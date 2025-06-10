Соберите продукты для приготовления венгерского ретеша.

Фото 1

Муку просейте в глубокую миску, разбейте яйцо, влейте растительное масло, всыпьте сахар и щепотку соли.

Фото 2

Перемешайте, влейте теплую воду.

Фото 3

Замесите руками. Тесто соберите в шар, миску закройте пищевой пленкой и оставьте на столе на 15-20 минут для "отдыха".

Фото 4

Арахис поджарьте на сухой сковороде, охладите, очистите от коричневой кожицы. Положите в чашу измельчителя.

Фото 5

Измельчите при помощи насадки "металлический нож" до мелкой крошки.

Фото 6

Отдохнувшее тесто раскатайте в тонкий пласт, немного присыпьте крахмалом.

Фото 7

Положите варенье тонким слоем.

Фото 8

Присыпьте измельченным арахисом.

Фото 9

Подверните края пласта, чтобы варенье не вытекло, затем сверните пласт в рулет.

Фото 10

Переложите рулеты на противень, застеленный пекарской бумагой. Я сделала 2 небольших рулета из всего теста. Можно сделать один большой рулет. Один рулет получился из очень тонко раскатанного теста, второй - из теста потолще.

Оба рулета хорошо пропеклись.

Фото 11

Выпекайте рулеты в разогретой до 180°С духовке примерно 25-30 минут. Если будет один большой рулет, выпекайте немного дольше 30-35 минут. Но в любом случае ориентируйтесь на свою духовку.

Фото 12

Венгерский ретеш готов. Снимите его с противня, посыпьте сахарной пудрой.

Фото 13

Разрежьте ретеш на кусочки, и можно пробовать.

Фото 14

Тонкое хрустящее тесто, ароматная начинка, дробленые орешки - ммм, вкусно с чашечкой горячего чая. Приятного аппетита!