, что создается и хранится внутри человека, отмечает психолог. И деньгами заставить человека делать то, что в нем не созрело, чего он не особо хочет, — задача из невыполнимых. «Платить за оценки — значит создавать у него мотивацию зарабатывать, а вовсе не учиться», — говорит Кира Макарова.

Отношения родителей и детей неоплачиваемы

Также стоит учитывать, что детско-родительские отношения с деньгами не связаны никак. «Искренние и хорошие отношения купить нельзя даже в мире взрослых, а мы говорим о семье. Финансы — это инструмент для решения, иногда изящного решения, различных вопросов, но не создания отношений. Здесь свои правила. Финансы с легкостью создают крепкие деловые и формальные отношения, но не семейные», — подчеркивает Кира Макарова.

Если же попробовать пойти по такому пути и создать финансовый характер взаимоотношений с ребенком, то вариантов развития, говорит психолог Макарова, скорее всего, будет два.

Ребенок, если ему трудно учиться, сначала с радостью согласится на такой формат, но потом увидит, что учиться все равно тяжело, и уже никаких денег не надо. Или может начать обманывать и скрывать плохие оценки, чтобы любой ценой получить деньги. Это проблему не решит. Все школьные трудности можно преодолеть только учебным путем, а никак не финансовым.

Дети, нормальные и способные, которые просто не подвергают себя лишним нагрузкам в учебе, быстро поймут выгоду получения денег и начнут быстро «зарабатывать», но только вот отношения в семье с родителями примут деловой характер: «Если хотите, чтобы я получил 5 за контрольную, сначала заплатите!» По-другому не будет.

Почему это так?

Это связано с тем, что у деловых отношений другая цель и другой характер, рассказывает Кира Макарова. Такой способ повышения успеваемости для ребенка не работает. И причин тому несколько:

Когда родители платят за оценки, ребенку становится ясно, что хорошая учеба нужна родителям, но не ему. Кто платит, тот и заинтересован в результате. Поведение ребенка здесь логично, упрекнуть не в чем.

Учебная деятельность всегда подразумевает самостоятельность. Ученик должен хотеть и уметь учиться сам, и помогают ему в этом педагоги, а не деньги.

Детско-родительские отношения в созданной ситуации трансформируются в условные. Это входит в противоречие с истинным характером отношений между родителями и детьми — искренних, основа которых — безусловная любовь и принятие друг друга независимо от любого уровня успешности и любых оценок.

«Родителям стоит любить своих детей по-настоящему, родительской, заботливой любовью, и дать им понять, что учиться нужно хорошо прежде всего для них самих, что в жизни нужно иметь и уметь делать свое дело, и это очень важно. А уж любовью, настоящей любовью (без цифр и купюр) они обязательно напитают своих детей», — резюмирует Кира Макарова.