То ли мужчина, то ли дамочка… В России вот-вот примут закон о «гендерном» равенстве

Нас хотят приучить к тому, что «гендер» – наша новая норма и неотъемлемое право, что больше нет никаких сексуальных патологий, а есть просто много «новых норм» для каждого. Захотел с утра быть женщиной, а вечером мужчиной – это твой «гендер». Решил быть мужчиной и женщиной одновременно – тоже «гендер». Новости СМИ2

Что такое «гендер»? Этот термин придумали когда-то извращенцы, чтобы придать своим болезненным пристрастиям, именуемым в официальной медицине как «гомосексуализм» и «педерастия», которые в народе стали восприниматься чуть ли не как ругательства, вполне благопристойный вид.

«Гендер» – это как бы собственное представление человека о том, кто он есть, мужчина или женщина, а вовсе не то, кем он является на самом деле. Гомосексуалисты утверждают, что «гендер» – это «социальный» пол, а вовсе не биологический.

Другими словами: если мужчина говорит, что он Наполеон, то его лечат в больнице, а если говорит, что он женщина, то это – его «гендер», и это – нормально.

На самом деле, мировой содом пошёл в открытый бой с традиционным обществом ещё в 70-х годах прошлого века. Сначала гомосексуалисты США устроили Стоунволлское восстание, напугали весь «свободный мир» и заставили себя бояться. Затем они физически напали на Американскую психиатрическую ассоциацию (АПА) и силой заставили психиатров исключить гомосексуализм из американского справочника болезней. Потом Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) исключила гомосексуализм из международного справочника болезней и настоятельно рекомендовала сделать это всем государствам, что и произошло.

В 1995 г. в Пекине на итоговой всемирной конференции, организованной феминистскими и лесбийскими движениями, извращенцы создали подписанную всеми государствами-участниками «Пекинскую платформу действий» — план по продвижению гомосексуализма в мире.

Именно тогда они заменили на уровне цивилизации понятие «пол» на понятие «гендер», провозгласили «гендерную» идеологию (Gender Mainstreaming) новым курсом развития общества и обязали государства её реализовать.

Как извращенцы устанавливают новый мировой порядок?

С 90-х годов «гендер» стал для национальных государств средством политического шантажа: хотите в Евросоюз – принимайте у себя «гендерные» законы, то есть вводите особые права для гомосексуалистов, легализуйте однополые браки и передавайте извращенцам права на детей.

ООН также призвала народы пересмотреть «устаревшие» взгляды на семью, рождение и воспитание детей, образование, на ценности и признать «альтернативные» сексуальные ориентации такими же нормальными, как и традиционные.

Отныне каждое «прогрессивное» государство должно внедрить у себя сексуальное просвещение детей, узаконить смену пола человеком, «однополые браки» и право извращенцев на усыновление детей.



Для этого они должны принять модельный закон о «гендерном равенстве», который называется «О равенстве прав мужчин и женщин» и ввести у себя приоритет прав извращенцев.

Гомосексуалисты и феминистки утверждают, что пол легко можно трансформировать, всего лишь изменив установки человека, и что младенцев изначально нужно воспитывать бесполыми, а школьникам предлагать выбирать один из множества полов.

Они ссылаются на эксперимент американского психолога Джона Мани, который «менял» пол мальчику Брюсу Раймеру. Маленький Брюс, которого для этого переименовали в Бренду, срывал с себя платья, топтал кукол и дрался; его не принимали ни девочки, ни мальчики; и он очень страдал.

В 8 лет он наотрез отказался дальше встречаться с Мани, в 12 лет, узнав о себе горькую правду, вернул свой пол, позднее женился и усыновил троих детей, но из-за невозможности пережить последствия многолетней психологической травмы, он предпринял несколько попыток суицида, а в 38 лет покончил с собой.

Несмотря на разоблачения коллег и прижизненные свидетельства самого Брюса Раймера, профессор Мани описал случай как успешный, дальнейшей судьбой мальчика не интересовался, а гомосексуалисты и феминистки сделали из его идей свой культ, на котором теперь основывают требования прав и власти.

Сегодня в Европе и США лечение гомосексуализма запрещено и наказывается лишением врача лицензии, а взгляд на гомосексуализм как на патологию называется «гомофобией», которая карается тюрьмой.



Фонды поддержки гомосексуалистов и лесбиянок продвигают своих людей на все уровни власти, от муниципалитетов до президентов государств. В мире насчитывается 251 страна, в 25-и из них «однополые браки» признаны, а в 15-и используются переходные формы легализации.

