Ингредиенты
Тесто слоёное - 200 г
Щавель - 100 г
Сахар - 60 г
Крахмал - 1,5 ст. л.
Яйцо куриное - 1/4 шт.
- 280 кКал
- 40 мин.
- Б: 3.75
- Ж: 10.7
- У: 42.56
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Штрудель со щавелем готовим из таких ингредиентов.
Тесто разморозить, щавель промыть и обсушить.
Щавель мелко нарезать.
Добавить сахар и крахмал.
Перемешать.
Тесто тонко раскатать.
Выложить начинку.
С двух сторон подвернуть тесто, чтобы сок остался внутри.
Свернуть рулет.
Острым ножом сделать надрезы, смазать яйцом.
Выпекать штрудель со щавелем при температуре 180 градусов до румяного состояния, у меня ушло 13 минут.
Приятного аппетита!
Осторожно, очень сочно!!
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