«Раньше он просто орал „А-а-а!“ или падал на пол»: Школьник-второгодник зарезал «Учителя года» в Добрянке

В Пермском крае печально прославился город с добрым именем — Добрянка. Именно здесь 7 апреля 17-летний школьник напал с кухонным ножом на 56-летнюю учительницу на крыльце школы и нанес ей несколько ранений в шею, живот и спину.

После этого он попытался напасть еще и на одноклассников: размахивал ножом, выкрикивал угрозы, кричал, что «доберется до каждого».

Пострадавшей учительнице сразу вызвали скорую помощь. За ней вылетела бригада санавиации, женщину пытались реанимировать. Увы, ранения оказались смертельными.

Глава Добрянского округа Дмитрий Антонов уточнил, что жертвой нападения стала заместитель директора школы.

Сегодня в этой школе был, кстати, день здоровья — обычно в этот день ребята не учатся.

После такого ЧП отменили занятия во второй смене. Об этом учителя сообщили в родительских чатах.

Итак, очередное ЧП в школе, на сей раз со смертельным исходом. Опять масса вопросов, на которые нет ответов.

Имя погибшей — Олеся Багута, она преподавала русский язык и литературу. И хорошо преподавала. В 2018 году победила в номинации «Учитель основной и старшей школы» в городском этапе конкурса «Учитель года».

У этой учительницы 29-летний педагогический стаж. Раньше она работала воспитателем в детском приюте. И по словам коллег, научилась находить подход даже к сложным детям. Увы, бывают, как теперь видим, особо сложные случаи, когда опыт педагога и учительский талант не срабатывают.

Олеся Багута вышла на крыльцо проводить зарядку для 5−9-х классов.

Провести не успела…

По предварительным данным, напавший на педагога подросток хронически не успевал, в том числе по русскому и литературе. Из-за накопившихся долгов его не допустили к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ). Похоже, именно месть за это и стала причиной нападения. Но если каждый не допущенный до ОГЭ школьник начнет брать в руки нож и кидаться на учителей, этак всю Россию придется объявлять зоной чрезвычайной ситуации.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграмм-канале выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшей учительницы.

После нападения подросток сам пришел в полицию. Следственный комитет опубликовал видео допроса задержанного девятиклассника. Парню зачитывали его права.

В отношении подростка возбудили уголовное дело. Изначально по статье о покушении на убийство. Но в связи со смертью пострадавшей статья будет переквалифицирована. Юноша, как выяснилось, уже состоит на учете в полиции (подразделение по делам несовершеннолетних). Он несколько раз оставался на повторное обучение из-за хронической неуспеваемости. И в целом отличался агрессивным и неадекватным поведением.

Можно ли было предотвратить гибель учителя? Одноклассники ранее жаловались на странное поведение парня: он бился головой о стену и ругался нецензурно на учителей. Еще мог девочке волосы отрезать в школе, мог в драку ввязаться с одноклассниками. Случалось, парень ложился на пол прямо на уроке, взявшись за голову. Иногда мог ходить и орать на всю школу «А-а-а!».

Один из одноклассников задержанного вспомнил, что две недели назад этот подросток упомянул, что хочет зарезать ножом завуча или учителя. Но добавил, что это шутка. Другие одноклассники вспомнили, что тот хвастался наличием у него охотничьего ножа. И опять же в шутку говорил, что хочет закинуть взрывчатку в окно директора. Одна из школьниц рассказала журналистам, что этот подросток угрожал ей, что зарежет, а также угрожал своим братом.

«Шутил», в общем, парень то и дело. А потом реализовал одну из своих «шуток» на глазах у большого количества очевидцев. Реализация вышла с летальными последствиями.

С одной стороны, нельзя сказать, что не было сигналов в полицию. Одноклассница, которой парень угрожал расправой, вместе с мамой подавала такое заявление. «Спасибо им, его „потаскали“ немного», — сообщила женщина. Однако надо было, видимо, полиции серьезнее отнестись к сигналу. Тем более что оказалось, родители других школьников тоже писали заявления в полицию в отношении парня.

Как оказалось, этот парень увлекался спортом, прежде всего боксом. Эти навыки, вероятно, лишь добавили ему агрессии в момент нападения.

Что касается семейного положения, подросток жил с мамой. И у него действительно есть брат.

Российскому обществу надо все-таки найти ответ на вопрос, как не допускать подобных трагедий впредь. Потому что сегодняшний инцидент со смертельным исходом вполне может заставить некоторых учителей уйти из школы. Банально ради сохранения своей жизни. В конце концов не первый же такой случай.

Блогер Zergulio (полмиллиона подписчиков) возмущенно пишет по поводу инцидента в школе в Добрянке: «На убийцу постоянно жаловались одноклассники, родители учеников обращались в полицию. Он бился головой об стену, занимался мастурбацией в учебном заведении и ругался матом на преподавателей. Состоял на учёте, но до отчисления из школы дело так и не дошло, даже несмотря на его нулевую успеваемость (несколько раз оставался на второй год). У меня вопросы одни и те же, уже не первый год. Почему женщина не послала все министерства и не уволилась? Почему не уволились другие учителя? Почему своих детей из этой школы не забрали родители?».

В группе «Подслушано Пермь» в соцсети «Вконтакте» под постом об инциденте в школе в Добрянке более 200 комментариев. «Этот выродок выйдет, а женщину не вернуть», — кратко резюмирует один из комментаторов. Филипп Каштанов предполагает: «Учителя тоже разные бывают. Может, стоит не только подростков винить в произошедшем?».

На что резко отреагировала Татьяна Колобова: «Ты буквально оправдал в своём комментарии убийство человека. Ты вообще не понимаешь, что такое убийство человека? Твоя жизнь после этого пойдёт на дно, как и жизнь всех твоих близких. Ты себя же и уничтожишь в первую очередь».

Одна из комментаторов ностальгирует по школе времен СССР: «Пока не введут в школах детские организации с первого класса, так и будет, а дальше будет только хуже. Октябрята, пионеры, комсомол. Назовите как хотите, но! При всех недочетах нас учили добру, трудолюбию, уважению взрослых, правильному общению с людьми, уважению традиций, целеустремленности. А просто учебники не вытягивают функцию воспитания. Результат налицо».

Дмитрий Кравченко высказал мужскую точку зрения: «В моё время даже мысли не было поднять руку на учителя, тем более нож. Между собой, конечно, дрались, но как-то по-доброму, до первой крови. И потом обычно мирились. Сейчас же как дикие звери, как по отношению к себе, так и к учителям. Наглядный пример, как государство вообще не занимается воспитанием детей. А родители, по воле этого же государства, заняты только работой. Тимур из книжек моего детства делал добрые дела. Какие кумиры у детей капиталистической России?».

Корреспондент «СП» пообщался с руководителем холдинга охранных фирм в одной из уральских региональных столиц. Мнение этого человека, кстати, бывшего сотрудника спецслужб однозначное — при сохранении существующих правил проведения тендеров на право охраны школ ЧОПами ситуация не изменится. Чтобы уложиться в рамки госконтрактов, предприниматели вынуждены ставить низкие зарплаты для охранников.

Уважающий себя мужчина на такую работу не пойдет. Да и оружия у таких охранников как правило не бывает. Как такие охранники смогут защитить школьников и учителей? Никак. Возможным вариантом выхода из ситуации было бы закрепление за Росгвардией охраны российских школ. Это обойдется бюджету дороже. Зато школьники и учителя останутся живы.

Местные жители уже стали приносить к школе цветы, которые кладут на то самое крыльцо.