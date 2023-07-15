ПОДРОСТКИ В ПОДГУЗНИКАХ – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ВАМ СМЕШНО, А УЧИТЕЛЯМ СТРАШНО

Всемье растёт малыш. На пути его взросления родители сталкиваются как с радостями новых достижений, так и с трудностями воспитания, и это является большой и важной частью нашей жизни. Однако иногда люди настолько "щедры", что свои заботы делят с окружающими. Зачем тратить время на воспитание дитя, если можно передать "эстафету" учителю?

Мой ребёнок – ваша забота

Вам покажется это абсурдным, но учителя в Швейцарии жалуются на слишком возросшее число детей, которые... ходят в подгузниках в школу. При этом попытки предложить ребёнку в качестве логичной альтернативы школьный туалет приводят к неловким ситуациям – дети не понимают, что от них хотят и что там нужно делать. Их попросту не научили.

Сейчас дети ходят в школу уже в четыре года, так что да, вы действительно можете найти некоторых ещё в подгузниках, – рассказывает глава Швейцарской федерации учителей Дагмар Реслер в интервью местной газете 20 Minuten.

И тут же добавляет, что ситуация, когда 11-летние дети приходят в школу в подгузниках,– это уже "тревожная тенденция".

ФОТО: © SEBASTIAN GOLLNOW/DPA/GLOBALLOOKPRESS

Многие младшие школьники настолько привыкли носить подгузники, что теряют интерес к отказу от этого удобного, но антисанитарного метода. Действительно, то благо цивилизации, которое облегчает жизнь молодым родителям, становится негигиеничным предметом обихода для взрослого ребёнка.

Всё просто: учителя в рабочее время заняты тем, чтобы давать детям знания и следить за дисциплиной в классе, а такой функции, как "смена подгузника ученику", просто не предусмотрено.

По мнению медицинских экспертов, средний возраст приучения детей к горшку составляет от 18 до 24 месяцев, однако многие родители, как наблюдают учителя, похоже, избегают этого занятия.

Некоторые родители не обращают на это внимания, потому что подгузники – это удобно. В наши дни это не рассматривается как проблема, – рассказала эксперт в области образования Маргрит Штамм, отмечая, что "это посылает совершенно неверный сигнал".

Учителя говорят, что такая ситуация напрямую сказывается на качестве обучения класса. Дополнительных часов в учебном дне не существует, поэтому пока учитель помогает школьнику с промокшим подгузником, остальные дети недополучают своё законное образование.

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Эксперт по развитию детей Рита Мессмер уверена: именно родители несут ответственность за то, чтобы их дети школьного возраста больше не носили подгузники.

В обязанности учителя не входит смена подгузников своим ученикам. Это переходит все границы, – считает Реслер.

США не отстают

В то время как проблема свирепствует в Швейцарии, из Буффало, штат Нью-Йорк, сообщают о том, что местные родители не смогли научить своих детей пользоваться туалетом.

Помощники учителей здесь говорят, что смена подгузников не входит в их обязанности, – сказал Фил Румор, президент Федерации учителей Буффало.

Преподаватели теряют терпение из-за грязных "памперсов" и родителей, которые не желают учить своих детей.

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Не существует ни политики, ни процедуры, позволяющей работать с ребёнком, приучать его к горшку или убирать за ним, когда с ним происходит неловкий момент, – сказал Румор, отметив, что "учитель не может этого сделать, потому что это отнимает время у класса".

Федерация учителей Буффало сообщила о 43 школьниках, не наученных пользоваться туалетом, что привело к неприятным ситуациям и буллингу со стороны учеников. Школьники не понимают "новомодного веяния" и подтрунивают над одноклассниками. Нередко – жестоко.

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При этом эксперты отмечают, что есть ситуации, когда ребёнок имеет психические проблемы или страдает заболеваниями, которые влияют на опорожнение кишечника. В таких случаях действительно бывает необходимость использования подгузников. Однако зачастую речь идёт именно о лени родителей или их "суперсовременных взглядах" на воспитание, мол, ребёнок сам разберётся, когда ему ходить на горшок. Даже если он уже школьник.

Родителей призывают к вполне очевидным вещам: наблюдать за малышами, которые начинают подавать знаки о желании сходить в туалет, а также приучать их к горшку. Не стоит этого делать с излишним упорством и соревноваться с другими родителями, кто быстрее научит. Это должно происходить в рамках разумного и стать логичным этапом взросления дитя.

Что думают сами родители

Справедливо заметить, что пока что большинство западных пользователей всё же не считают нормой водить ребёнка в школу в подгузниках. Некоторые предлагают "быстрые методы" решения проблемы.

Если ребёнку нужно менять подгузники, начните взимать плату с родителей за обслуживание и устранение неприятных ситуаций. Держу пари, в этом случае дети быстро обучатся ходить в туалет. Это не то, для чего предназначено государственное образование, – считает Loves Texas.

Другие просто не представляют себе ситуацию, в которой их взрослым детям проводит гигиенические процедуры учитель.

Это достаточно сложно для учителей, особенно когда дети становятся подростками. Я не представляю себе ситуацию, в которой учитель моего ребёнка будет участвовать в его нуждах в ванной, – делится VietVetinOhio. Если 5-летние дети могут сами решить, что они "неправильного пола", почему они не могут сами научиться пользоваться туалетом? – интересуется Grusky Base Camp.

Некоторые юморят и намекают на президента США: "И что? В США наши лидеры носят подгузники", – шутит Ace12.

ФОТО: © STEVE TAYLOR/ KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

Однако есть и те, кто считает, что учителям должны расширить обязанности. Пользователь Mike Oxbig рассказала о своей 14-летней дочери, у которой с рождения проблемы с мочевым пузырём. Она отметила, что хотела бы услышать мнение учителей, которые высказываются против подгузников в школе. По мнению женщины, такие "не должны быть учителями". Однако другие пользователи сразу обратили её внимание на тенденцию, связанную с ленью родителей, а не с заболеваниями детей, и отметили, что при необходимости в таком случае её ребёнок уже достаточно взрослый, чтобы сменить подгузник самостоятельно.

Конечно, радует, что большинство жителей "продвинутого Запада" всё ещё считают тему "школьных подгузников" как минимум странной и неправильной, однако и накрашенные дяди раньше считались дикостью. А сейчас – ничего, привыкли. А вспомните так называемых "фурри" – школьников, которые считают себя животными. Таким разрешают ходить в школу в соответствующих костюмах и даже ставят в классе лотки. И для жителей США это уже новая "норма".

Подводя итог, можно лишь сказать, что для русского человека подобные проблемы современных европейцев выглядят, мягко говоря, нелепо. Но всё это происходит в мире. В том мире, на который мы ещё недавно хотели равняться.

Хорошо, что не получилось.

https://tsargrad.tv/special_projects/podrostki-v-podguznikah...