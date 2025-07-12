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Штрудель со щавелем

Щавель подрос! А ведь это повод испечь сладкий и сочный штрудель. Процесс упростит покупное слоёное тесто, выпечка к чаю получается моментально!

Ингредиенты

Тесто слоёное - 200 г

Щавель - 100 г

Сахар - 60 г

Крахмал - 1,5 ст. л.

Яйцо куриное - 1/4 шт.

  • 280 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 3.75
  • Ж: 10.7
  • У: 42.56

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Штрудель со щавелем готовим из таких ингредиентов.

 

Тесто разморозить, щавель промыть и обсушить.

 

Фото 1

 

 

Щавель мелко нарезать.

 

Фото 2

 

 

Добавить сахар и крахмал.

 

Фото 3

 

 

Перемешать.

 

Фото 4

 

 

Тесто тонко раскатать.

 

Выложить начинку.

 

Фото 5

 

 

С двух сторон подвернуть тесто, чтобы сок остался внутри.

 

Фото 6

 

 

Свернуть рулет.

 

Фото 7

 

 

Острым ножом сделать надрезы, смазать яйцом.

 

Фото 8

 

 

Выпекать штрудель со щавелем при температуре 180 градусов до румяного состояния, у меня ушло 13 минут.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 10

 

 

Осторожно, очень сочно!!

 

Штрудель со щавелем, рецепт с фото
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