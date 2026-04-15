Профессор Катасонов: Хватит уже маленьких школьников суррогатами травить

Российские чиновники с гордостью заявляют, что в нашей стране школьное питание является бесплатным.

В мае 2019 года Президент России Владимир Путин во время медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи озвучил идею повсеместного введения горячего питания для учащихся начальных классов школы (до этого оно было лишь в отдельных регионах и населенных пунктах; такое питание было инициативой местных властей).

И уже с 2022 года, как сообщил Минпрос, бесплатное горячее питание для детей начальных классов стало осуществляться в масштабах всей Российской Федерации.

По заявлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сделанному 26 марта 2025 года в рамках отчёта о работе правительства за 2024 год, более 7 миллионов учеников начальных классов в России получали бесплатное горячее питание.

Школьникам старших классов на федеральном уровне пока права на бесплатное горячего питания не предоставлено. За исключением льготных категорий учащихся (детей из многодетных семей; детей из малоимущих семей; детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; детей-сирот; детей участников и ветеранов боевых действий (в некоторых регионах).

В 2025 году в Госдуму вносился законопроект о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся 5−11 классов, но на данный момент он ещё не принят. В некоторых регионах имеются программы, которые обеспечивают бесплатное питание и старшеклассникам, причем не только льготникам.

Сергей Кравцов (министр просвещения) в мае 2024 года, на пленарном заседании ГД, сообщил: «У нас уже 25% учащихся 5−9 классов за счет региональных программ обеспечены бесплатным питанием». В абсолютном выражении получается цифра более 2 миллионов школьников.

Итак, если верить открытым источникам, то сегодня на горячем бесплатном питании находится 9−10 миллионов российских школьников.

В 2025 году на организацию горячего питания в начальных классах российских школ из бюджета было выделено 73 миллиарда рублей, а в 2026 году — 76 миллиардов.

Об этом рассказал директор департамента цифровой трансформации и приоритетных проектов Минпроса Андрей Горобец на прошедшем в Госдуме 17 февраля нынешнего года заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в части обеспечения детей качественным и безопасным питанием.

Новости о школьном питании в Российской Федерации носят не только позитивный, мажорный характер. Чуть ли не каждую неделю российские СМИ сообщали и продолжают сообщать о разных ЧП в сфере питания школьников.

Речь идет о случаях отравлений детей после приема пищи в школьных столовых. Эти случаи фиксируют Роспотребнадзор, Минпрос, общественные организации (например, «Народный фронт») и др. За год на горячую линию «Школьный завтрак» «Народного фронта» поступило более 2 тыс. обращений от родителей, обеспокоенных качеством питания в детских учреждениях.

Часть нарушений по питанию связаны с нарушениями санитарных норм в школьных помещениях.

Другая часть нарушений касается нарушений технологий приготовления блюд. Третья часть касается продуктов, которые используются для приготовления завтраков и обедов. Продукты либо просроченные, либо с явными признаками непригодности (например, гниль и плесень), либо изначально опасными для употребления. Последние часто называют «суррогатами».

Список суррогатов очень обширный: продукты с искусственными добавками: глутамат натрия (Е621), транс-жиры, искусственные красители и ароматизаторы в крупах и кашах быстрого приготовления, бульонные кубики, лапша быстрого приготовления; соевые продукты, которые могут имитировать мясные изделия (например, соевый бутон).

Я не медик и не специалист по питанию, но общаясь с экспертами указанных профилей, узнаю, что наличие суррогатов в школьном питании наносит очень большой вред здоровью детей. Вредный эффект от суррогатов двух видов: 1) немедленное действие, которые называется «отравлением» и которое может вести к госпитализации ребенка; 2) пролонгированный эффект, когда последствия проявляются через много лет, когда ребенок уже становится взрослым.

И специалисты говорят об особой опасности второго вида последствий суррогатного питания школьников. А о нем как малозаметном явлении журналисты говорят редко. Их внимание привлекают лишь резонансные случаи отравлений школьников.

