До анорексии. Врач Милушкина: как уберечь ребенка от пищевых отклонений

Почему большинство детей едят неправильно и какие у них от этого возникают проблемы. Об этом накануне дня защиты детей aif.ru поговорил с профессионалом. Наш собеседник — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Минздрава России Ольга Милушкина.

Рациональное питание — один из основополагающих факторов здоровья, особенно если речь идет о таких уязвимых и требующих особого подхода группах, как беременные и кормящие женщины, дети раннего возраста и школьники. Грамотно организованное питание не только обеспечивает нормальное развитие организма, но и оказывает пролонгированное влияние на качество жизни, уровень заболеваемости, когнитивные функции и даже социальную адаптацию.

Питание беременных — вклад в здоровье будущего поколения

Беременность — физиологически сложный период, во время которого женщина обеспечивает не только собственные потребности, но и потребности развивающегося плода. Питание будущей матери должно быть сбалансированным, разнообразным, энергетически и полноценным. Недостаточное или избыточное поступление микро- и макронутриентов связано с высоким риском осложнений беременности: гестозов, анемии, фетоплацентарной недостаточности, внутриутробной задержки развития плода.

Важно помнить, что физиологические изменения в организме женщины — увеличение объема циркулирующей крови, рост матки и плода, увеличение массы тела — предъявляют повышенные требования к качеству рациона. Существуют определенные нормы потребления белка, жиров, углеводов, а также витаминов и микроэлементов, в частности фолиевой кислоты, железа, йода, кальция, витаминов A, C, D, E и группы B.

Эти вещества необходимы как для нормального внутриутробного развития плода, так и для формирования и функционирования систем и органов женщины.

Кормление грудью: польза без альтернатив

После родов акцент смещается на поддержку лактации и восстановление организма матери. Рацион кормящей женщины — это не только её здоровье, но и качество грудного молока, от которого зависят иммунитет, рост и развитие ребёнка. Поэтому при организации питания важно учитывать не только физиологические потребности матери, но и особенности метаболизма грудного ребенка.

Особое внимание уделяется исключению из рациона продуктов с высоким аллергенным потенциалом (цитрусовые, шоколад, клубника, томаты, морепродукты) и веществ, способных вызывать раздражение пищеварительного тракта младенца (эфирные масла, специи, консерванты). Рацион должен включать достаточное количество жидкости, белка, полезных жиров, витаминов и минеральных веществ, с учетом дополнительной потребности, связанной с выработкой молока.

Питание младенцев и детей раннего возраста: закладка основ метаболического здоровья

Первый год жизни ребенка — критический период, когда происходит интенсивный рост, созревание органов и систем. Именно в этот период питание влияет на дальнейшее метаболическое программирование организма. Грудное вскармливание признано золотым стандартом питания младенцев: грудное молоко содержит оптимальный состав белков, жиров, углеводов, ферментов, гормонов, иммунных факторов, которые способствуют правильному развитию кишечника, ЦНС, иммунной и эндокринной систем.

С момента введения прикорма (обычно после четырех-шести месяцев) важно соблюдать этапность, последовательность и учитывать возрастные особенности ферментативной системы ребёнка. Слишком раннее введение прикорма может вызывать аллергические реакции, ЖКТ-расстройства, а позднее — задержку роста, дефицит витаминов и микроэлементов. Основное правило: вводить новые продукты по одному, отслеживая реакцию организма, начиная с однокомпонентных блюд, без добавления сахара и соли.

Питание детей дошкольного и школьного возраста: формирование пищевого поведения

С возрастом растёт автономия ребёнка, увеличивается влияние окружающей среды, образовательных учреждений, сверстников. Родители и педагоги становятся важными медиаторами здорового пищевого поведения. Начиная с трех лет, формируется переход на четырёх- и пятиразовое питание, с акцентом на полноценные завтраки и обеды. При этом важно не только качество пищи, но и её культура — сервировка стола, семейное окружение, соблюдение режима, что снижает риск развития избыточного веса, метаболического синдрома и нарушений пищевого поведения.

Рацион должен быть богат белками, сложными углеводами, ПНЖК, витаминами и минералами. Недопустимы переизбыток соли, сахара, насыщенных жиров и полуфабрикатов. Не менее значимы и гигиенические аспекты: мытьё рук перед едой, отказ от еды «на ходу», исключение еды перед телевизором или за гаджетами.

Расстройства пищевого поведения: новые вызовы

Современные дети и подростки становятся более уязвимыми к пищевым девиациям. Эмоциональные перегрузки, социальные сети, установка на идеальный образ тела — всё это способствует развитию расстройств пищевого поведения. Анорексия, булимия, компульсивное переедание и пикацизм — расстройства, требующие междисциплинарного подхода, включающего наблюдение педиатра, психиатра, диетолога и психолога. Эти состояния сопровождаются не только нарушением пищевого поведения, но и серьёзными соматическими осложнениями.