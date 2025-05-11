Брауни с творогом и вишней

Даже не знаю, можно ли назвать этот пирог брауни.

.. В его состав входит разрыхлитель, который в классическом рецепте брауни не используется. Но у нас не совсем обычный рецепт, а со вкусными добавками, поэтому разрыхлитель здесь необходим. Попробуйте приготовить этот вкусный пирог. А я обещаю - это безумно вкусно.

Для приготовления шоколадно-творожного торта брауни с вишней нам понадобятся такие продукты: сливочное масло, замороженная вишня, мука, сахар, яйца, ванилин, разрыхлитель, темный шоколад ( 70%), мягкий творог или творожный сыр. У меня были ванильные сырки и крем-сыр. Если взять обычные творог, то лучше брать пожирнее и обязательно протереть его сквозь сито, чтобы получилась гладкая масса.

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Сливочное масло и шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. Размешать до однородности , а затем остудить до комнатной температуры.

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Два яйца взбить до бела и пышности с половиной сахара.

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Остальной сахар смешать с оставшимися двумя яйцами и творогом или крем сыром.

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Шоколадную массу соединить с яичной смесью. Добавить щепотку соли.

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В полученное тесто просеять муку, ванилин, разрыхлитель и хорошо размешать лопаткой, сильно не растирать. Смешивать снизу вверх, переворачивающими движениями.

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В форму 22 см (можно меньше) выложить третью часть теста.

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Затем половину творожной массы. Поверх ее разложить вишню.

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Снова выложить вторую часть теста. Так как, тесто получается гуще, чем творожная масса, то я его выкладывала поверх творожной массы кусочками. И опять повторить все слои - творог, вишня и тесто. Завершающий слой должен быть из теста. Поставить выпекать в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Готовность теста проверить лучинкой, она должна выходить сухой.

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Готовый пирог остудить в форме, а затем извлечь. Можно посыпать сахарной пудрой. Удобнее такой брауни выпекать в прямоугольной форме, проще нарезать ровными кусочками.

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Шоколадно-творожный торт с вишней готов! Приятного чаепития!

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