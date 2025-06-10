РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Письменская
    В системе образования идет подмена образования непонятно чем. Зарплата - это больной вопрос, что ни говори. Но кроме ...О бедном учителе ...
  • алекс кузь
    Наличие идеологии делает подростков счастливыми.Что делает подрос...
  • Grandad
    Для чего кипятком убивать всё полезное?! Лучше остудить его до 60° и подольше дать настояться.Лимонад из каркаде

Венгерский ретеш

Венгерский ретеш - это рулет из тонкого теста с начинкой, очень похож на штрудель. Для начинки можно взять густое варенье, джем, повидло. Орехи любые, по вашему вкусу. Если вы любите пресную выпечку, тогда это ваш рецепт!

Ингредиенты

Мука - 200 г

Яйцо - 1 шт.

Масло растительное - 3 ст.л.

Сахар - 2 ст.

л.

Соль - 1 щепотка

Варенье густое - 5-6 ст.л.

Арахис - 40 г

  • 369 кКал
  • 1 ч. 10 мин.
  • Б: 7.4
  • Ж: 11.64
  • У: 56.8

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите продукты для приготовления венгерского ретеша.

 

Фото 1

 

 

Муку просейте в глубокую миску, разбейте яйцо, влейте растительное масло, всыпьте сахар и щепотку соли.

 

Фото 2

 

 

Перемешайте, влейте теплую воду.

 

Фото 3

 

 

Замесите руками. Тесто соберите в шар, миску закройте пищевой пленкой и оставьте на столе на 15-20 минут для "отдыха".

 

Фото 4

 

 

Арахис поджарьте на сухой сковороде, охладите, очистите от коричневой кожицы. Положите в чашу измельчителя.

 

Фото 5

 

 

Измельчите при помощи насадки "металлический нож" до мелкой крошки.

 

Фото 6

 

 

Отдохнувшее тесто раскатайте в тонкий пласт, немного присыпьте крахмалом.

 

Фото 7

 

 

Положите варенье тонким слоем.

 

Фото 8

 

 

Присыпьте измельченным арахисом.

 

Фото 9

 

 

Подверните края пласта, чтобы варенье не вытекло, затем сверните пласт в рулет.

 

Фото 10

 

 

Переложите рулеты на противень, застеленный пекарской бумагой. Я сделала 2 небольших рулета из всего теста. Можно сделать один большой рулет. Один рулет получился из очень тонко раскатанного теста, второй - из теста потолще.

Оба рулета хорошо пропеклись.

 

Фото 11

 

 

Выпекайте рулеты в разогретой до 180°С духовке примерно 25-30 минут. Если будет один большой рулет, выпекайте немного дольше 30-35 минут. Но в любом случае ориентируйтесь на свою духовку.

 

Фото 12

 

 

Венгерский ретеш готов. Снимите его с противня, посыпьте сахарной пудрой.

 

Фото 13

 

 

Разрежьте ретеш на кусочки, и можно пробовать.

 

Фото 14

 

 

Тонкое хрустящее тесто, ароматная начинка, дробленые орешки - ммм, вкусно с чашечкой горячего чая. Приятного аппетита!

 

Фото 15

 

 

Венгерский ретеш, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх