Печенье нарезное

Соберите ингредиенты для приготовления нарезного печенья из песочного теста.

Мягкое сливочное масло поместите в миску и насыпьте сахар.

Взбейте миксером или блендером.

По одному добавьте яйца.

После каждого яйца взбивайте.

Добавьте соду, погашенную уксусом или лимонным соком. Щепотку соли, разрыхлитель и ваниль или ванильный сахар, перемешайте.

Постепенно насыпьте муку.

Замесите густое, однородное, вязкое тесто.

Присыпая понемногу тесто мукой, распределите его рукой на противне с бумагой для выпечки. Наколите тесто вилкой. Грецкие орехи прокалите на сухой сковороде и измельчите любым способом. Посыпьте ими тесто.

Шоколад измельчите и тоже посыпьте им тесто, немного вдавливая в него.

Выпекайте корж в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 20-25 минут.

Горячий корж достаньте из духовки и сразу же, еще горячим, нарежьте ромбами или полосками, или квадратами.

Нежное, рассыпчатое нарезное печенье готово. Приятного чаепития!