На верхних этажах российской власти, пытаются каким-то образом исправить ситуацию. Так, данный вопрос 4 февраля этого года обсуждался в Совете Федераций. Контроль за качеством детского питания и, в частности, пищи для российских школьников является одной из наиболее важных обязанностей Роспотребнадзора.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам «правительственного часа» с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой. «Мы полагаем, что единый обязательный список разрешенной для школ еды должен быть разработан, пока его нет», — заявила председатель Совета Федерации, обращаясь к главе Роспотребнадзора.

Спорить не буду: для решение острых проблем школьного питания, наверное, нужны и «единый обязательный список разрешенной для школ еды» (предложение Валентины Матвиенко), и «методические рекомендации по организации школьного питания» (предложение Андрея Горобца), и многое другое. Но все это останется имитацией бурной деятельности, если не будет решен ключевой вопрос, о котором наверху почти никто не говорит.

И первым, кто об этом ключевом вопросе громко заявил, стал депутат Государственной Думы, замглавы комитета Госдумы по экономической политике, доктора экономических наук Михаил Делягин. Согласно информации, обнародованной ТАСС 2 апреля, М. Делягин направил в адрес Следственного комитета на имя А.И. Бастрыкина депутатский запрос по вопросу школьного питания.

Кстати, Следственному комитету приходилось уже заниматься вопросами школьного питания. Проводились расследования отдельных случаев отравления школьников. Но запрос депутата Делягина касается не какого-то ЧП в отдельно взятой школе. Запрос носит системный характер.

Как можно понять из сообщения ТАСС, депутата на этот шаг подвигли многочисленные жалобы простых людей, возмущенных тем, что их детей убивают с помощью так называемого «бесплатного школьного питания». Проблема касается не отдельных школ, населенных пунктов или субъектов Российской Федерации. Проблема системная.

Суть ее в том, что действующие нормативны затрат на школьное питание, покрываемых казенными деньгами, не позволяют кормить детей безопасными завтраками и обедами. Чтобы уложиться в нормативы, компании, которые поставляют в школы уже готовую еду (их называют кейтеринговыми компаниями), вынуждены прибегать к использованию суррогатов. У этих компаний просто не остается выбора.

Для того чтобы кейтеринговая компания, обслуживающая школу, работала хотя бы без убытков, стоимость «продуктовой корзины» (набора исходных продуктов для приготовления конечного продукта — блюд) не должна превышать 44−47% от конечной цены контракта (цена контракта определяется по итогам тендера, в которых участвуют кейтеринговые компании).

Половина контрактной цены (даже несколько больше) должна покрывать расходы на зарплату поваров, коммуналку, логистику и амортизацию оборудования.

По большинству субъектов РФ стоимость завтрака и стоимость обеда оказывается ниже планки в 100 рублей. В качестве наглядной иллюстрации Михаил Делягин приводит конкретные цифры по одному из субъектов РФ: там на утренний прием пищи выделяется 71 рубль, а на дневной — и вовсе 80 рублей. О каких нормальных исходных продуктах для приготовления завтраков и обедов при таких потолочных стоимостных показателях может идти речь?

Не секрет, что кейтеринговые компании в ряде регионов Российской Федерации уже работают в минус (т.е. с убытками). Они вынуждены соглашаться на экономически невыгодные контракты лишь для того, чтобы оставаться на этом рынке. В надежде на то, что в Государственной Думе и в правительстве наконец-то поймут, что надо повышать нормативы затрат на школьное питание и соответствующее им бюджетное финансирование.

Вопрос питания российских школьников является не только и не столько экономическим. Это вопрос здоровья нации, следовательно, вопрос национальной безопасности России. «Результатом является неправильное или недостаточное питание школьников, в том числе начальных классов, от чего массово страдает их здоровье, а значит, разрушается и здоровье народа России», — отмечает депутат.

Обнадеживает хотя бы то, что эта угроза национальной безопасности под невинным названием «школьное питание», скрывавшаяся от глаз многих, наконец-то была публично озвучена.