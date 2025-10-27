Как быть папой девочки: 25 трогательных советов

1. Любите и уважайте ее маму и, что важно, не бойтесь этого показывать.

Когда ваша дочь вырастет, скорее всего, она выйдет замуж за того, кто будет относиться к ней так же, как вы относитесь к ее матери.Хорошо это или плохо? Как есть, так есть. Но я бы предпочел, чтобы это было хорошо.