Печенье нарезное

Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления нарезного печенья из песочного теста.
Мягкое сливочное масло поместите в миску и насыпьте сахар.
Взбейте миксером или блендером.
По одному добавьте яйца.
После каждого яйца взбивайте.
Добавьте соду, погашенную уксусом или лимонным соком. Щепотку соли, разрыхлитель и ваниль или ванильный сахар, перемешайте.
Постепенно насыпьте муку.
Замесите густое, однородное, вязкое тесто.
Присыпая понемногу тесто мукой, распределите его рукой на противне с бумагой для выпечки. Наколите тесто вилкой. Грецкие орехи прокалите на сухой сковороде и измельчите любым способом. Посыпьте ими тесто.
Шоколад измельчите и тоже посыпьте им тесто, немного вдавливая в него.
Выпекайте корж в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 20-25 минут.
Горячий корж достаньте из духовки и сразу же, еще горячим, нарежьте ромбами или полосками, или квадратами.
Нежное, рассыпчатое нарезное печенье готово. Приятного чаепития!
Свежие комментарии