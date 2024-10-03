Почему материнство не похоже на картинки в соцсетях

Даже если вы родили здорового и в целом подарочного младенца, ваша жизнь изменится кардинально, вернее это будет уже не совсем ваша жизнь.

Вам нужно будет привыкнуть к своей новой роли, ощутить себя матерью. Вы удивитесь, но это отнюдь не встроенная функция и она не включается по умолчанию после родов. Кто-то плавно входит в материнство, а другим придётся приложить для этого усилия.