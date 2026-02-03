Ингредиенты
Масло сливочное - 40 г
Вода (кипяток) - 100 мл
Мука пшеничная - 230 г
Соль - 1/3 ч.л.Начинка:
Творог - 130 г
Зелень - 15 г
Соль - по вкусуДополнительно:
Масло растительное - для жарки
- 180 кКал
- 1 ч.
- Б: 7.99
- Ж: 13.34
- У: 32.37
Процесс приготовления
Болгарские ругувачки готовить будем из таких ингредиентов.
В творог добавить рубленую зелень и по вкусу соль.
Перемешать начинку.
В мягкое масло добавить соль, влить кипяток.
Размешать, чтобы масло растворилось.
Добавить муку.
Замесить тесто.
Дать тесту отдохнуть, а потом разделить на 6 одинаковых частей.
Раскатать тесто в лепешку.
На одну часть выложить пару ложек начинки.
Накрыть начинку тестом и защипнуть края.
Так же слепить остальные ругувачки.
Жарить ругувачки в горячем масле.
До румяного состояния.
Болгарские ругувачки готовы.
