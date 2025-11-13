Вирус застревает. Врач Бережанский назвал, почему ветрянкой лучше не болеть

С наступлением холодного сезона во многих регионах увеличилась заболеваемость ветрянкой. Считается, что она не опасна и переболеть лучше в детстве, так как взрослые переносят ее очень тяжело.

Проблема для иммунитета

Некоторыеот других больных. Однако они неправы. Не болеть лучше не только взрослым, но и детям.

«Повышение заболеваемости имеет циклический характер и связан с приходом детей в детские коллективы после каникул. Примерно через 21 день после начала учебы мы видим рост числа заболевших. Это нормальная история, — рассказал aif.ru доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр Морозовской детской больницы, эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Бережанский. — Ненормально, когда родители специально стараются заразить ребенка. Раньше считалось, что надо переболеть. Одно время были модны ветряночные вечеринки, когда здоровые дети общались с больными и заражались. На самом деле для организма это плохо. Ветряная оспа — большая проблема для иммунной системы, и она только на первый взгляд кажется легкой инфекцией».

Врач объяснил, что у многих детей ветрянка действительно протекает довольно легко. В течение пяти дней наблюдаются высыпания, еще четыре дня после появления последних высыпаний ребенок заразен. После этого можно идти в школу или садик, даже если корочки еще до конца не подсохли.

К счастью, иммунитет после перенесенной инфекции формируется пожизненно. Второй раз болеют крайне редко, в основном люди с ослабленным иммунитетом или

Вирус застревает в мозге

Течение ветрянки может иметь среднюю и тяжелую степень. У 90 % взрослых и более она протекает именно как тяжелое заболевание с различными осложнениями, такими как ветряночный энцефалит, менингит, вторичным бактериальным поражением кожи с образованием рубцов. Еще одно осложнение — герпетическая ветряночная пневмония с поражением легких. Особенно тяжело ветрянка протекает у беременных и может привести к врожденным патологиям у ребенка. Чем меньше срок беременности, тем тяжелее будет исход от ветрянки.

Но даже переболевшие легко могут иметь серьезные проблемы в будущем. «Ветрянку вызывает вирус из семейства герпесвирусов — Варицелла-Зостер. Если человек переболел ветрянкой, то вирус на всю жизнь остается в альфа-мотонейронах (крупные нервные клетки) спинного мозга, — продолжает врач. — И когда в следующий раз человек чем-то заболеет либо испытает сильный стресс, вирус при ослабленном иммунитете активируется и возникнет такая проблема, как опоясывающий герпес. Вдоль ребер по месту прохождения нервных волокон высыпают пузырьки, очень болезненные, зудящие, после чего могут остаться даже шрамы».

Не мажьте зеленкой

Сформировать естественный иммунитет против ветрянки поможет вакцинация.

«Вакцина помогает защититься от того, чтобы вирус на всю жизнь застрял в нервной системе. Прививки делаем детям с 12 месяцев, также можно привиться и взрослым, которые не имеют антител. Даже если неболевший взрослый проконтактировал с заболевшим ветрянкой, можно в течение 72 часов сделать вакцинацию, и тогда более 90 % шансов, что он не заболеет», — отмечает врач.

Также специалист предупреждает, что для лечения ветрянки нет смысла использовать зеленку и фукорцин, которыми обычно мажут пузырьки. Есть специальные лекарственные препараты, которые снимают зуд и воспаление при ветряной оспе.