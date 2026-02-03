РЕБЁНОК.РУ
Болгарские ругувачки

Болгарские ругувачки похожи на чебуреки, только тесто тут на кипятке с добавлением сливочного масла. И начинка не мясная, а творог с зеленью. Сегодня я взяла петрушку, но можно еще добавить укроп, кинзу или что есть.

Ингредиенты

Тесто:

Масло сливочное - 40 г

Вода (кипяток) - 100 мл

Мука пшеничная - 230 г

Соль - 1/3 ч.л.

Начинка:

Творог - 130 г

Зелень - 15 г

Соль - по вкусу

Дополнительно:

Масло растительное - для жарки

  • 180 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 7.99
  • Ж: 13.34
  • У: 32.37

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Болгарские ругувачки готовить будем из таких ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

В творог добавить рубленую зелень и по вкусу соль.

 

Перемешать начинку.

 

Фото 2

 

 

В мягкое масло добавить соль, влить кипяток.

 

Фото 3

 

 

Размешать, чтобы масло растворилось.

 

Фото 4

 

 

Добавить муку.

 

Фото 5

 

 

Замесить тесто.

 

Фото 6

 

 

Дать тесту отдохнуть, а потом разделить на 6 одинаковых частей.

 

Фото 7

 

 

Раскатать тесто в лепешку.

 

На одну часть выложить пару ложек начинки.

 

Фото 8

 

 

Накрыть начинку тестом и защипнуть края.

 

Фото 9

 

 

Так же слепить остальные ругувачки.

 

Фото 10

 

 

Жарить ругувачки в горячем масле.

 

Фото 11

 

 

До румяного состояния.

 

Фото 12

 

 

Болгарские ругувачки готовы.

 

Фото 13
