Детки и котлетки. Кто кормит школьников червями, плесенью и мышьяком?

В Ульяновске школьникам в гимназии № 33 подали на обед вафли с мучными червями. Дети утверждают, что червяков видели и в компоте.

Факт чудовищный. Однако ещё страшнее то, что отравленную или испорченную еду дети не всегда могут опознать по внешним признакам. А значит, риск поплатиться здоровьем из-за халатности и жадности взрослых не так уж мал.

Ещё в прошлом году Россельхознадзор выявил, что количество фальсификата среди продуктов, закупаемых в школу, выросло. И, видимо, результаты проверок оказались настолько ужасными, что ведомство решило не публиковать их в открытом доступе. Сообщили только, что фальсифицируется чаще всего молочная продукция, много проблем с качеством мяса и круп. Выяснилось, что детей кормят рыбой с мышьяком, мясом с кишечной палочкой, овощами с плесенью, сыром с нитратами, спредом вместо сливочного масла (содержит растительное масло), крупами с металломагнитными примесями. И это уже не говоря о том, что порции школьных блюд зачастую оказываются более «худыми», чем положено по нормативам. К примеру, проверяющие выявляли немало фактов, когда котлета вместо 80-120 г весила всего 40.

А с приближением лета проблема некачественного питания снова по традиции вспыхнет в детских лагерях. По данным Роспотребнадзора, более 40% нарушений санитарного законодательства связаны с организацией питания в лагерях.

Могут ли родители проконтролировать, чем кормят их детей в школе, детском саду и прочих образовательных организациях?

«Теоретически — могут, но на практике это сделать практически нереально. председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. — Родители имеют право обратиться с соответствующим заявлением в Роспотребнадзор (по-старому — санэпидстанцию). А ещё лучше — сразу в прокуратуру, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обязана согласовать свои проверки с правоохранительными структурами, особенно если проверка внезапная. На деле чаще всего активные проверки начинаются, когда есть факты отравления, дети заболели, попали в больницу и есть подозрение, что причиной стало употребление некачественных блюд в столовой образовательной организации. Мы рекомендуем родителям участвовать в создании инструментов общественного контроля, когда родительские комитеты формируют совместно с общественными организациями активные группы, занимающиеся проблемой питания детей в образовательных организациях. В частности, у нас такая практика есть. Мы проводим семинары для родителей, обучаем их юридическим тонкостям, разъясняем нормы санитарно-эпидемиологического законодательства, рассказываем, на что нужно обращать внимание. Лучше, когда в числе родителей есть профессионалы, уже работающие в медико-биологических структурах или контрольно-надзорных. Они могут профессионально судить об этих вопросах, и тогда больше шансов пресечь нарушение до того, как пострадают дети».

Однако зачастую, даже если претензий к качеству самих продуктов нет, страдает приготовление. Слипшиеся макароны или рис, котлеты без мяса, невкусный суп или неаппетитно пахнущую рыбу дети массово есть отказываются. Могут ли родители влиять на меню или просто посещать школьные столовые и пробовать еду?

«Нет, родители могут только писать и жаловаться уже по факту, если их что-то не устраивает, — рассказал Панин. — Потому что меню разрабатывается поставщиком школьного питания либо соответствующим научным институтом, далее его утверждает местный Роспотребнадзор. Контракты на поставку школьного питания заключают органы управления образования либо муниципалитеты и сами школы с производителями, комбинатами питания. Родители, недовольные составом и количеством блюд либо меню школьной столовой, качеством продуктов, опять же подчеркну, могут только жаловаться».