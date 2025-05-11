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Брауни с творогом и вишней

Ингредиенты

Шоколад темный - 100 г

Масло сливочное - 120 г

Сахар - 150 г

Яйца - 4 шт.

Мука - 150 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Творог мягкий - 300 г

Ванилин - 1 пакетик

Вишня замороженная - 300 г

Соль - щепотка

  • 275 кКал
  • 1 ч. 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Даже не знаю, можно ли назвать этот пирог брауни.

.. В его состав входит разрыхлитель, который в классическом рецепте брауни не используется. Но у нас не совсем обычный рецепт, а со вкусными добавками, поэтому разрыхлитель здесь необходим. Попробуйте приготовить этот вкусный пирог. А я обещаю - это безумно вкусно.

 

Для приготовления шоколадно-творожного торта брауни с вишней нам понадобятся такие продукты: сливочное масло, замороженная вишня, мука, сахар, яйца, ванилин, разрыхлитель, темный шоколад ( 70%), мягкий творог или творожный сыр. У меня были ванильные сырки и крем-сыр. Если взять обычные творог, то лучше брать пожирнее и обязательно протереть его сквозь сито, чтобы получилась гладкая масса.

 

Ингредиенты для брауни с творогом и вишней
Фото 1

 

 

Сливочное масло и шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. Размешать до однородности , а затем остудить до комнатной температуры.

 

Шоколадная глазурь
Фото 2

 

 

Два яйца взбить до бела и пышности с половиной сахара.

 

Яйца с сахаром
Фото 3

 

 

Остальной сахар смешать с оставшимися двумя яйцами и творогом или крем сыром.

 

Сахар с яйцами
Фото 4

 

 

Шоколадную массу соединить с яичной смесью. Добавить щепотку соли.

 

Шоколадная и яичная смеси
Фото 5

 

 

В полученное тесто просеять муку, ванилин, разрыхлитель и хорошо размешать лопаткой, сильно не растирать. Смешивать снизу вверх, переворачивающими движениями.

 

Шоколадное тесто для брауни
Фото 6

 

 

В форму 22 см (можно меньше) выложить третью часть теста.

 

Выложить часть теста
Фото 7

 

 

Затем половину творожной массы. Поверх ее разложить вишню.

 

Выложить творожную смесь и вишни
Фото 8

 

 

Снова выложить вторую часть теста. Так как, тесто получается гуще, чем творожная масса, то я его выкладывала поверх творожной массы кусочками. И опять повторить все слои - творог, вишня и тесто. Завершающий слой должен быть из теста. Поставить выпекать в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Готовность теста проверить лучинкой, она должна выходить сухой.

 

Добавить оставшуюся часть теста
Фото 9

 

 

Готовый пирог остудить в форме, а затем извлечь. Можно посыпать сахарной пудрой. Удобнее такой брауни выпекать в прямоугольной форме, проще нарезать ровными кусочками.

 

Выпекаем творожный брауни с вишней
Фото 10

 

 

Шоколадно-творожный торт с вишней готов! Приятного чаепития!

 

Брауни с творогом и вишей
Фото 11

 

 

Рецепт творожного брауни с вишней
Фото 12

 

 

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