Всё это – белые европеоиды, сдавшие свои позиции уже почти полностью, а противостоят им все африканские страны, большинство азиатских государств, страны Южной и Центральной Америки, Океании, Индия, Россия, где союзы гомосексуалистов либо категорически, вплоть до смертной казни, запрещены, либо формально нейтральны, но по факту не допускаются.

Но в информационном пространстве извращенцы властвуют безгранично. Интернет, СМИ, телевидение, театр, кино, музыка, социальные сети создают в обществе моду на «нетрадиционное» поведение. Те же парады содомитов, так называемые «парады гордости» – один из инструментов мощного механизма социального заражения. В зоне серьёзного риска, прежде всего, молодёжь.

Существует ли угроза для России?

Россия – страна с устойчивыми православными традициями, в которой приняты законы, запрещающие пропаганду извращений несовершеннолетним и усыновление российских сирот в однополые сожительства в стране и за рубежом, но опасность с каждым днём всё возрастает.

В марте 2017 г. феминистки добились принятия «Национальной стратегии действий в интересах женщин в РФ» и объявили войну против социальной роли женщины как матери и хозяйки и за принятие «гендерного» законодательства.

В январе 2018 г. Минздрав РФ уже выпустил приказ об ускоренном порядке смены пола.

С 2003 г. в Госдуме РФ находится уже принятый в первом чтении под предлогом защиты прав женщин законопроект о «гендерном равенстве». Он вводит понятие «гендер», «гендерное» квотирование, «гендерное» образование и воспитание, уголовную ответственность за «гендерную» дискриминацию, «позитивную дискриминацию» нынешнего традиционного большинства, заменяет понятие «семья» на понятие «лица с семейными обязанностями», а также легализует скандальную стратегию борьбы с семейными установками и традиционной мужской ролью под названием «харассмент».

Защитой прав «гендеров» будут заниматься «гендерные» уполномоченные, которые получат право доступа к любым документам, отменят презумпцию невиновности и смогут штрафовать «обидчиков» на сумму от 100 тыс. рублей до 1 млн руб., причём в бюджет обиженного.

Хватит себя убаюкивать расхожим тезисом о том, что «у нас такого не может быть, потому что не может быть никогда». Всё уже есть – достаточно посмотреть на афиши и экраны, включить радио и зайти в Интернет.



В мегаполисах молодёжь больше не видит в гомосексуализме ничего особенного – она признаёт за извращенцами «право на любовь» и не осуждает своих «нетрадиционных» друзей.

Насколько велика опасность? Против закона «Брак для всех» во Франции в 2013 г. на Елисейские поля выходило более 1,5 млн. человек – полиция ответила на выступления дубинками и слезоточивым газом, а закон был принят. Так же не остановили принятие «гендерного» закона в Грузии и Армении многотысячные выступления и крестные ходы верующих.

В России в октябре 2017 г. в Госдуме РФ была создана рабочая группа под руководством депутата Оксаны Пушкиной по подготовке ко второму чтению законопроекта о «гендерном» равенстве, в которую также вошли Ирина Роднина, Павел Крашенинников и другие депутаты.

Они начали информационную артподготовку в виде скандалов с «сексуальными домогательствами» (т.н. «харассмент») депутатов и уже объявили о своём намерении срочно принять данный закон в самое ближайшее время, а в думские фракции для обсуждения спикером Думы было направлено представление на должность федерального «гендерного» уполномоченного кандидатуры депутата Оксаны Пушкиной.

«Пекинская платформа» выставила счёт и жёстко требует оплаты.

Сегодня каждый из нас принимает решение о том, как будет выглядеть наше общество завтра, смогут ли родители передать своим детям знание о том, что такое семья, нравственность и норма.



Обществу никак нельзя допустить принятия закона о «гендере» – ФЗ № 284965-3 «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации (О государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин)». Он несёт прямую угрозу демографической безопасности России и, кстати, противоречит подписанным Президентом В.В. Путиным документам – «Стратегии национальной безопасности» и «Концепции государственной культурной политики»,.

Телеграммы и письма с текстом: «Требую отклонить законопроект о «гендере» ФЗ-N284965-3 как антиконституционный, антидемографический и антигосударственный» уже приходят по адресу: 103132, Москва, ул. Ильинка 23, Президенту РФ Путину В.В.

И тревогу людей можно понять. Ибо история учит: отдельные нации и даже целые цивилизации бесследно растворялись в веках, как только там на миг забывали о норме и отказывались от нравственности.

Людмила Рябиченко

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