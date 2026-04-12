  • Виктор Попов
    Уважаемые Комментаторы!  Помните Выражение, "Войну Выиграл Школьный Учитель!"?  В Какие Времена и Где Можно Было Виде...Школа и ложный гу...
  • Vladimir Kurbatov
    Русский мир... Да, это то, с чем борется весь Запад и наша государственная власть.Школа и ложный гу...
  • Лебедев Андрей Юрьевич
    За любое непослушание-по морде. А по пятницам розги в соответствии с  набранными баллами.Школа и ложный гу...

Печенье нарезное

Предлагаю рецепт замечательного печенья от Юлии Высоцкой. Готовится очень просто и быстро. Получается рассыпчатым, нежным и очень вкусным. Вместо сливочного масла можете взять маргарин хорошего качества. Орехи и шоколад подойдут любые.

Ингредиенты

Мука пшеничная - 300 г

Масло сливочное - 170 г

Сахар - 150 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Шоколад - 70 г

Орехи грецкие - 70 г

Разрыхлитель - 0,5 ч.л.

Сода - 0,5 ч.л.

Ванильный сахар - 2 ч.л.

Соль - 1 щепотка

  • 442 кКал
  • 0 ч. 45 мин.
  • Б: 6.34
  • Ж: 25.14
  • У: 48.74

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления нарезного печенья из песочного теста.

 

Мягкое сливочное масло поместите в миску и насыпьте сахар.

 

Взбейте миксером или блендером.

 

По одному добавьте яйца.

 

После каждого яйца взбивайте.

 

Добавьте соду, погашенную уксусом или лимонным соком. Щепотку соли, разрыхлитель и ваниль или ванильный сахар, перемешайте.

 

Постепенно насыпьте муку.

 

Замесите густое, однородное, вязкое тесто.

 

Присыпая понемногу тесто мукой, распределите его рукой на противне с бумагой для выпечки. Наколите тесто вилкой. Грецкие орехи прокалите на сухой сковороде и измельчите любым способом. Посыпьте ими тесто.

 

Шоколад измельчите и тоже посыпьте им тесто, немного вдавливая в него.

 

Выпекайте корж в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 20-25 минут.

 

Горячий корж достаньте из духовки и сразу же, еще горячим, нарежьте ромбами или полосками, или квадратами.

 

Нежное, рассыпчатое нарезное печенье готово. Приятного чаепития!

 

