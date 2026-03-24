Как защитить детей от ОРВИ в школе?

В начале учебного года снова актуальна профилактика респираторных инфекций. Ведь дети возвращаются в школы и сады, и традиционно начинает расти уровень заболеваемости ОРВИ. Роспотребнадзор дает свои рекомендации, как уберечь детей от болезни. 

Личная гигиена

В рюкзаке ребенка должны быть антисептические средства, например салфетки.

Их можно применять для обработки рук по приходе в школу или при необходимости в течение дня. Такая необходимость возникает, например, если ребенок кашлянул или чихнул — ведь, как правило, в этот момент он прикрывает рот рукой. Тут, кстати, в ведомстве советуют научить ребенка правильно прикрывать рот. Лучше всего это делать с помощью одноразовых бумажных салфеток, как вариант, подойдет и носовой платок. Если уж совсем ничего нет, то можно чихнуть в сгиб локтя. Также с помощью таких салфеток можно протереть рабочее место. 

Детям стоит напомнить и о важности мытья рук. Делать это обязательно надо после посещения туалета, после уроков физкультуры, перед приемом пищи, при возвращении с улицы. И делать это нужно правильно — не менее 30 секунд, тщательно намыливая руки вместе с пальцами и межпальцевыми промежутками. После мытья их обязательно надо просушить либо с помощью одноразовых полотенец, либо с помощью электросушилки. 

Одежда

Отдельное внимание родители должны уделить одежде ребенка — она должна быть комфортной: не стеснять движений, не быть либо слишком жаркой либо слишком легкой. Школьная одежда в идеале должна быть выполнена из натуральных тканей. 

Не стоит игнорировать сменку.

Во-первых, это обеспечивает чистоту в классе, во-вторых, ноги не будут париться и преть целый день в более теплой уличной обуви. 

Занятия спортом улучшают кровообращение и помогают реже простужаться.

Самочувствие

Если ребенок чувствует себя дискомфортно или у него даже есть небольшая температура, от похода в школу лучше воздержаться. Надо вызвать врача и заняться лечением по его рекомендации. 

Питание

Отдельное внимание — питанию. Оно — залог здоровья и хорошего самочувствия. Нельзя отказываться от приемов пищи и использовать первые попавшиеся перекусы — это только сломает работу пищеварительной системы. 

Физическая активность

На перемене стоит порекомендовать детям гимнастику для глаз — она проста в исполнении, много времени не занимает, но польза от нее ощутимая. Простые упражнения на расслабление спины позволят детям чувствовать себя комфортно в течение всего дня. А также стоит подключить и простые физкультминутки. Они помогают размять плечи и спину, можно сделать упражнения на дыхание. 

В перерывах между уроками классы должны проветриваться, ведь недостаток свежего воздуха приводит к ухудшению самочувствия детей и активному размножению болезнетворных микроорганизмов. 

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом

При подготовке материала использованы следующие источники:

Роспотребнадзор

Ссылка на первоисточник
