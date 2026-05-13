Почему астероиды падают на Землю: простое объяснение для детей

Почему астероиды падают на Землю — вопрос, который у детей возникает очень часто после фильмов о космосе, книжек или новостей о метеоритах. Кажется, будто в космосе вокруг нас постоянно летают опасные камни, которые могут в любой момент врезаться в планету. На самом деле астероиды действительно движутся в космосе, но падают на Землю не потому, что специально летят к нам.Просто иногда их путь пересекается с орбитой нашей планеты, и тогда происходит столкновение.