Как быть папой девочки: 25 трогательных советов

3. Вашей дочке нужен герой. Станьте им для нее. Не обязательно носить синие лосины и красный плащ. Просто приходите ей на помощь каждый раз, когда это будет необходимо.
4. Да, со стороны вы будете выглядеть глупо, играя с ней в прятки. Но вы должны делать это.
5. Однажды настанет день, когда она попросит щенка. Просто скажите: «Да».
6. Покажите ей, как водить машину, когда придет время. Она навсегда запомнит этот день.
7. Крайне важно научить ее правильно обращаться с деньгами.
9. Говорите ей, что она красивая. Снова и снова. Когда она вырастет, глянцевые журналы будут убеждать ее в обратном.
11. Как только она научится ходить, купите ей кеды. Когда она станет подростком, вы уже не сможете заставить ее носить то, что вам так нравится.
12. Не забывайте про ее день рождения. Старайтесь, чтобы этот день был для нее настоящим праздником с самого утра. Можно испечь блины в виде цифры с ее возрастом на завтрак или просто заказать пончики.
13. Вы удивитесь, увидев, как мороженое может поднять ее настроение. Просто знайте, какое она любит.
14. Возможно как-нибудь ночью она, испугавшись приснившегося кошмара, заползет к вам под одеяло. Это хорошо.
15. Катайте ее на ваших плечах. Делайте это сейчас, пока ваша спина еще здорова, а девочка еще не выросла и легкая, как перышко.
16. Не читайте ее дневник, иначе рискуете потерять ее доверие на следующие несколько лет.
17. Обязательно свозите ее за город на природу. Вы увидите, как она обрадуется, ощутив невероятное количество свободного пространства вокруг. А вот планшет оставьте дома.
19. Покатайте ее на качелях в соседнем парке. Она, скорее всего, попросит вас толкать еще выше и быстрее. Но ее определение «выше и быстрее» отличается от вашего. Имейте это в виду.
20. Не только развлекайте, но и обучайте ее.
21. Научите ее менять проколотое колесо. Шина без воздуха не должна напугать ее. Но помните, когда это произойдет впервые, она все равно в панике позвонит вам.
22. Каждый год накануне ее дня рождения пишите ей письма от руки. Пусть это будет вашей маленькой традицией. И всю эту стопку подарите ей, когда она выйдет замуж и сама станет мамой, или в тот момент, когда она особенно будет нуждаться в поддержке.
23. Научитесь говорить ей «нет», когда это необходимо. Сначала она, конечно же, будет сердиться и даже может закатить истерику. Но когда-нибудь вы оба будете рады тому, что в свое время настояли на своем.
24. Научитесь доверять ей. Постепенно давайте ей больше свободы (по крайней мере – до того уровня, который вы установите).
25. Помните, что в один прекрасный день она, как бабочка, расправит крылья и улетит. Поэтому наслаждайтесь, пока она еще ваша гусеничка.
По материалам lifetoheryears.com
