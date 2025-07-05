Роль завтрака. Почему подросткам нельзя его пропускать?

Влияние завтраков на психоэмоциональное состояние детей и подростков изучили ученые из испанского университета. Результаты его опубликованы в Frontiers in Nutrition. Ранее роль завтраков изучалась с точки зрения их питательности. А здесь впервые рассматривалось влияние того, едят ли дети завтрак и где они питаются.

Результаты удивили — выяснилось, что важно не только завтракать в принципе, но и то, где молодые люди едят, а также — что именно они едят. «Пропуск завтрака или завтрак вдали от дома связан с повышенной вероятностью психосоциальных поведенческих проблем у детей и подростков. Точно так же потребление определенных продуктов/напитков связано с более высокой (например, переработанное мясо) или более низкой (например, молочные продукты, крупы) вероятностью психосоциальных поведенческих проблем», — сказал автор исследования доктор Хосе Франсиско Лопес-Хиль из Университета Кастилия-Ла-Манча в Куэнке.

В рамках исследования были изучены данные Национального исследования здоровья Испании 2017 года. Здесь были данные анкет о привычках завтрака и психосоциальном здоровье детей (самооценке, настроению и тревоге). Данные были взяты у 3772 жителей страны в возрасте 4-14 лет.

Неожиданным выводом для ученых стал тот факт, что завтрак вдали от дома оказался почти столь же вредным, как и полный пропуск этого приема пищи. Авторы исследования предположили, что это может быть связано с меньшей питательностью еды, приготовленной вне дома.

Кроме того, меньшую вероятность развития поведенческих проблем связали и с такими продуктами для завтрака, как кофе, молоко, чай, шоколад, какао, йогурт, хлеб, тосты, хлопья и выпечка.

При этом выяснилось, что яйца, сыр и ветчина связаны с более высоким риском таких проблем.

Ученые отметили, что такие результаты подтверждают необходимость пропаганды завтрака не только как части ЗОЖ, но и с точки зрения подбора продуктов для него.

При подготовке материала использованы следующие источники:

MedicalXpress