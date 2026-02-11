Ингредиенты
Процесс приготовления
Дучмаки с творогом готовить будем из такого набора продуктов.
Одно яйцо на фото - лишнее.
Из теплого молока, сахара, дрожжей, половины яйца и 50 г муки замешать опару.
Спустя 15 минут добавить соль и частями муку.
Также в процессе влить масло.
На выходе должно получиться мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
Дать тесту подняться, хорошо это происходит в теплом месте.
Разделить тесто на 6 колобков.
Каждый кусочек теста раскатать в лепешку, а далее сформировать "корзинку", сделав защипы (обычно их 4 или 6).
В творог добавить сахар, перемешать. Если творог суховат, можно добавить желток яйца или ложку сметаны.
Разложить начинку.
Прикрыть полотенцем и оставить на 10 минут, а после смазать взбитым яйцом.
Выпекать дучмаки с творогом при 180 градусах до румяного состояния, у меня ушло 17 минут.
Приятного аппетита.
