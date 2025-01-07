Развиваем у ребенка лидерские навыки

Многие родители хотели бы, чтобы во взрослой жизни их дети обладали лидерскими навыками и оставили свой след в истории (хотя бы в локальных масштабах). Лидеры имеют влияние на других людей, могут менять их убеждения и решения.

Наличие у ребенка лидерских качеств не означает, что он обязательно станет публичной фигурой или руководителем, но лидерские качества – это неотъемлемая часть характера, которая, несомненно, принесет ребенку большую пользу во взрослой жизни.

Хотя лидерские качества даются человеку с рождения, родители могут развить их у ребенка. Рассмотрим несколько способов сделать это.

Говорите о своих ценностях

Установите систему семейных ценностей (например, честность, искренность и т.д.). Прививайте их ребенку с раннего возраста. Следование ценностям является основой лидерства.

Прививайте ребенку чувство ответственности

Научите ребенка брать на себя ответственность. Для этого поручайте ему дела по дому, которые соответствуют его возрасту. Это развивает у ребенка самостоятельность и уверенность в себе – качества, которые лежат в основе лидерства.

Дайте ребенку возможность самовыражения

Ребенок должен иметь возможность выражать свою точку зрения. Обсуждайте с ребенком то, что видите по телевизору, расспрашивайте его, что происходит в школе. Ребенок должен понимать, что с его мнением считаются. Давайте ребенку возможность принимать участие в принятии некоторых семейных решений (например, что приготовить на ужин или куда поехать в отпуск).

Приобщайте ребенка к занятиям, которые развивают лидерские качества

Школьные и внеклассные занятия развивают у ребенка дисциплину, навыки взаимоотношений с другими людьми, чуткость к окружающим, а также учат работать в команде. В ходе этих занятий ребенок учится достигать поставленных целей. Эти навыки будут ему очень полезны в будущем.

Поощряйте участие ребенка в командной работе

С раннего возраста постарайтесь определить интересы ребенка и приобщайте его к групповым занятиям в соответствии с этими интересами. Запишите ребенка в спортивную секцию или кружок, где ребенок может найти себе друзей. Также поощряйте, чтобы ребенок играл в командные игры вместе с друзьями. Для ребенка это отличный способ понять, что такое командная работа.

Ставьте цели и двигайтесь к ним

Когда ребенок ставит себе цели, он учится решать проблемы и планировать на длительный период времени. Кроме того, достигая поставленных целей, ребенок укрепляет уверенность в себе. Покажите ребенку, как ставить цели и разбивать их на более мелкие задачи. Отмечайте промежуточные достижения ребенка на пути к намеченной цели. Если у него что-то не получается, предложите ему проанализировать причины неудачи: «Какой урок ты можешь извлечь из этой ситуации, чтобы в следующий раз все получилось?».

Развивайте у ребенка навыки планирования

Приобщайте ребенка к планированию семейных дел, таких как отпуск, поездки в гости к родственникам и т.д. Позволяйте ему высказать свое мнение наравне с другими членами семьи. Можно также поручать ребенку мелкие обязанности при подготовке к тем или иным событиям.

Воспитывайте в ребенке храбрость

Поощряйте ребенка не идти на поводу у сверстников, отстаивать свою позицию и не избегать ситуаций, которые выводят ребенка из зоны комфорта. Когда дети сталкиваются с трудностями, они развиваются и становятся сильнее. Не бросайтесь решать проблемы за ребенка, но помогайте ему и оказывайте поддержку.

Развивайте настойчивость в преодолении трудностей

Настоящие лидеры умеют не только достигать поставленных целей, но и проявлять настойчивость в случае неудачи. Важно не оберегать ребенка от неудач, а позволить ему пережить разочарование, чтобы извлечь из этого жизненный урок. Ребенок должен научиться справляться с неудачами и двигаться дальше, когда, например, выигрывает команда соперников или кого-то другого выбирают старостой класса.

Не вмешивайтесь

Когда вы видите, что ребенок пытается справиться с трудностями, выполняя домашнее задание или в других подобных ситуациях, у вас может возникнуть соблазн вмешаться и сделать работу за него. Вместо этого позвольте ребенку самостоятельно найти решение проблемы. После этого вы можете обсудить с ним возникшие трудности и подумать о том, что можно было сделать по-другому.

Научите ребенка искать компромисс

Умение договариваться и идти на компромисс – очень важные навыки для лидеров. Общаясь с ребенком, развивайте у него эти навыки. Вместо того чтобы отвечать на его просьбы категоричными «да» или «нет», позвольте ребенку переубедить вас. Научите ребенка договариваться: требуя у других что-то, предлагать что-то взамен и не уступать сразу в ситуациях, которые ему не нравятся.

Развивайте у ребенка навыки принятия решений

Детей следует учить принимать решения как можно раньше. Маленьких детей может сбивать с толку слишком большое количество вариантов, поэтому иногда стоит сузить его выбор до двух-трех наиболее разумных вариантов. Можно так поступать в случаях, когда вы выбираете вечернее занятие для ребенка или блюдо на ужин. Научите ребенка взвешивать все плюсы и минусы каждого варианта, чтобы сделать разумный выбор. Это умение будет ему чрезвычайно полезным во взрослой повседневной жизни.

Развивайте у ребенка уверенность в общении

Семейный ужин в кафе или ресторане может стать для ребенка хорошим уроком уверенного общения. Позвольте ему самому поговорить с официантом и заказать себе блюдо. Это научит ребенка уверенно разговаривать со взрослыми и открыто заявлять о собственных потребностях.

Поощряйте ребенка в проявлении активной позиции

Объясняйте ребенку, что, когда он сталкивается с ситуациями, на которые может повлиять, он не должен сидеть сложа руки. Оптимистичные взгляды на жизнь вдохновляют окружающих. Будьте оптимистами – и другие люди последуют вашему примеру.

Приобщайте ребенка к помощи окружающим

Помощь окружающим и волонтерская деятельность учат ребенка социальной ответственности. Если ребенка с раннего возраста приучить помогать окружающим, он будет продолжать делать это и во взрослой жизни. Предложите ребенку не только посвящать свое время помощи окружающим, но и жертвовать деньги на благотворительность.

Показывайте ребенку хороший пример

Родители всегда являются авторитетными фигурами для ребенка, поэтому они должны показать ему хороший пример в развитии лидерских качеств. И дело здесь не только в том, чтобы хорошо выполнять родительские функции, – это учит ребенка необходимости показывать хороший пример людям, на которых он хочет повлиять. Расскажите ребенку о своих жизненных целях, возможностях для развития и о собственном жизненном опыте. Покажите ребенку, как вы совмещаете свои профессиональные и личностные качества. Так он поймет, какие качества нужны для того, чтобы быть эффективным лидером.

Будьте последовательными

Развитие у ребенка лидерских качеств требует от родителей много времени и целенаправленных усилий. Постоянно прививайте ребенку моральные качества, поощряйте ответственное поведение и предоставляйте возможности для роста. Когда ребенок вырастет, он сможет научить этому других.

Прилагая небольшие усилия, родители могут развивать у детей лидерские качества. Даже если ваш ребенок не станет руководителем или общественным деятелем, эти качества помогут ему лучше учиться в школе и налаживать хорошие взаимоотношения с окружающими.