Штрудель со щавелем готовим из таких ингредиентов.

Тесто разморозить, щавель промыть и обсушить.

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Щавель мелко нарезать.

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Добавить сахар и крахмал.

Фото 3

Перемешать.

Фото 4

Тесто тонко раскатать.

Выложить начинку.

Фото 5

С двух сторон подвернуть тесто, чтобы сок остался внутри.

Фото 6

Свернуть рулет.

Фото 7

Острым ножом сделать надрезы, смазать яйцом.

Фото 8

Выпекать штрудель со щавелем при температуре 180 градусов до румяного состояния, у меня ушло 13 минут.

Фото 9

Приятного аппетита!

Фото 10

Осторожно, очень сочно!!