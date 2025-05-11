Брауни с творогом и вишней

Ингредиенты
Шоколад темный - 100 г
Масло сливочное - 120 г
Сахар - 150 г
Яйца - 4 шт.
Мука - 150 г
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Творог мягкий - 300 г
Ванилин - 1 пакетик
Вишня замороженная - 300 г
Соль - щепотка
- 275 кКал
- 1 ч. 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Даже не знаю, можно ли назвать этот пирог брауни.
Для приготовления шоколадно-творожного торта брауни с вишней нам понадобятся такие продукты: сливочное масло, замороженная вишня, мука, сахар, яйца, ванилин, разрыхлитель, темный шоколад ( 70%), мягкий творог или творожный сыр. У меня были ванильные сырки и крем-сыр. Если взять обычные творог, то лучше брать пожирнее и обязательно протереть его сквозь сито, чтобы получилась гладкая масса.
Сливочное масло и шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. Размешать до однородности , а затем остудить до комнатной температуры.
Два яйца взбить до бела и пышности с половиной сахара.
Остальной сахар смешать с оставшимися двумя яйцами и творогом или крем сыром.
Шоколадную массу соединить с яичной смесью. Добавить щепотку соли.
В полученное тесто просеять муку, ванилин, разрыхлитель и хорошо размешать лопаткой, сильно не растирать. Смешивать снизу вверх, переворачивающими движениями.
В форму 22 см (можно меньше) выложить третью часть теста.
Затем половину творожной массы. Поверх ее разложить вишню.
Снова выложить вторую часть теста. Так как, тесто получается гуще, чем творожная масса, то я его выкладывала поверх творожной массы кусочками. И опять повторить все слои - творог, вишня и тесто. Завершающий слой должен быть из теста. Поставить выпекать в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Готовность теста проверить лучинкой, она должна выходить сухой.
Готовый пирог остудить в форме, а затем извлечь. Можно посыпать сахарной пудрой. Удобнее такой брауни выпекать в прямоугольной форме, проще нарезать ровными кусочками.
Шоколадно-творожный торт с вишней готов! Приятного чаепития!
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