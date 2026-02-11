РЕБЁНОК.РУ
Дучмаки с творогом

Дучмаки с творогом - это разновидность татарской открытой выпечки. Мягкая сдобная булочка со сладкой творожной начинкой понравится всем без исключения.

Ингредиенты

Тесто:

Молоко - 100 мл

Сахар - 40 г

Соль - 0,5 ч.л.

Дрожжи сухие - 5 г

Масло растительное - 1 ст.л.

Мука пшеничная - 200 г +-

Яйцо куриное - 0,5 шт.

Начинка:

Творог - 120 г

Сахар - 2 ст.л.

Дополнительно:

Яйцо куриное - 0,5 шт.

6 штук
  • 254 кКал
  • 1 ч. 30 мин.
  • Б: 8.71
  • Ж: 5.52
  • У: 42.56

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Дучмаки с творогом готовить будем из такого набора продуктов.

 

Одно яйцо на фото - лишнее.

 

Фото 1

 

 

Из теплого молока, сахара, дрожжей, половины яйца и 50 г муки замешать опару.

 

Фото 2

 

 

Спустя 15 минут добавить соль и частями муку.

 

Также в процессе влить масло.

 

Фото 3

 

 

На выходе должно получиться мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

 

Фото 4

 

 

Дать тесту подняться, хорошо это происходит в теплом месте.

 

Фото 5

 

 

Разделить тесто на 6 колобков.

 

Фото 6

 

 

Каждый кусочек теста раскатать в лепешку, а далее сформировать "корзинку", сделав защипы (обычно их 4 или 6).

 

Фото 7

 

 

В творог добавить сахар, перемешать. Если творог суховат, можно добавить желток яйца или ложку сметаны.

 

Разложить начинку.

 

Фото 8

 

 

Прикрыть полотенцем и оставить на 10 минут, а после смазать взбитым яйцом.

 

Фото 9

 

 

Выпекать дучмаки с творогом при 180 градусах до румяного состояния, у меня ушло 17 минут.

 

Фото 10

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 11

 

 

Дучмаки с творогом, рецепт с фото
Фото 12
