Урок русского языка в школе СПб: «Мы вчера оттянулись на дискаче, там было ржачно и клево».





Помнится, министр образования О. Васильева заявляла, что исключит из учебников русского языка слова «паркинг», «бизнес», «шопинг», «ингредиенты» и другие заимствования из иностранных языков. Ссылаясь на Тургенева, министр сообщила, что «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит, оскорблять здравый смысл».





Сегодня нашлось еще одно поле для прополки Минпросвещения.



Ребенок активиста Общественного уполномоченного по защите семьи в СПб принес из школы вот такую классную работу по русскому языку: "Я тащусь, когда глазею в телек, там клевые фильмы кажут. Мы вчера оттянулись на дискаче, там было ржачно и клево".



А на дом задано определить такие слова как «кореш, кент, гон, балдеть, тыква, оттянуться, балдеж, трындеть, слинять».



Педсоставу школы предстоит получить ассиметричный ответ на домашнее задание.



На днях Минпросвещения собралось настроить методику обучения русскому языку в Сирии . Неплохо бы и в России с этим поработать.



Проверяйте тетради своих детей на предмет содержания программ!













