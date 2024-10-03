Почему материнство не похоже на картинки в соцсетях

Идеальные мамы в соцсетях занимаются по утрам с ребенком беби-йогой, пекут на обед киш лорен, а вечерами читают своему годовасику Кафку. Мама погодков Катя Мазеина рассказывает, с чем реально сталкиваются мамы и почему не стоит доверять красивым фото из соцсетей.
У каждой женщины свой путь в материнство
Даже если вы родили здорового и в целом подарочного младенца, ваша жизнь изменится кардинально, вернее это будет уже не совсем ваша жизнь.
То же с любовью к ребёнку: кто-то ещё в роддоме задыхается от нежности, а кто-то выращивает свою любовь месяцами и даже годами, как нежное и капризное растение. У каждой женщины персональный путь в материнство, и вы никогда не узнаете, что стоит за идиллическими фотографиями в соцсетях.
Идеальных детей не бывает
Кажется, что дети по ту сторону экрана нереально прекрасны: они спят всю ночь, обожают брокколи, не валяются в истерике посреди магазина и рассказывают стихи на английском. Они увлекаются ментальной арифметикой, балетом и тайским боксом, причём одновременно. У них модная одежда и стильные причёски, даже если они только что проснулись. Ключевое слово – «кажется». Фокус в том, что любые дети идеальны только на фотографиях: мы видим образ ребёнка, но не его самого. Тем более, что этот образ создан любящей мамой, а значит, почти наверняка приукрашен.
Реальные девочки и мальчики могут неделями питаться только макаронами, месяцами игнорировать горшок, спать только на руках, капризничать и за месяц убивать новые кроссовки. Дети имеют право пойти после года и заговорить к трём годам. Они никому ничего не должны. Особенно не должны соответствовать чьим-то ожиданиям, даже если это ожидания самых близких людей.
Мама имеет право быть любой
Реклама и СМИ транслируют определённый образ молодой матери: стройная, модная и реализовавшаяся. И каждая уважающая себя блогер старается этому образу соответствовать: никаких «гулек» на голове, растянутых треников, пятен от тыквенного пюре на футболке. Со стороны кажется, что у каждой такой мамы есть не только нежно пахнущий младенчик, накачанная попа, но и пара-тройка собственных проектов, приносящих стабильный доход.
Всё это великолепие может вогнать в глубокое чувство вины любую начинающую (да и не только) маму. Особенно если у неё категорически нет времени или сил заниматься собой. Беспокойный ребёнок, отсутствие помощи, неопытность, тревожность, подавленное состояние или банальный недосып — это всё не поводы плохо выглядеть, а вполне себе причины. Ведь мама занимается самым важным и самым сложным на свете делом: растит ребенка. А всё остальное — по остаточному принципу.
Плюс не забывайте, что никто и никогда не выложит плохую фотографию, тем более в соцсетях, где за нами следят тысячи глаз. Но это не значит, что в реальной жизни те же мамы из соцсетей всегда выглядят на пятёрку. Так не бывает.
Вы столкнетесь с реальными проблемами
Быть мамой — это непросто. Но мало кто на большую аудиторию готов рассказывать о своих проблемах. И со стороны кажется, что проблем-то и нет, а есть только неспешные прогулки в парке и нежные младенческие объятия. Редко кто из блогеров пишет, что безрадостность, раздражительность и усталость — это тоже часть материнства, и, к сожалению, не самая микроскопическая.
Одна из первых сложностей, с которой женщина сталкивается после родов — это депривация сна. Проще говоря, молодой матери редко удаётся поспать по-человечески, даже если у неё достаточно спокойный ребёнок. Проблема отсутствия сна — она накопительная, если одну бессонную ночь пережить довольно легко, то полгода без нормального сна могут серьезно пошатнуть здоровье.
Также практически каждая женщина, если только она сразу не передала своё материнство на аутсорс, сталкивается с социальной изоляцией.
Особенно остро вы ощутите свое одиночество, если раньше вели активную жизнь: работали, встречались с друзьями, занимались любимым делом. Будет казаться, что весь мир куда-то бежит, а вы заперты в квартире с малышом, и эта сладкая пытка никогда не закончится.
А бывает, что у молодой мамы развивается самая настоящая послеродовая депрессия. Это тяжёлое состояние, с которым практически невозможно справиться самостоятельно, без специалиста и лекарств.
Забота о детях — это на 90% рутина
Издалека чужое родительство представляется вечным праздником. Лента крутится, фотографии, как цветные стеклышки в калейдоскопе, складываются в яркие картинки чужой жизни: вот кто-то отдыхает на море, пьёт чай на даче у бабушки, отмечает день рождения в парке аттракционов, гуляет по центру древнего города, ест суши в кафе...
А вы вот второй день до парка дойти не можете. Да и вообще последний раз выезжали куда-то два месяца назад. И, честно говоря, устали от этой поездки больше, чем отдохнули.
Тут есть два момента. Первый — некоторые родители действительно устраивают себе довольно интересную и насыщенную жизнь. У них на это есть не только желание, но и ресурсы. Потому что, как мы знаем, отдых с ребёнком только называется отдыхом, но ничего общего с ним не имеет. А другие родители ведут более спокойный, размеренный образ жизни, и у них на это тоже есть свои причины. В принципе, если вам хочется больше драйва и приключений, то всё в ваших руках.
Второй момент: надо помнить, что жизнь с детьми в любой семье на 90% заполнена рутиной и только на десять — какими-то событиями. Просто никто не рассказывает, как здорово пять раз в день менять памперс малышу или каждый вечер воевать за чистку зубов. Ведь это никому не интересно.
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