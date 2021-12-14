5 хобби, которые делают вас ужасной мамой

Декрет — это испытание не только для молодой мамы, но и для всех членов семьи. Первое время, конечно, каждая женщина полностью поглощена заботами о младенце. Но ребеночек растет, у мамы появляется свободное время, которое надо чем-то заполнить, чтобы окончательно не превратиться в унылую домохозяйку.

Кто-то вспоминает уроки кройки и шитья и начинает строчить платьица и кофточки. Кто-то ежедневно печет торты и капкейки – и вся семья ужинает мастично-кремовым безумием. А вот некоторые находят себе такие увлечения, которые, прямо скажем, вредят здоровью семьи — без преувеличения! О хобби, которые делают вас ужасной мамой, рассказывает «Летидор».

Телевидение

Вы знаете все о звездах отечественного и не очень шоу-бизнеса. Вы в курсе, почему Кардашьян вшила в попу импланты, из-за чего расстались Джолипитты и как назвала ребенка Собчак. «Пусть говорят» — отличная передача! Потерянные и найденные спустя десятилетия дети, скандалящие родственники, ДНК-тесты — все это очень интересно и можно рассказать за ужином мужу. Ужин, кстати, состоит в лучшем случае из пиццы, заказанной в ближайшем кафе. В худшем — из яичницы, которую пожарил сам муж, потому что вам некогда — вы смотрели «Битву экстрасенсов», у вас открылся третий глаз и теперь вы точно знаете, в чем ваше истинное предназначение. Не в котлетах же, на самом деле.

Интернет

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«Скайп», «Фейсбук», «Вайбер» и прочие приложения давно и прочно поселились в вашем смартфоне. Утро начинается не с кофе! А с проверки мессенджера и чтения френдленты. Вы в курсе всех событий у друзей, всех происшествий в мире, знаете, что такое «кандибобер» и «мопед не мой». Интернет-мемы так прочно вошли в повседневную жизнь, что на предложение мужа купить вам шубу вы радостно кричите «Дайте две!». Звук пришедшего сообщения заставляет вас оторваться от мытья посуды, а рестораны вы выбираете только такие, где есть вай-фай. Остановитесь!

Сериалы

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Наши мамы смотрели «Рабыню Изауру» и страдали вместе с «Дикой Розой» — поженятся они с Рикардо или нет? Современные женщины сказали «фи» сериальному мылу. Они увлекаются только качественными фильмами. Например, «Игрой Престолов»! Благородные дома, королевский трон, драконы, страсть. А дома голодный кот, дети, предоставленные сами себе, и муж в разных носках. Потому что вышла новая серия!

Одна молодая мама, перекачавшая торрентов, на полном серьезе хотела назвать дочь Дейенерис. Обошлось — отговорил муж, заявивший, что коль его фамилия не Таргариен, а вовсе даже Смирнов, то и дочери быть Машей. Сказал — и подумал об отключении Интернета, ибо в планах был еще и сын, а к какому-нибудь Тириону он пока не готов.

Блогерство

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Этим женщинам не дает покоя слава Лены Миро и Ольги Бузовой. Если в приоритете «Инстаграм», то такая мама будет постить фоточки с утра до вечера: что ели, как спали, куда ходили. А вот смотрите, как мой малыш пополз, а вот у нас зубик, а вот мы плачем. В погоне за удачным кадром будет отснято сто фото, ребенок, желающий наконец-то пообедать, будет вопить в ожидании, пока мама сделает с ним и с манной кашей селфи. Есть реальный пример дамы, которая опомнилась только тогда, когда ее двухлетняя дочка воссела на горшок с селфи-палкой. Как прозрение, говорит, нашло.

Если же мама порешит стать блогером, то ей непременно захочется поучить всех жизни. На тематических форумах она станет гуру локального масштаба и расскажет все и о прикорме, и о слинге, и о правилах семейной жизни. Ведь у нее есть опыт, а против этого не попрешь. Правда, в собственной семье не все так радужно: и дети балуются, и муж скандалит, и собака не выгуляна.

Фотосессии

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Собственно, в красивых фотографиях нет ничего плохого. Но когда они появляются в ленте с пугающей периодичностью, это начинает раздражать. Некоторые мамы — любимые клиенты фотостудий. Они ведут туда всю семью едва ли не каждую неделю, поводов-то много: день рождения, Рождество, начало учебного года, годовщина свадьбы, я купила красивое платье, муж подарил шубу.

Обычно постановочные фото выглядят так: мама-фея — в красивом платье в пол, с прической и макияжем, отец семейства — непременно в белой рубашке и с красным галстуком (подходит к маминому платью) — судорожно втягивает живот (получается плохо, но фотошоп потом спасет), дети, которые хотят играть, спать, есть, пить (нужное подчеркнуть), но вынужденные смотреть в объектив. Все изображают счастье («Вася, сынок, головку повыше и улыбайся»).

Потом все это добро гигабайтами радует «Фейсбук». Обычно в таких случаях положено восхищаться, но, честно говоря, фото на фоне елок (зимой), тыкв (осенью) и ромашек (летом) всем надоели.

Статья опубликована на сайте Letidor.ru