Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите продукты для приготовления венгерского ретеша.
Муку просейте в глубокую миску, разбейте яйцо, влейте растительное масло, всыпьте сахар и щепотку соли.
Перемешайте, влейте теплую воду.
Замесите руками. Тесто соберите в шар, миску закройте пищевой пленкой и оставьте на столе на 15-20 минут для "отдыха".
Арахис поджарьте на сухой сковороде, охладите, очистите от коричневой кожицы. Положите в чашу измельчителя.
Измельчите при помощи насадки "металлический нож" до мелкой крошки.
Отдохнувшее тесто раскатайте в тонкий пласт, немного присыпьте крахмалом.
Положите варенье тонким слоем.
Присыпьте измельченным арахисом.
Подверните края пласта, чтобы варенье не вытекло, затем сверните пласт в рулет.
Переложите рулеты на противень, застеленный пекарской бумагой. Я сделала 2 небольших рулета из всего теста. Можно сделать один большой рулет. Один рулет получился из очень тонко раскатанного теста, второй - из теста потолще.
Выпекайте рулеты в разогретой до 180°С духовке примерно 25-30 минут. Если будет один большой рулет, выпекайте немного дольше 30-35 минут. Но в любом случае ориентируйтесь на свою духовку.
Венгерский ретеш готов. Снимите его с противня, посыпьте сахарной пудрой.
Разрежьте ретеш на кусочки, и можно пробовать.
Тонкое хрустящее тесто, ароматная начинка, дробленые орешки - ммм, вкусно с чашечкой горячего чая. Приятного аппетита!
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