Как быть папой девочки: 25 трогательных советов

Майкл Митчелл, отец семилетней дочери, ведет блог, в котором делится своим родительским опытом. Мы собрали самые интересные его советы, которые будут полезны для всех пап, воспитывающих дочерей.

Журналист, редактор
отец и дочь
Источник: Unsplash

1. Любите и уважайте ее маму и, что важно, не бойтесь этого показывать.

Когда ваша дочь вырастет, скорее всего, она выйдет замуж за того, кто будет относиться к ней так же, как вы относитесь к ее матери. Хорошо это или плохо? Как есть, так есть. Но я бы предпочел, чтобы это было хорошо.

2. Всегда будьте рядом с ней и наслаждайтесь каждым моментом, проведенным с ней. При этом помните, что важно не только количество этого времени, но и его качество. Искренне интересуйтесь тем, что ее волнует. Вашей дочери необходимо, чтобы папа участвовал в каждом этапе ее жизни. Сегодня она еще ползает по дому в подгузниках, а завтра уже наденет белое платье и станет невестой. Жизнь пролетит быстро.

3. Вашей дочке нужен герой. Станьте им для нее. Не обязательно носить синие лосины и красный плащ. Просто приходите ей на помощь каждый раз, когда это будет необходимо.

4. Да, со стороны вы будете выглядеть глупо, играя с ней в прятки. Но вы должны делать это.

5. Однажды настанет день, когда она попросит щенка. Просто скажите: «Да».

6. Покажите ей, как водить машину, когда придет время. Она навсегда запомнит этот день.

7. Крайне важно научить ее правильно обращаться с деньгами.

8. Когда она будет спорить с матерью, хорошо подумайте, прежде чем встать на чью-либо сторону.

9. Говорите ей, что она красивая. Снова и снова. Когда она вырастет, глянцевые журналы будут убеждать ее в обратном.
10. Танцуйте со своей дочкой. Начните, когда она еще будет совсем маленькой. Не ждите, когда наступит день ее свадьбы.

11. Как только она научится ходить, купите ей кеды. Когда она станет подростком, вы уже не сможете заставить ее носить то, что вам так нравится.

12. Не забывайте про ее день рождения. Старайтесь, чтобы этот день был для нее настоящим праздником с самого утра. Можно испечь блины в виде цифры с ее возрастом на завтрак или просто заказать пончики.

13. Вы удивитесь, увидев, как мороженое может поднять ее настроение. Просто знайте, какое она любит.

14. Возможно как-нибудь ночью она, испугавшись приснившегося кошмара, заползет к вам под одеяло. Это хорошо.

15. Катайте ее на ваших плечах. Делайте это сейчас, пока ваша спина еще здорова, а девочка еще не выросла и легкая, как перышко.

16. Не читайте ее дневник, иначе рискуете потерять ее доверие на следующие несколько лет.

17. Обязательно свозите ее за город на природу. Вы увидите, как она обрадуется, ощутив невероятное количество свободного пространства вокруг. А вот планшет оставьте дома.

18. Где-то в возрасте между тремя и шестью годами ваша дочка попросит вас... жениться на ней. Да, вам придется ее разочаровать. Но сделайте это аккуратно.

19. Покатайте ее на качелях в соседнем парке. Она, скорее всего, попросит вас толкать еще выше и быстрее. Но ее определение «выше и быстрее» отличается от вашего. Имейте это в виду.

20. Не только развлекайте, но и обучайте ее.

21. Научите ее менять проколотое колесо. Шина без воздуха не должна напугать ее. Но помните, когда это произойдет впервые, она все равно в панике позвонит вам.

22. Каждый год накануне ее дня рождения пишите ей письма от руки. Пусть это будет вашей маленькой традицией. И всю эту стопку подарите ей, когда она выйдет замуж и сама станет мамой, или в тот момент, когда она особенно будет нуждаться в поддержке.

23. Научитесь говорить ей «нет», когда это необходимо. Сначала она, конечно же, будет сердиться и даже может закатить истерику. Но когда-нибудь вы оба будете рады тому, что в свое время настояли на своем.

24. Научитесь доверять ей. Постепенно давайте ей больше свободы (по крайней мере – до того уровня, который вы установите).

25. Помните, что в один прекрасный день она, как бабочка, расправит крылья и улетит. Поэтому наслаждайтесь, пока она еще ваша гусеничка.

По материалам lifetoheryears.com

