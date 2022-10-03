9 признаков плохого учителя английского, которые нельзя игнорировать

Руководитель онлайн-школы английского языка EnglishDom Максим Сундалов — о том, как не потратить время и деньги попусту, занимаясь с плохим педагогом.

Несмотря на то что мы уже довольно давно пользуемся услугами репетиторов и языковых курсов, не все из нас научились выбирать профессионалов. Сегодня мы расскажем о важных моментах, которые говорят о низкой квалификации преподавателя.

Отсутствие филологического образования

Никому не нужен сапожник без сапог. Настоящий преподаватель должен точно знать структуру языка и любить свой предмет, что почти невозможно без филологического образования. Без него он не сможет объяснить ученику даже самые простые понятия.

Педагогическое образование станет отличным бонусом к языковому, но не является обязательным. Многие крутые преподаватели оканчивают не педагогический, а всё-таки учатся на переводчиков или получают другие специальности, связанные с языком (регионоведение, лингвистика). И только потом начинают преподавать.

Небольшой опыт работы

Технически преподавателей без опыта просто не бывает. То есть даже выпускники вузов имеют в своем арсенале не менее 4-6 месяцев практики в школе или другом образовательном учреждении. Вот только качество этого опыта не всегда легко проверить.

Рекомендуем ориентироваться на преподавателей, которые проработали не менее трех лет в этой сфере и могут подробно рассказать о своем предыдущем опыте и успехах учеников.

Большая занятость на нескольких работах

Конечно, учителя имеют полное право совмещать работу в разных организациях. Например, часто они успешно преподают сразу в двух учебных заведениях.

Но представьте человека, который работает в трех или более школах одновременно.

Существует высокая вероятность, что такой педагог будет путаться в методиках и материалах или вообще проводить занятия для галочки, ориентируясь на количество, а не на качество.

Отсутствие отзывов о преподавателе

Когда мы выбираем учителя, обязательно смотрим отзывы о его услугах, чтобы знать, за что платим. Не стоит обходить этот пункт стороной. Как минимум посмотрите на его фотографию, пробегитесь по краткому резюме — уже по этим двум деталям можно сформировать первое впечатление.

Хорошо, если у вас есть возможность взять у педагога пробный урок, чтобы окончательно определиться с выбором.

Иногда бывает так, что с резюме все в порядке, а вот по типажу и характеру вы не сходитесь. Это тоже важный момент.

Подозрительно низкая цена за урок

Никто не желает тратить миллионы на обучение, если есть более выгодные предложения на рынке. Но, как правило, слишком низкая цена может говорить о двух вещах: у преподавателя мало опыта или он не уверен, что даёт материал на должном уровне. Решать вам.

Сплетни и обсуждение других студентов

Бывают такие учителя, которые хвалят учеников странным образом: «У вас неплохо получается, а вот один мой ученик тугой какой-то!»

Если и вы столкнулись с чем-то подобным, сразу же задумайтесь о смене педагога, ведь, обсуждая других студентов с вами, он будет обсуждать и вас. А это абсолютно неэтично и непрофессионально.

Однообразие на занятиях

Если занятия проходят в одном формате — например, каждый раз обсуждаются похожие темы или вы «идете» по учебнику и выполняете множество скучных письменных заданий, — это тревожный сигнал! Скорее всего, преподаватель не тратит достаточное количество времени на подготовку или сами занятия не структурированы должным образом, чтобы быть полезными и интересными.

Постарайтесь узнать о том, как проходят уроки, до начала занятий.

Спросите, есть ли на уроках разминка, новая лексика, грамматика и ее закрепление, работа с аудио- или видеоконтентом, ролевые ситуации и обсуждения. Все эти этапы обязательны, ведь тогда урок становится разнообразным, и вы не почувствуете усталость после завершения работы.

Постоянный монолог преподавателя на уроке

Количество времени, которое ученик общается с преподавателем на уроке, должно составлять 40-50 % на начальном этапе и от 50 % в дальнейшем. Важно, чтобы общение было построено в форме диалога, иначе урок превращается в скучную лекцию, пользу от которой получает только преподаватель, практикующий свои языковые навыки.

Профессиональный педагог это знает и старается даже новую грамматику подать в виде диалога, задавая вопросы и провоцируя студента высказывать свою точку зрения.

Отсутствие обратной связи и постановки задач

Всем нам нужны четкие цели для получения результатов и постоянный отчет о том, как далеко мы продвинулись в их достижении. В идеале это какие-то мелкие задачи (например, выучить слова по теме «Семья» и освоить Present Simple) и более глобальные планы (сдать IELTS или поднять свой уровень до Intermediate и так далее).

Если их нет, и преподаватель даже не интересуется, зачем вам нужен язык, быстрее подбирайте себе нового человека.

Прежде чем искать репетитора, постарайтесь максимально четко сформулировать свою цель в изучении английского. В таком случае вы сможете быть уверены, что достигнете ее с минимальными временными и денежными затратами.

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Статья опубликована на сайте Letidor.ru