Почему слишком много игрушек — это плохо

Это приводит к перевозбуждению нервной системы ребенка и негативно отражается на его способности к обучению и креативной игре.

Как взрослым трудно сосредоточиться на работе в захламленном офисном помещении, так и ребенку, окруженному горами игрушек, тяжело сконцентрироваться на какой-то одной из них — и он просто теряет к ним интерес.