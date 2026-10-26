Сколько человек может прожить без еды?

Это опасный эксперимент, который может привести к необратимым последствиям. Даже если человек чувствует себя относительно нормально в первые дни, изменения обмена веществ и потеря необходимых питательных веществ продолжаются. При длительном голодании предсказать момент резкого ухудшения состояния невозможно.