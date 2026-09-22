Сильные нагрузки и чрезмерная усталость. Отчего у школьника болит голова?

Болеутоляющая таблетка, конечно, облегчит сиюминутное состояние, но проблемы не решит. К тому же при регулярном и бесконтрольном приёме таблеток боль может стать постоянной и будет переноситься ещё тяжелее. Так что надо влиять на причину.

Врачи советуют прежде всего:

Исходите из приоритетов. Что для вас сейчас самое важное? Хорошие отметки в школе? Тогда от дополнительных занятий музыкой или английским надо отказаться.

Обратитесь к психологам, если вам кажется, что ребёнок ленится, а он утверждает, что ему тяжело. У них есть методики определения, не предъявляете ли вы к вашему чаду завышенные требования.

Делайте иногда по средам «разгрузочный» день, если ребёнок сильно устаёт к концу недели. Пусть в этот день он выспится, погуляет, но не сидит у телевизора или компьютера.

Обычно родителям этот выход кажется слишком простым. Однако медики знают: 7–10 дней такой жизни, когда учёба не вызывает постоянного утомления, — и у ребёнка совсем другое состояние, другой внешний вид! Эффект от прогулки перед сном равен эффекту от приёма двух таблеток, улучшающих обмен в голов­ном мозге.

Но надо срочно обратиться к врачу, если: