Детская психосоматика: 11 диагнозов, которые провоцируют сами родители

Если у вас часто болеющий ребенок без конкретного диагноза, возможно, проблема кроется совсем не в физическом здоровье, а в психологическом.

Психосоматика — это направление, изучающее влияние психологических факторов на развитие телесных заболеваний.

Мы обратились к психологу и гипнологу Геннадию Гончарову, чтобы выяснить, какие детские заболевания может породить психологический дискомфорт , на который родители попросту не догадываются обратить внимание.

Как эмоциональное состояние ребенка влияет на иммунитет

Череда больничных, постоянный насморк, хронические простудные заболевания, бронхиты, тонзиллиты, отиты… Обеспокоенные мамы таскают детей по платным врачам, иммунологам, аллергологам и другим специалистам в надежде, что иммунитет ребенка окрепнет, он перестанет болеть и будет спокойно посещать детский сад или школу. Но выписанные в огромном количестве лекарственные препараты не решают проблему или решают, но только на время.

Педиатры говорят, что ребенок с возрастом перерастет свои болячки. Однако на деле какая-то часть заболеваний переходит в хроническую стадию: приобретенная в возрасте 3-4 лет близорукость прогрессирует, тонзиллит приводит к проблемам с суставами и так далее.

По статистике, за последние 10 лет заболеваемость детей до 14 лет в нашей стране увеличилась на 50%. Только вдумайтесь в эти цифры! Если раньше, лет 20-30 назад, в классе мог быть один ребенок с каким-либо хроническим заболеванием, то сегодня медицинские карты школьников пестрят разнообразными диагнозами той или иной степени сложности.

Зрение, заболевания пищеварительной системы, искривление позвоночника, вальгусы, хронические аденоидиты, тонзиллиты, бронхиты, астма, аллергии — список можно продолжать до бесконечности. С этими диагнозами большинство приходит уже из детского сада.

Заболевания эти не врожденные, а приобретенные, если не в младенчестве, то уже в более поздний период.

Психологи уже давно обратили внимание на то, что состояние здоровья напрямую связано с психологическим настроем.

Рассмотрим простой пример. Малыш не хочет ходить в садик, и он понимает, что если заболеет, то останется дома. Безусловно, в том, что ребенок все-таки заболел, виноват вирус и сниженный иммунитет. А то, каким будет иммунитет (сильным или слабым), зависит от настроения малыша и его психологического состояния. Все в организме взаимосвязано.

Даже у взрослого человека выздоровление после операции или серьезного заболевания зависит от настроения.

Именно психологический комфорт играет основную роль в правильной реабилитации человека.

И особенно это важно для ребенка, который более восприимчив к тому, что его окружает: к семейной обстановке, отношениям между родителями, конфликтам, негативу.

Психологический дискомфорт и стресс могут стать причинами тех или иных заболеваний.

Давайте рассмотрим их подробнее.

Аденоиды

Ребенок чувствует себя нежеланным, нелюбимым. Вторая причина — конфликт между родителями, в результате которого он чувствует себя ненужным.

Ангина

Малыш от природы робкий, нерешительный, боится высказывать свое мнение, не может попросить то, что для него важно.

Атопический дерматит

Может возникнуть, если у ребенка есть сильный подсознательный страх чего-либо.

Астма

Часто встречается у детей, слишком привязанных к матери и нуждающихся в ней беспрерывно. Вторая причина — родители проявляют чрезмерную строгость по отношению к ребенку, ему не разрешают проявлять эмоции.

Бронхит

Может развиться у ребенка из семьи, в которой есть конфликтная ситуация. Вы замечали, что в момент, когда рядом с вами кашляет ребенок, вы замолкаете и сразу же уделяете ему внимание?

Бронхит — это подсознательный способ ребенка примирить конфликтующих взрослых.

Близорукость

Ребенок не хочет видеть то, что ему неприятно. Как правило, чаще всего это касается отношений между родителями или каких-то вещей, направленных против него.

Проблемы со зрением в подростковом возрасте могут говорить о том, что ребенок боится будущего, не знает, чем хочет заниматься, или не хочет ничем заниматься.

Диарея (понос)

Частые проблемы со стулом бывают у детей, которые переживают страх и психологический дискомфорт любого характера.

Заикание

Ребенок не чувствует себя в безопасности, он чем-то сильно напуган и пребывает в этом состоянии длительное время.

Отит

Возможно, вы ругались в присутствии ребенка с супругом, говорили при нем что-то неприятное — то, что его напугало.

Ринит

Нередко бывает у детей с заниженной самооценкой, у которых нет веры в собственные силы и возможности.

Ощущение отсутствия поддержки со стороны взрослых — еще одна распространенная причина психосоматического ринита.

Энурез

Психологи говорят, что энурез провоцируют страхи, которые напрямую связаны с родителями — особенно с личностью отца. Возможно, он слишком строг к ребенку и тем самым вызывает у ребенка постоянное ощущение напряжения.

А теперь давайте посмотрим, как этого всего избежать.

Что со всем этим делать родителям

Здесь есть банальный ответ — надо любить своего ребенка. Но не тайно и где-то в глубине души, а открыто и явно.

Говорить о своей любви к ребенку, жалеть его, общаться с ним, понимать его проблемы, а не отмахиваться от них.

Если у вашего малыша есть какой-то хронический диагноз, задумайтесь, комфортно ли ему, не беспокоят ли его какие-то страхи.

Не исключено, что ваше внимание окажется эффективнее любого лекарства.

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