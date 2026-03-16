Как исправить поведение ребенка через похвалы?

Простой пример – ребенок плачет в супермаркете.ругать его, грозятся не купить подарок, если он сейчас же не успокоится. Позиция родителей понятна, они недовольны капризом ребенка, и имеют полное право высказывать это.
«Не умеет», «не успеваем», «испачкал» и т.п. – чисто родительские недодумки и недоработки. Поэтому срываться на детях за то, что что-то пошло не так, как запланировали родители – неразумно и несправедливо.
Что же происходит в этот момент с ребенком? Маленький человечек переживает колоссальный стресс – он попал в гигантское пространство магазина, где каждый встречный взрослый может его раздавить или причинить урон. Ребенок воспринимает мир инстинктивно и понимает опасность ситуации. Поэтому он выражает свою неуверенность в защитном плаче, именно так призывают к жалости все млекопитающие, и плачущий ребенок – не исключение. Это его способ поиска поддержки и внимания. Но вместо поддержки ребенок получает жесткую критику от родителей.
Я так подробно описал эту ситуацию, чтобы на ее примере показать, как простая похвала может изменить происходящее. Я вообще, думаю, что ребенка в магазине, да и в любом другом общественном месте можно похвалить хотя бы за то мужество, которое он проявил, когда принял решение пойти с вами туда. Детям не так-то просто общаться с незнакомыми – взрослыми дядями и тетями. То есть ребенок находится в стрессовой ситуации, а вы как родитель вместо того чтобы оказать ему поддержку и побороть инстинктивный страх, наоборот, заставляете его замолчать. Как бы сказал Зигмунд Фрейд: «Вы переводите страх ребенка в подсознание».
В ситуации стресса похвала будет самым действенным способом дать понять ребенку тот факт, что окружающая среда не несет в себе опасности, и он находится рядом с любящим человеком, готовым понять его.
«Хвалить капризного ребенка?» – удивленно спросите вы.
Да, а что вам остается? Вы попробовали на него воздействовать другими способами, и он вас не слышит, так? Чем больше вы кричите или сдержанно шипите на ребенка, тем больше он отдаляется от вас и старается не слышать. Слух тоже обладает избирательной способностью. Вам нужно похвалить ребенка хотя бы для того, чтобы он начал вас слушать. Неужели вы всерьез рассчитываете, что уставший и кричащий ребенок будет выслушивать вашу критику? Первое, что вам нужно сделать, это привлечь к себе позитивное внимание, и сделать это другим способом, кроме как похвалой, невозможно.
«Да, теперь, когда ребенок захочет заслужить похвалу, он будет капризничать», – могут возразить скептики.
Если вы будет чаще хвалить ребенка, то он с удовольствием будет вас слушать и у него никогда не возникнет желания капризничать. Просто скажите: «Можешь, когда захочешь и постараешься». Так через похвалу вы стимулируете ребенка. Вы показываете, что видите объем работы, которую он проделал, и хвалите его именно за это. Да, похвала должна быть осознанной, а не просто сюсюканье. Вы должны стараться видеть достижения ребенка там, где их видеть не принято, но они есть. Например, этот выход в большой и страшный мир взрослых разве не достижение? Посмотрите на мир глазами ребенка и поймите, как ему тяжело и похвалите его за это. Потому что ваш ребенок этого достоин.
Удачи в воспитании!
